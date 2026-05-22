Fans in Österreich sehen das Spiel kostenlos im ORF oder auf ServusTV sowie auf den jeweiligen Streaming-Plattformen. Zuschauer in Jordanien können das Spiel über die Premium-Fernsehsender von beIN Sports oder die Streaming-App "beIN Sports Connect" verfolgen.
Wer das Spiel aus dem Ausland über ein VPN verfolgen will, verbindet sich mit einem österreichischen Server, um den Stream auf ORF zu sehen.
Wann spielt Österreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das nächste Mal?
Österreichs Rückkehr auf die Weltbühne beginnt mit dem Eröffnungsspiel gegen Jordanien am 16. Juni 2026 (Ortszeit) im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Dieses Spiel ist für beide Nationen historisch: Es ist Österreichs erster WM-Auftritt seit 28 Jahren und Jordaniens WM-Debüt.
Jordan als Gegner
Jordanien
Datum
Dienstag, 16. Juni 2026
Anpfiff
21:00 Uhr PDT (Ortszeit) / 06:00 Uhr MESZ (Österreich)
Stadion
Levi's Stadium (Stadion in der San Francisco Bay Area)
Stadt
Santa Clara, Kalifornien (USA)
Jordanien geht als Vizemeister des AFC Asian Cup 2024 ins Turnier und ist kein leichter Gegner, doch die Buchmacher sehen Ralf Rangnicks österreichische Mannschaft derzeit als Favorit auf die drei Punkte. Weil der Spielplan in Gruppe J Österreich bereits sechs Tage später gegen Titelverteidiger Argentinien vorsieht, ist diese Partie ein "Muss" für das Team, will es sich einen der ersten beiden Plätze sichern und in die K.o.-Runde einziehen.
Der vollständige Spielplan Österreichs für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026
Datum
Spiel
Austragungsort
16. Juni 2026
Österreich gegen Jordanien
Levi's Stadium (Santa Clara, CA)
22. Juni 2026
Argentinien gegen Österreich
AT&T Stadium (Arlington, TX)
27. Juni 2026
Algerien gegen Österreich
Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)
Die besten VPNs, um Österreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen
Um die österreichische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, in dem die Übertragung kostenlos oder in der gewünschten Qualität angeboten wird. So geht's:
- Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPNundNordVPN
- Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
- Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
- Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
- Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft live!
Fans, die jeden Moment von Österreichs Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die kostenlose Live-Übertragung auf ORF und ServusTV verfolgen.
Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026
🌍 Land / Region
📺 Sender
🇦🇫 Afghanistan
ATN
🇦🇱 Albanien
TV Klan
🇩🇿 Algerien
ENTV
🇦🇩 Andorra
RTVE | M6 | DAZN
🇦🇷 Argentinien
Telefe | TV Pública
🇦🇺 Australien
SBS
🇦🇹 Österreich
ORF | ServusTV
🇦🇿 Aserbaidschan
ITV
🇧🇪 Belgien
VRT | RTBF
🇧🇴 Bolivien
Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports
🇧🇦 Bosnien und Herzegowina
Arena Sport
🇧🇷 Brasilien
Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports
🇧🇬 Bulgarien
BNT
🇰🇭 Kambodscha
Hang Meas
🇨🇦 Kanada
Bell Media
🇨🇱 Chile
Chilevisión
🇨🇳 China
CMG
🇨🇴 Kolumbien
Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports
🇨🇷 Costa Rica
Teletica | Tigo Sports
🇭🇷 Kroatien
HRT
🇨🇾 Zypern
Sigma TV
🇨🇿 Tschechien
ČT | TV Nova
🇩🇰 Dänemark
DR | TV2
🇪🇨 Ecuador
Teleamazonas
🇸🇻 El Salvador
TCS | Tigo Sports
🇪🇪 Estland
TV3
🇫🇯 Fidschi
FBC
🇫🇮 Finnland
Yle | MTV3
🇫🇷 Frankreich
M6 | beIN Sports
🇩🇪 Deutschland
ARD | ZDF | Magenta Sport
🇬🇷 Griechenland
ERT
🇬🇹 Guatemala
Albavisión | Tigo Sports
🇭🇳 Honduras
Televicentro | Tigo Sports
🇭🇰 Hongkong
PCCW
🇭🇺 Ungarn
MTVA
🇮🇸 Island
RÚV
🇮🇩 Indonesien
TVRI | RRI
🇮🇷 Iran
IRIB TV3
🇮🇪 Irland
RTÉ
🇮🇱 Israel
KAN | Charlton
🇮🇹 Italien
RAI | DAZN
🇯🇵 Japan
NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN
🇰🇿 Kasachstan
QAZTRK
🇽🇰 Kosovo
RTK | TV Vala | Arena Sport
🇰🇬 Kirgisistan
KTRK
🇱🇻 Lettland
TV3 Lettland
🇱🇮 Liechtenstein
SRG SSR
🇱🇹 Litauen
TV3 Litauen
🇱🇺 Luxemburg
VRT | RTBF
🇲🇴 Macau
TDM
🇲🇻 Malediven
Medianet
🇲🇹 Malta
PBS
🇲🇺 Mauritius
MBC
🇲🇽 Mexiko
TelevisaUnivision | TV Azteca
🌎 Naher Osten und Nordafrika
beIN Sports
🇲🇳 Mongolei
EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO
🇲🇪 Montenegro
Arena Sport | RTCG
🇳🇵 Nepal
Acepro Media | Prime TV
🇳🇱 Niederlande
NOS
🇳🇿 Neuseeland
TVNZ
🇳🇮 Nicaragua
Grupo Ratensa | Tigo Sports
🇲🇰 Nordmazedonien
Arena Sport
🇳🇴 Norwegen
NRK | TV2
🇵🇦 Panama
Medcom | TVN Media | Tigo Sports
🇵🇾 Paraguay
Trece | GEN TV | Tigo Sports
🇵🇪 Peru
América Televisión
🇵🇭 Philippinen
Aleph Group
🇵🇱 Polen
TVP
🇵🇹 Portugal
Sport TV | LiveModeTV
🇷🇴 Rumänien
Antena
🇷🇺 Russland
Match TV
🇸🇲 San Marino
RAI | DAZN
🇷🇸 Serbien
RTS | Arena Sport
🇸🇬 Singapur
Mediacorp
🇸🇰 Slowakei
STVR | TV JOJ
🇸🇮 Slowenien
Arena Sport
🇿🇦 Südafrika
SABC | SportyTV
🌏 Südamerika
DSports | Disney+
🇰🇷 Südkorea
JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK
🇪🇸 Spanien
RTVE | Mediapro | DAZN
🌍 Subsahara-Afrika
New World TV | SuperSport
🇸🇪 Schweden
SVT | TV4
🇨🇭 Schweiz
SRG SSR
🇹🇼 Taiwan
ELTA | EBC | TTV
🇹🇯 Tadschikistan
Varzish TV | TV Football
🇹🇱 Timor-Leste
ETO
🇹🇷 Türkei
TRT
🇹🇲 Turkmenistan
Turkmenistan Sport
🇺🇦 Ukraine
MEGOGO
🇬🇧 Vereinigtes Königreich
BBC | ITV
🇺🇸 Vereinigte Staaten
Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)
🇺🇾 Uruguay
Canal 5 | Antel TV
🇺🇿 Usbekistan
Zo'r TV
🇻🇪 Venezuela
Televen
🇻🇳 Vietnam
VTV
Saily eSIM: Live-Streams in 4K für die Fußball-WM 2026
Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Mit der App laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Der Dienst ist ideal für die Weltmeisterschaft 2026, denn er liefert die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream.
- Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter.
- Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
- Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder eine "Büroklammer" ist nicht nötig.
- Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und verfolge das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.