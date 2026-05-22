Fans in Österreich sehen das Spiel kostenlos im ORF oder auf ServusTV sowie auf den jeweiligen Streaming-Plattformen. Zuschauer in Jordanien können das Spiel über die Premium-Fernsehsender von beIN Sports oder die Streaming-App "beIN Sports Connect" verfolgen.

Wer das Spiel aus dem Ausland über ein VPN verfolgen will, verbindet sich mit einem österreichischen Server, um den Stream auf ORF zu sehen.









Wann spielt Österreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das nächste Mal?

Österreichs Rückkehr auf die Weltbühne beginnt mit dem Eröffnungsspiel gegen Jordanien am 16. Juni 2026 (Ortszeit) im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Dieses Spiel ist für beide Nationen historisch: Es ist Österreichs erster WM-Auftritt seit 28 Jahren und Jordaniens WM-Debüt.





Jordan als Gegner Jordanien Datum Dienstag, 16. Juni 2026 Anpfiff 21:00 Uhr PDT (Ortszeit) / 06:00 Uhr MESZ (Österreich) Stadion Levi's Stadium (Stadion in der San Francisco Bay Area) Stadt Santa Clara, Kalifornien (USA)





Jordanien geht als Vizemeister des AFC Asian Cup 2024 ins Turnier und ist kein leichter Gegner, doch die Buchmacher sehen Ralf Rangnicks österreichische Mannschaft derzeit als Favorit auf die drei Punkte. Weil der Spielplan in Gruppe J Österreich bereits sechs Tage später gegen Titelverteidiger Argentinien vorsieht, ist diese Partie ein "Muss" für das Team, will es sich einen der ersten beiden Plätze sichern und in die K.o.-Runde einziehen.

Der vollständige Spielplan Österreichs für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort 16. Juni 2026 Österreich gegen Jordanien Levi's Stadium (Santa Clara, CA) 22. Juni 2026 Argentinien gegen Österreich AT&T Stadium (Arlington, TX) 27. Juni 2026 Algerien gegen Österreich Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)





Die besten VPNs, um Österreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die österreichische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, in dem die Übertragung kostenlos oder in der gewünschten Qualität angeboten wird. So geht's:

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Fans, die jeden Moment von Österreichs Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die kostenlose Live-Übertragung auf ORF und ServusTV verfolgen.









Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

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