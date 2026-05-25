Wo sehen Fans heute Südafrika bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026? Nächstes Spiel, Anstoßzeit, TV-Sender und Online-Livestreams





Um Spiele außerhalb ihres ursprünglichen Ausstrahlungslandes anzusehen, kannst du geografische Beschränkungen mit einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN) wie ExpressVPN umgehen.

Wie nutze ich ein VPN?

1. Melde dich bei einem Anbieter wie ExpressVPN, NordVPN oder Surfshark an und installiere die App auf deinem Gerät.

2. Verbinden Sie sich mit einem Server im Land Ihrer Streaming-Plattform.

3. Melde dich an und schau dir das Spiel an. Suche den Live-Stream und klicke auf "Play".

Was Sie beachten sollten:

1. Verzichte auf kostenlose VPNs. Ihnen fehlt die Geschwindigkeit und die Entsperrungsfähigkeit, die für Live-Sport nötig sind.

2. Nutzen Sie am Computer einen "Inkognito"- oder "Privat"-Browser, damit die Streaming-Seite keine alten Cookies liest.

3. Wer Geoblocking umgeht, verstößt gegen die Nutzungsbedingungen mancher Streaming-Plattformen.

In Südafrika überträgt die SABC(South African Broadcasting Corporation) das Spiel live auf SABC 1, SABC 3, dem SABC Sport-Kanal und der Plattform SABC Plus. SuperSport zeigt das Spiel auf seinen Fußballkanälen bei DStv und über die DStv Stream-App. In Mexiko zeigen TV Azteca (Azteca 7) und Televisa (Canal 5 und Las Estrellas) die Partie frei empfangbar über eine normale Digitalantenne; zusätzlich steht das Spiel über die Premium-Streaming-Option ViX bereit.

Was ist Südafrikas nächstes Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026?

Das Eröffnungsspiel der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zwischen Mexiko und Südafrika findet im legendären Estadio Azteca statt. Weil es der lang erwartete Turnierauftakt der "Bafana Bafana" und das offizielle Eröffnungsspiel ist, zeigen frei empfangbare und Premium-Plattformen die Partie.

Details Informationen Gegner Mexiko Datum Donnerstag, 11. Juni 2026 Anstoßzeit 19:00 Uhr (Ortszeit) / 20:00 Uhr (BST) Stadion Estadio Azteca (Stadion von Mexiko-Stadt) Stadt Mexiko-Stadt, Mexiko

Weltweite Sender der FIFA-Weltmeisterschaft 2026

🇧🇷 Brasilien

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 Bulgarien

BNT

🇨🇦 Kanada

TSN+ | TSN1 | CTV | RDS App | CTV App | Crave

🇨🇱 Chile

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 Kolumbien

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 Costa Rica

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 Kroatien

HRTi

🇨🇾 Zypern

Sigma TV

🇨🇿 Tschechien

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 Dänemark

TV2 Dänemark | TV2 Play Dänemark

🇪🇨 Ecuador

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 El Salvador

Canal 4 El Salvador | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports El Salvador | FOX

🇪🇪 Estland

Go3 Extra Sports Estland

🇫🇯 Fidschi

FBC Sports

🇫🇮 Finnland

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 Frankreich

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 Deutschland

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 Guatemala

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 Honduras

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 Hongkong

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 Indonesien

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 Iran

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 Irland

RTÉ

🇮🇹 Italien

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 Japan

DAZN Japan

🇽🇰 Kosovo

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 Macau

ViuTV

🇲🇺 Mauritius

New World Sport App

🇲🇽 Mexiko

Canal 5 Televisa | Azteca 7 | TUDN En Vivo | Azteca Deportes En Vivo | ViX Mexico

🌎 Naher Osten und Nordafrika

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 Nepal

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 Niederlande

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ Niederlande

🇳🇿 Neuseeland

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 Nicaragua

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 Norwegen

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 Panama

RPC | TVN Panama | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports Panama | FOX

🇵🇪 Peru

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 Portugal

Sport TV

🇷🇴 Rumänien

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 San Marino

DAZN Italia | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 Singapur

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 Südafrika

SABC 3 | SABC Plus | Sporty TV App

🇪🇸 Spanien

DAZN Spanien | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 Schweden

TV4 Schweden | TV4 Play

🇨🇭 Schweiz

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 Türkei

tabii

🇬🇧 Vereinigtes Königreich

ITV 1 UK | ITVX | STV Scotland | STV Player

🇺🇸 Vereinigte Staaten

FOX Network | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | FOX Sports App | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 Uruguay

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 Usbekistan

Zo'r TV

🇻🇪 Venezuela

DIRECTV Sports Venezuela | DGO | inter

🇻🇳 Vietnam

VTV 3 | VTV Go

Welcher Sender überträgt die Fußball-WM in Südafrika?

Fans, die keinen Moment der WM-Teilnahme Südafrikas verpassen wollen, sollten SABC und SuperSport einschalten.

Die besten VPNs und kostenlosen Streams, um Südafrika bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu sehen

Um die südafrikanische Nationalmannschaft zu sehen, müssen Sie sich im Grunde genommen "virtuell" in ein Land versetzen, das eine kostenlose oder bevorzugte Übertragung anbietet. So geht’s:

Wählen Sie ein Hochgeschwindigkeits-VPN: Zu den Top-Empfehlungen für 2026 gehören ExpressVPN, NordVPN und Surfshark Installieren Sie die App: Laden Sie die VPN-Software auf Ihr Gerät (Laptop, Smartphone oder Smart-TV) herunter Verbinden Sie sich mit einem strategischen Server Öffnen Sie den Streaming-Dienst: Rufen Sie die Website oder App des Senders auf. Starten Sie das Spiel: Suchen Sie nach "FIFA World Cup" und genießen Sie das Spiel Südafrikas live!

Die Wahl der Reisenden: Streaming mit Saily eSIM

Saily ist ein Reise-eSIM-Dienst von Nord Security. Damit laden Sie einen digitalen Datentarif direkt auf Ihr Smartphone. Er ist besonders für die Weltmeisterschaft 2026 nützlich, weil er Ihnen die nötige Bandbreite für einen verzögerungsfreien 4K- oder HD-Livestream bietet.

Lade die App herunter : Hol dir die Saily-App im App Store oder bei Google Play. Wählen Sie Ihren Tarif: Wählen Sie das Land, in dem Sie sich befinden (z. B. die Vereinigten Staaten für das Turnier), und wählen Sie ein Datenpaket. Für intensives Streaming von 90-minütigen Spielen wird ein 10-GB- oder 20-GB-Tarif empfohlen. Installieren Sie die eSIM: Folgen Sie der Ein-Klick-Anleitung in der App. Eine physische SIM-Karte oder eine "Büroklammer" ist nicht nötig. Aktivieren & streamen: Sobald du gelandet bist oder Daten benötigst, aktiviere den Tarif. Anschließend öffnest du deine Streaming-App und siehst das Spiel über eine schnelle Mobilfunkverbindung.



