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Italien Serie A
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Stadio Pierluigi Penzo
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Wo läuft Venezia gegen Udinese? Livestream, TV-Sender, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

Venedig - Udinese
Italien Serie A
Venedig
Udinese

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen Venezia und Udinese: Anstoßzeit und Team-News

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Pierluigi Penzo

Venezia gegen Udinese wird live auf DAZN übertragen. Im Folgenden erfährst du, wie du die Partie im Stream verfolgen kannst.

Venezia und Udinese treffen im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig in einer Serie-A-Partie aufeinander, in der sich die beiden Schlusslichter der Tabelle gegenüberstehen.

Venezia steckt vor diesem Spiel in einer tiefen Krise: vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien. Der einzige Sieg in dieser Phase gelang gegen Napoli. Venezia steht auf dem letzten Tabellenplatz und findet unter Davide Nicola nur schwer zu Konstanz.

Udinese geht es nicht besser. Nach der deutlichen 2:5-Heimniederlage gegen Roma am zehnten Spieltag hat der Klub den Trainer gewechselt. Die Niederlage beendete Kosta Runjaics Zeit auf der Bank von Udinese. Acht Spiele in Folge ohne Sieg stehen für eine bislang enttäuschende Saison.

Paolo Zanetti sitzt nun auf der Bank von Udinese. Der Trainer aus Vicenza kehrt neun Monate nach seiner Entlassung bei Verona in die Serie A zurück. Er übernimmt eine Mannschaft in Schwierigkeiten und muss schnell die richtige Abstimmung finden, um die Wende einzuleiten.

Hinzu kommt die Nachricht, dass Präsident Gianpaolo Pozzo wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Klub teilte offiziell mit, dass das medizinische Personal seinen Zustand mit größter Aufmerksamkeit überwacht.

Für beide Mannschaften steht also viel auf dem Spiel: Drei Punkte könnten einer bislang schwierigen Saison ein anderes Gesicht geben. Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wie du die Partie live verfolgen kannst.

Team-News

Venedig vs Udinese Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Venedig crest
Venedig
VEN
Aufstellung
Udinese crest
Udinese
UDI
3-4-2-1
F. StankovicF. StankovicJ. JesusJ. JesusR. HalhalR. HalhalM. MorenoM. MorenoR. HapsR. HapsKike PérezKike PérezS. SohmS. SohmG. BusioG. BusioA. HainautA. HainautJ. YeboahJ. YeboahA. AdamsA. AdamsM. OkoyeM. OkoyeJ. AbankwahJ. AbankwahC. KabaseleC. KabaseleM. PalmaM. PalmaM. VojvodaM. VojvodaN. ZanioloN. ZanioloJesper KarlströmJesper KarlströmH. KamaraH. KamaraL. MillerL. MillerJ. EkkelenkampJ. EkkelenkampK. DavisK. Davis
Udinese crest
Udinese
UDI
3-5-2
Venedig

Startelf

Udinese

Trainer

  • D. Nicola
  • P. Zanetti

Venezia muss auf Bartol Franjic, Marin Sverko und Andrea Adorante verzichten, die alle verletzt ausfallen. Trainer Davide Nicola dürfte am 3-5-2-System der vergangenen Spiele festhalten, mit Filip Stankovic im Tor sowie Lion Lauberbach und Akor Adams im Angriff.

Udinese muss bei Paolo Zanettis Debüt auf der Trainerbank eine lange Ausfallliste verkraften: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba und Oumar Solet fehlen. In der voraussichtlichen Startelf steht Maduka Okoye im Tor. Nicolo Zaniolo und Jurgen Ekkelenkamp sollen Keinan Davis unterstützen.

Aktuelle Form

VEN

VEN - Form

ATA
N3-1
NAP
S1-0
GEN
N1-0
INT
N0-2
COM
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
2/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
UDI

UDI - Form

TOR
N2-1
LEC
N0-3
MIL
N0-2
PAR
U0-0
ROM
N2-5
Tor erzielt (kassiert)
3/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Venezia hat in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Der einzige Erfolg gelang gegen Napoli (1:0), die jüngste Niederlage gab es mit 0:1 gegen Como. In diesem Zeitraum erzielte Venezia drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Udinese blieb in den vergangenen fünf Partien ohne Sieg und holte bei vier Niederlagen ein Unentschieden. Das Remis gab es in Parma (0:0), die jüngste und zugleich deutlichste Niederlage war das 2:5 zu Hause gegen Roma. Udinese erzielte zwei Tore und kassierte elf Gegentreffer. Diese Zahlen verdeutlichen die defensiven Probleme der Mannschaft.

Direkter Vergleich

Head to Head

VenedigUnentschiedenUdinese
1
0
4
Italien Coppa Italia
Udinese badge
Udinese
UDI
2
Venedig badge
Venedig
VEN
1
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Venedig badge
Venedig
VEN
2
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
3
Udinese badge
Udinese
UDI
2
END
Italien Serie A
Venedig badge
Venedig
VEN
1
Udinese badge
Udinese
UDI
2
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
3
Venedig badge
Venedig
VEN
0
END
7Erzielte Tore12
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im September 2026 statt, als Udinese Venezia in der Coppa Italia mit 2:1 besiegte. Von den vergangenen fünf Begegnungen in allen Wettbewerben gewann Udinese drei und Venezia zwei. Dabei erzielte Udinese insgesamt elf Tore, Venezia acht.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
10109620-143
N
N
N
S
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie-A-Tabelle steht Venezia auf dem letzten Platz (20.), Udinese auf Rang 19. Es ist ein Kellerduell, in dem beide Mannschaften wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen wollen.

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