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Niederlande Eredivisie
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Wo SC Cambuur gegen PSV zu sehen ist: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

SC Cambuur-Leeuwarden - PSV
SC Cambuur-Leeuwarden
PSV
Niederlande Eredivisie

Ein Überblick darüber, wo du das Duell zwischen SC Cambuur und PSV sehen kannst, sowie die neuesten Nachrichten zu beiden Teams.

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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 12
Kooi Stadium

SC Cambuur gegen PSV: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Duell zwischen SC Cambuur und PSV ist live bei Canal+ und ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra) zu sehen. Nachfolgend finden Sie die Streamingoptionen für dieses Eredivisie-Duell.

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Team-News & Kader

SC Cambuur-Leeuwarden vs PSV Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
SC Cambuur-Leeuwarden crest
SC Cambuur-Leeuwarden
CAM
Aufstellung
PSV crest
PSV
PSV
3-4-2-1
T. JansenT. Jansenteam-logoD. BouahM. CostarelliM. CostarelliB. van DuijlB. van DuijlIsmaël BaoufIsmaël Baoufteam-logoM. MaertensN. SourenN. SourenR. El ArguiouiR. El ArguiouiN. BinderN. BinderJ. CekaJ. CekaI. HamacheI. HamacheM. KovarM. KovarY. GasiorowskiY. GasiorowskiL. GeertruidaL. GeertruidaA. ObispoA. ObispoI. PerisicI. PerisicG. TilG. TilK. SanoK. SanoR. van BommelR. van BommelS. DestS. DestMauro JuniorMauro JuniorS. MijnansS. Mijnans
PSV crest
PSV
PSV
4-3-3
SC Cambuur-Leeuwarden

Startelf

PSV

Trainer

  • J. Plat
  • P. Bosz

Bei SC Cambuur fehlen Jasper Meijster, Jamal Amofa und Damian Westerhof verletzt. Trainer Johan Plat kann ansonsten auf seine voraussichtliche Startelf zurückgreifen, unter anderem mit Jason Ceka und Ilyes Hamache im Angriff.

Bei PSV ist die Liste der Ausfälle länger: Jerdy Schouten, Adamo Nagalo, Sami Ouaissa, Alassane Plea, Sam Lammers und Paul Wanner stehen allesamt nicht zur Verfügung. Peter Bosz wird voraussichtlich eine Elf mit Matej Kovar im Tor sowie Ruben van Bommel und Kodai Sano im Mittelfeld aufstellen.

Aktuelle Form

CAM

CAM - Form

ZWO
S0-1
AZ
U2-2
WII
S1-6
KLO
S0-2
GAE
S4-0
Tor erzielt (kassiert)
15/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSV

PSV - Form

HAA
N2-1
POR
S0-1
FEY
U1-1
WII
S7-0
CLB
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

SC Cambuur ist in hervorragender Form und gewann vier der letzten fünf Spiele bei einem Unentschieden. Im jüngsten Spiel gelang ein 4:0-Sieg gegen Go Ahead Eagles, zuvor wurde Willem II mit 6:1 besiegt. In fünf Partien erzielte Cambuur 14 Tore und kassierte nur zwei Gegentreffer.

PSV gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Niederlage gegen Club Brügge in der Champions League, nachdem PSV Willem II in der Eredivisie mit 7:0 besiegt hatte. In fünf Partien erzielte PSV zehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkte Duelle

Head to Head

SC Cambuur-LeeuwardenUnentschiedenPSV
1
0
4
Niederlande Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
5
SC Cambuur-Leeuwarden badge
SC Cambuur-Leeuwarden
CAM
2
END
Niederlande Eredivisie
SC Cambuur-Leeuwarden badge
SC Cambuur-Leeuwarden
CAM
3
PSV badge
PSV
PSV
0
END
Niederlande Eredivisie
SC Cambuur-Leeuwarden badge
SC Cambuur-Leeuwarden
CAM
1
PSV badge
PSV
PSV
2
END
Niederlande Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
4
SC Cambuur-Leeuwarden badge
SC Cambuur-Leeuwarden
CAM
1
END
Niederlande Eredivisie
PSV badge
PSV
PSV
6
SC Cambuur-Leeuwarden badge
SC Cambuur-Leeuwarden
CAM
2
END
9Erzielte Tore17
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 12. März 2023 in der Eredivisie statt, als PSV zu Hause mit 5:2 gegen SC Cambuur gewann. Von den fünf verfügbaren direkten Duellen gewann PSV drei und Cambuur eines. Dabei gelang den Friesen ein Heimsieg (3:0 am 1. Oktober 2022).

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
117403312+2125
U
U
S
S
S
2
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
117313013+1724
S
S
S
U
U
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
S
U
N
S
N
4
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
117222810+1823
S
S
N
U
S
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
N
N
U
N
S
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
125522020020
U
U
S
U
U
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
S
S
S
N
S
8
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
124532427-317
S
N
S
N
U
9
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
N
U
N
S
S
10
SC Cambuur-LeeuwardenSC Cambuur-LeeuwardenCAM
114342322+115
S
S
U
S
U
11
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
N
U
S
S
N
12
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
123362129-812
N
S
N
S
U
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
U
S
U
S
N
14
NijmegenNijmegenNEC
112541719-211
N
U
U
U
U
15
Excelsior RotterdamExcelsior RotterdamEXC
123271629-1311
N
N
N
N
N
16
TelstarTelstarTEL
122461825-710
U
S
N
N
U
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
122371625-99
S
N
N
S
U
18
Willem II TilburgWillem II TilburgWII
120391140-293
U
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Eredivisie steht SC Cambuur derzeit auf Platz zehn, während PSV den dritten Platz belegt.

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