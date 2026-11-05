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Italien Serie A - Spielwoche 11 6. Nov. 2026 - 14:45 Stadio Pierluigi Penzo

Venezia gegen Udinese wird live auf DAZN übertragen. Im Folgenden erfährst du, wie du die Partie im Stream verfolgen kannst.

Venezia und Udinese treffen im Stadio Pierluigi Penzo in Venedig in einer Serie-A-Partie aufeinander, in der sich die beiden Schlusslichter der Tabelle gegenüberstehen.

Venezia steckt vor diesem Spiel in einer tiefen Krise: vier Niederlagen in den vergangenen fünf Partien. Der einzige Sieg in dieser Phase gelang gegen Napoli. Venezia steht auf dem letzten Tabellenplatz und findet unter Davide Nicola nur schwer zu Konstanz.

Udinese geht es nicht besser. Nach der deutlichen 2:5-Heimniederlage gegen Roma am zehnten Spieltag hat der Klub den Trainer gewechselt. Die Niederlage beendete Kosta Runjaics Zeit auf der Bank von Udinese. Acht Spiele in Folge ohne Sieg stehen für eine bislang enttäuschende Saison.

Paolo Zanetti sitzt nun auf der Bank von Udinese. Der Trainer aus Vicenza kehrt neun Monate nach seiner Entlassung bei Verona in die Serie A zurück. Er übernimmt eine Mannschaft in Schwierigkeiten und muss schnell die richtige Abstimmung finden, um die Wende einzuleiten.

Hinzu kommt die Nachricht, dass Präsident Gianpaolo Pozzo wegen einer Lungenentzündung ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Der Klub teilte offiziell mit, dass das medizinische Personal seinen Zustand mit größter Aufmerksamkeit überwacht.

Für beide Mannschaften steht also viel auf dem Spiel: Drei Punkte könnten einer bislang schwierigen Saison ein anderes Gesicht geben. Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wie du die Partie live verfolgen kannst.

Team-News

Venezia muss auf Bartol Franjic, Marin Sverko und Andrea Adorante verzichten, die alle verletzt ausfallen. Trainer Davide Nicola dürfte am 3-5-2-System der vergangenen Spiele festhalten, mit Filip Stankovic im Tor sowie Lion Lauberbach und Akor Adams im Angriff.

Udinese muss bei Paolo Zanettis Debüt auf der Trainerbank eine lange Ausfallliste verkraften: Idrissa Gueye, Vakoun Issouf Bayo, Alessandro Zanoli, David Alaba und Oumar Solet fehlen. In der voraussichtlichen Startelf steht Maduka Okoye im Tor. Nicolo Zaniolo und Jurgen Ekkelenkamp sollen Keinan Davis unterstützen.

Aktuelle Form

Venezia hat in den vergangenen fünf Serie-A-Spielen einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen verbucht. Der einzige Erfolg gelang gegen Napoli (1:0), die jüngste Niederlage gab es mit 0:1 gegen Como. In diesem Zeitraum erzielte Venezia drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Udinese blieb in den vergangenen fünf Partien ohne Sieg und holte bei vier Niederlagen ein Unentschieden. Das Remis gab es in Parma (0:0), die jüngste und zugleich deutlichste Niederlage war das 2:5 zu Hause gegen Roma. Udinese erzielte zwei Tore und kassierte elf Gegentreffer. Diese Zahlen verdeutlichen die defensiven Probleme der Mannschaft.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im September 2026 statt, als Udinese Venezia in der Coppa Italia mit 2:1 besiegte. Von den vergangenen fünf Begegnungen in allen Wettbewerben gewann Udinese drei und Venezia zwei. Dabei erzielte Udinese insgesamt elf Tore, Venezia acht.

Tabelle

In der Serie-A-Tabelle steht Venezia auf dem letzten Platz (20.), Udinese auf Rang 19. Es ist ein Kellerduell, in dem beide Mannschaften wichtige Punkte für den Klassenerhalt holen wollen.