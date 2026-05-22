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Weltmeisterschaft
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Wo sehen Fans Österreich heute bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams

Österreich
Weltmeisterschaft

Finden Sie heraus, wo das nächste Spiel Österreichs in Ihrer Region übertragen wird.

Fans in Österreich sehen das Spiel kostenlos im ORF oder auf ServusTV sowie auf den jeweiligen Streaming-Plattformen. Zuschauer in Jordanien können das Spiel über die Premium-Fernsehsender von beIN Sports oder die Streaming-App "beIN Sports Connect" verfolgen.

Wer das Spiel aus dem Ausland über ein VPN verfolgen will, verbindet sich mit einem österreichischen Server, um den Stream auf ORF zu sehen.



Wann spielt Österreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 das nächste Mal?

Österreichs Rückkehr auf die Weltbühne beginnt mit dem Eröffnungsspiel gegen Jordanien am 16. Juni 2026 (Ortszeit) im Levi’s Stadium in Santa Clara, Kalifornien. Dieses Spiel ist für beide Nationen historisch: Es ist Österreichs erster WM-Auftritt seit 28 Jahren und Jordaniens WM-Debüt.


Jordan als Gegner

Jordanien

Datum

Dienstag, 16. Juni 2026

Anpfiff

21:00 Uhr PDT (Ortszeit) / 06:00 Uhr MESZ (Österreich)

Stadion

Levi's Stadium (Stadion in der San Francisco Bay Area)

Stadt

Santa Clara, Kalifornien (USA)


Jordanien geht als Vizemeister des AFC Asian Cup 2024 ins Turnier und ist kein leichter Gegner, doch die Buchmacher sehen Ralf Rangnicks österreichische Mannschaft derzeit als Favorit auf die drei Punkte. Weil der Spielplan in Gruppe J Österreich bereits sechs Tage später gegen Titelverteidiger Argentinien vorsieht, ist diese Partie ein "Muss" für das Team, will es sich einen der ersten beiden Plätze sichern und in die K.o.-Runde einziehen.

Der vollständige Spielplan Österreichs für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Datum

Spiel

Austragungsort

16. Juni 2026

Österreich gegen Jordanien

Levi's Stadium (Santa Clara, CA)

22. Juni 2026

Argentinien gegen Österreich

AT&T Stadium (Arlington, TX)

27. Juni 2026

Algerien gegen Österreich

Arrowhead Stadium (Kansas City, MO)


Die besten VPNs, um Österreich bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die österreichische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, in dem die Übertragung kostenlos oder in der gewünschten Qualität angeboten wird. So geht's:

  • Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPNundNordVPN
  • Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter
  • Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server
  • Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf.
  • Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach „FIFA World Cup“ und genießen Sie das Spiel der österreichischen Nationalmannschaft live!

Fans, die jeden Moment von Österreichs Weg zum Ruhm mitverfolgen möchten, können die kostenlose Live-Übertragung auf ORF und ServusTV verfolgen.



Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🌍 Land / Region

📺 Sender

🇦🇫 Afghanistan

ATN

🇦🇱 Albanien

TV Klan

🇩🇿 Algerien

ENTV

🇦🇩 Andorra

RTVE | M6 | DAZN

🇦🇷 Argentinien

Telefe | TV Pública

🇦🇺 Australien

SBS

🇦🇹 Österreich

ORF | ServusTV

🇦🇿 Aserbaidschan

ITV

🇧🇪 Belgien

VRT | RTBF

🇧🇴 Bolivien

Red Uno | Unitel | Entel | Tigo Sports

🇧🇦 Bosnien und Herzegowina

Arena Sport

🇧🇷 Brasilien

Grupo Globo | CazéTV | SBT/N Sports

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇰🇭 Kambodscha

Hang Meas

🇨🇦 Kanada

Bell Media

🇨🇱 Chile

Chilevisión

🇨🇳 China

CMG

🇨🇴 Kolumbien

Caracol Televisión | Canal RCN | Win Sports

🇨🇷 Costa Rica

Teletica | Tigo Sports

🇭🇷 Kroatien

HRT

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT | TV Nova

🇩🇰 Dänemark

DR | TV2

🇪🇨 Ecuador

Teleamazonas

🇸🇻 El Salvador

TCS | Tigo Sports

🇪🇪 Estland

TV3

🇫🇯 Fidschi

FBC

🇫🇮 Finnland

Yle | MTV3

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports

🇩🇪 Deutschland

ARD | ZDF | Magenta Sport

🇬🇷 Griechenland

ERT

🇬🇹 Guatemala

Albavisión | Tigo Sports

🇭🇳 Honduras

Televicentro | Tigo Sports

🇭🇰 Hongkong

PCCW

🇭🇺 Ungarn

MTVA

🇮🇸 Island

RÚV

🇮🇩 Indonesien

TVRI | RRI

🇮🇷 Iran

IRIB TV3

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇱 Israel

KAN | Charlton

🇮🇹 Italien

RAI | DAZN

🇯🇵 Japan

NHK, Nippon TV, Fuji TV, DAZN

🇰🇿 Kasachstan

QAZTRK

🇽🇰 Kosovo

RTK | TV Vala | Arena Sport

🇰🇬 Kirgisistan

KTRK

🇱🇻 Lettland

TV3 Lettland

🇱🇮 Liechtenstein

SRG SSR

🇱🇹 Litauen

TV3 Litauen

🇱🇺 Luxemburg

VRT | RTBF

🇲🇴 Macau

TDM

🇲🇻 Malediven

Medianet

🇲🇹 Malta

PBS

🇲🇺 Mauritius

MBC

🇲🇽 Mexiko

TelevisaUnivision | TV Azteca

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN Sports

🇲🇳 Mongolei

EduTV | National Television | Suld TV | MNB | mobihome VOO

🇲🇪 Montenegro

Arena Sport | RTCG

🇳🇵 Nepal

Acepro Media | Prime TV

🇳🇱 Niederlande

NOS

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ

🇳🇮 Nicaragua

Grupo Ratensa | Tigo Sports

🇲🇰 Nordmazedonien

Arena Sport

🇳🇴 Norwegen

NRK | TV2

🇵🇦 Panama

Medcom | TVN Media | Tigo Sports

🇵🇾 Paraguay

Trece | GEN TV | Tigo Sports

🇵🇪 Peru

América Televisión

🇵🇭 Philippinen

Aleph Group

🇵🇱 Polen

TVP

🇵🇹 Portugal

Sport TV | LiveModeTV

🇷🇴 Rumänien

Antena

🇷🇺 Russland

Match TV

🇸🇲 San Marino

RAI | DAZN

🇷🇸 Serbien

RTS | Arena Sport

🇸🇬 Singapur

Mediacorp

🇸🇰 Slowakei

STVR | TV JOJ

🇸🇮 Slowenien

Arena Sport

🇿🇦 Südafrika

SABC | SportyTV

🌏 Südamerika

DSports | Disney+

🇰🇷 Südkorea

JTBC | KBS | NAVER Sports | CHZZK

🇪🇸 Spanien

RTVE | Mediapro | DAZN

🌍 Subsahara-Afrika

New World TV | SuperSport

🇸🇪 Schweden

SVT | TV4

🇨🇭 Schweiz

SRG SSR

🇹🇼 Taiwan

ELTA | EBC | TTV

🇹🇯 Tadschikistan

Varzish TV | TV Football

🇹🇱 Timor-Leste

ETO

🇹🇷 Türkei

TRT

🇹🇲 Turkmenistan

Turkmenistan Sport

🇺🇦 Ukraine

MEGOGO

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

BBC | ITV

🇺🇸 Vereinigte Staaten

Fox Sports (Englisch) | Telemundo (Spanisch)

🇺🇾 Uruguay

Canal 5 | Antel TV

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

Televen

🇻🇳 Vietnam

VTV



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  • Laden Sie die App im App Store oder bei Google Play herunter.
  • Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen.
  • Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder eine "Büroklammer" ist nicht nötig.
  • Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Öffne dann deine Streaming-App und verfolge das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.