Für den FC Schalke 04 steht in der Sommervorbereitung der nächste Härtetest an. Während sich die Königsblauen aktuell im Trainingslager im österreichischen Neustift im Stubaital auf die neue Saison vorbereiten, wartet am heutigen Mittwoch, den 22. Juli, bereits das dritte Testspiel.

Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen den FC Gütersloh und dem anschließenden 4:2-Erfolg über Erzgebirge Aue misst sich Schalke nun mit dem ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw. Gespielt wird ab 16 Uhr auf der Melach Road in Kematen.

Bei GOAL findet Ihr die Informationen dazu, wo Ihr die Begegnung live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Metalist Charkiw im Live Stream und TV sehen





Wer das Vorbereitungsspiel des FC Schalke 04 gegen Metalist Charkiw live sehen möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Der Verein überträgt die Partie kostenlos auf seinem offiziellen YouTube-Kanal.

Zusätzlich bietet auch Sky eine frei empfangbare Live-Übertragung an. Das Testspiel wird im TV auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport News ausgestrahlt. Im Internet ist die Begegnung zudem über skysport.de, die Sky Sport App sowie den YouTube-Kanal von Sky Sport verfügbar. Abonnenten können den Livestream außerdem über SkyGo und den Streamingdienst WOW abrufen.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Metalist Charkiw im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos





Begegnung FC Schalke 04 vs. Metalist Charkiw Wettbewerb Testspiel Datum 22. Juli 2026 Uhrzeit 16 Uhr Ort Melach Road, Kematen (Österreich) Übertragung Sky, YouTube (FC Schalke 04)

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