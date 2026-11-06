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Italien Serie A
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Wo läuft Torino gegen Lecce im TV und Stream? Sender, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

Italien Serie A
FC Turin - Lecce
FC Turin
Lecce

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crest
Italien Serie A - Spielwoche 11
Stadio Olimpico Grande Torino

Torino gegen Lecce wird live auf DAZN übertragen. Nachfolgend findest du die Abo-Optionen, mit denen du das Spiel live verfolgen kannst.

Torino empfängt Lecce am 11. Spieltag der Serie A 2026/27 im Stadio Olimpico Grande Torino. Beide Mannschaften gehen nach enttäuschenden Ergebnissen am vergangenen Spieltag in die Begegnung.

Das Team von Ignazio Abate hat seine beiden letzten Ligaspiele verloren: erst mit 1:3 zu Hause gegen Como, dann mit 0:2 beim Frosinone. Eine schwierige Phase für eine Mannschaft, die noch vor wenigen Wochen drei Siege in Folge gefeiert hatte.

Lecce geht es nicht besser. Die Mannschaft von Eusebio Di Francesco hat vier ihrer letzten fünf Serie-A-Spiele verloren. Das deutliche 1:5 in Frosinone und das 1:2 gegen Genoa am vergangenen Spieltag verdeutlichen die tiefe Krise.

Beide Trainer müssen Ausfälle verkraften. Abate muss verletzungsbedingt auf sechs Spieler verzichten, während Di Francesco fünf nicht einsatzfähige Spieler fehlen. Das schränkt seine Möglichkeiten vor allem im Angriff und im Mittelfeld ein.

Torino steht in der Tabelle auf Platz zehn, Lecce auf Platz 14. Drei Punkte trennen die beiden Mannschaften und machen die Begegnung für beide sowohl im Kampf um den Klassenerhalt als auch mit Blick auf die Europapokalplätze wichtig.

Hier findest du alle Informationen dazu, wie du das Spiel live im TV und im Stream verfolgen kannst.

Team-News

FC Turin vs Lecce Voraussichtliche Aufstellungen

4-4-2
FC Turin crest
FC Turin
TOR
Aufstellung
Lecce crest
Lecce
LEC
3-5-1-1
L. PerriL. PerriS. CocoS. CocoR. BelghaliR. BelghaliA. IsmajliA. IsmajliP. ComuzzoP. ComuzzoN. VlasicN. VlasicK. Fitz-JimK. Fitz-JimA. CacciamaniA. CacciamaniD. BragancaD. BragancaG. SimeoneG. SimeoneC. AdamsC. AdamsW. FalconeW. FalconeJ. SiebertJ. SiebertGabrielGabrielK. GasparK. GasparO. GandelmanO. GandelmanY. MalehY. MalehD. VeigaD. VeigaO. NgomO. NgomA. GalloA. GalloL. CoulibalyL. CoulibalyN. StulicN. Stulic
Lecce crest
Lecce
LEC
4-4-2
FC Turin

Startelf

Lecce

Trainer

  • I. Abate
  • E. Di Francesco

Torino hat eine lange Verletztenliste: Rolando Mandragora, Franco Israel, Niccolò Fortini, Ricardo Rodriguez, Rafik Belghali und Alessio Cacciamani fallen aus. Abate dürfte im Tor auf Lucas Perri setzen, mit Ardian Ismajli, Saul Coco und Pietro Comuzzo in der Abwehr. Im Mittelfeld sind Nathan Patterson, Gvidas Gineitis, Daniel Bragança und Zakaria Aboukhlal vorgesehen, davor Nikola Vlasic als Zehner hinter dem Sturmduo Adams und Simeone.

Lecce muss verletzungsbedingt auf Lassana Coulibaly, Willem Geubbels, Santiago Pierotti, Medon Berisha und Joel Monteiro verzichten. Gesperrte Spieler gibt es im Kader nicht. Di Francesco dürfte Wladimiro Falcone ins Tor stellen, davor Corrie Ndaba, Tiago Gabriel, Jamil Siebert und Antonino Gallo in der Abwehr. Youssef Maleh, Oumar Ngom und Olaf Gorter sind für das Mittelfeld vorgesehen, Danilo Veiga, Nikola Stulic und Konan N'Dri für die offensive Dreierreihe.

Aktuelle Form

TOR

TOR - Form

UDI
S2-1
PAR
S0-3
MON
S3-2
COM
N1-3
FRC
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
LEC

LEC - Form

BOL
N1-2
UDI
S0-3
JUV
N0-2
FRC
N5-1
GEN
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
6/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Torino hat in den letzten fünf Serie-A-Spielen drei Siege und zwei Niederlagen verbucht, bei acht erzielten und neun kassierten Toren. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in Folge: ein 0:2 in Frosinone und zuvor ein 1:3 zu Hause gegen Como. Vor dieser Negativserie hatte Abates Mannschaft Monza mit 3:2 geschlagen und in Parma mit 3:0 gewonnen. Dabei zeigte sie eine Stabilität, die ihr in den vergangenen Wochen abhandengekommen ist.

Lecce kommt in den letzten fünf Serie-A-Spielen auf einen Sieg und vier Niederlagen, bei fünf erzielten und zwölf kassierten Toren. Zuletzt verlor die Mannschaft mit 1:2 gegen Genoa. Zuvor hatte es ein deutliches 1:5 in Frosinone und ein 0:2 gegen Juventus gegeben. Der klare 3:0-Sieg gegen Udinese bleibt der einzige Lichtblick in dieser Phase. Di Francescos Mannschaft hat seit vier Spielen nicht mehr gewonnen.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC TurinUnentschiedenLecce
2
1
2
Italien Serie A
FC Turin badge
FC Turin
TOR
1
Lecce badge
Lecce
LEC
0
END
Italien Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
2
FC Turin badge
FC Turin
TOR
1
END
Italien Serie A
Lecce badge
Lecce
LEC
1
FC Turin badge
FC Turin
TOR
0
END
Italien Serie A
FC Turin badge
FC Turin
TOR
0
Lecce badge
Lecce
LEC
0
END
Italien Serie A
FC Turin badge
FC Turin
TOR
2
Lecce badge
Lecce
LEC
0
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand am 1. Februar 2026 statt. Damals setzte sich Torino in der Serie A zu Hause mit 1:0 durch. In den letzten fünf Begegnungen fällt die Bilanz leicht zugunsten von Lecce aus: Lecce gewann zweimal, Torino ebenfalls zweimal. Dazu kommt ein 0:0 im September 2024. Die letzten beiden Duelle im Via del Mare gewann Lecce mit 2:1 und 1:0.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
10109620-143
N
N
N
S
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Torino auf Platz zehn, Lecce auf Platz 14. Die beiden Mannschaften trennen in der Tabelle drei Punkte.

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