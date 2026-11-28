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Wann ist Anstoß bei Wehen Wiesbaden gegen Meppen?

Wehen Wiesbaden empfängt in der 3. Liga den SV Meppen. Die Partie gehört zum laufenden Spieltagsprogramm der Saison 2026/27. Ein Stadion ist in den vorliegenden Daten nicht angegeben.

Wehen Wiesbaden steht mit Trainer Jochen Seitz auf Rang acht. Zuletzt gab es allerdings einen Dämpfer: Am 22. November verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Saarbrücken.

Davor lief es deutlich besser. Auf das 0:0 gegen Jahn Regensburg folgten ein 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach, ein 4:1 beim SC Verl und ein 3:0 gegen TSV Havelse.

Meppen belegt unter Trainer Lucas Beniermann Platz 13. Auch der Gast kommt nach einer Niederlage: Bei Fortuna Köln unterlag die Mannschaft am 21. November mit 1:2.

Zuvor holte Meppen ein 2:1 gegen Jahn Regensburg, ein 0:0 bei Fortuna Düsseldorf und ein 4:0 gegen die Würzburger Kickers. Ein 1:1 gegen TSV Havelse steht ebenfalls in der Bilanz.

Beide Teams wollen also nach einer Niederlage zurück in die Spur. Wo Sie die Partie sehen können, zeigen die folgenden Informationen.

Was war in dieser Woche bei Wehen Wiesbaden und Meppen los?

Wehen Wiesbaden kommt in den letzten fünf Spielen auf drei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Zuletzt unterlag die Mannschaft Saarbrücken mit 1:2. Zuvor gewann sie 7:1 gegen Sonnenhof Großaspach. Insgesamt steht ein Torverhältnis von 14:5 zu Buche.

Meppen verzeichnet zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die jüngste Partie ging bei Fortuna Köln mit 1:2 verloren. Gegen die Würzburger Kickers gelang ein 4:0. Meppen erzielte insgesamt acht Tore und kassierte vier.

Wie stellen Wehen Wiesbaden und Meppen auf?

Wie gut in Form sind Wehen Wiesbaden und Meppen?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen Wehen Wiesbaden und Meppen in der Tabelle?