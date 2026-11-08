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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 10:45 Kooi Stadium

SC Cambuur gegen PSV: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Duell zwischen SC Cambuur und PSV ist live bei Canal+ und ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra) zu sehen. Nachfolgend finden Sie die Streamingoptionen für dieses Eredivisie-Duell.

Team-News & Kader

Bei SC Cambuur fehlen Jasper Meijster, Jamal Amofa und Damian Westerhof verletzt. Trainer Johan Plat kann ansonsten auf seine voraussichtliche Startelf zurückgreifen, unter anderem mit Jason Ceka und Ilyes Hamache im Angriff.

Bei PSV ist die Liste der Ausfälle länger: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers und Paul Wanner stehen allesamt nicht zur Verfügung. Peter Bosz wird voraussichtlich eine Elf mit Matej Kovar im Tor sowie Ruben van Bommel und Kodai Sano im Mittelfeld aufstellen.

Aktuelle Form

SC Cambuur ist in hervorragender Form und gewann vier der letzten fünf Spiele bei einem Unentschieden. Im jüngsten Spiel gelang ein 4:0-Sieg gegen Go Ahead Eagles, zuvor wurde Willem II mit 6:1 besiegt. In fünf Partien erzielte Cambuur 14 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

PSV gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, nachdem PSV Willem II in der Eredivisie mit 7:0 besiegt hatte. In fünf Partien erzielte PSV zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. März 2023 in der Eredivisie statt, als PSV zu Hause mit 5:2 gegen SC Cambuur gewann. Von den fünf verfügbaren direkten Duellen gewann PSV drei und Cambuur eines. Dabei gelang den Friesen ein Heimsieg (3:0 am 1. Oktober 2022).

Tabelle

In der Eredivisie steht SC Cambuur derzeit auf Platz zehn, während PSV den dritten Platz belegt.