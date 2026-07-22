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Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Metalist Charkiw im Live Stream und TV sehen

Bundesliga
Schalke 04

Im Rahmen der Sommervorbereitung trifft der FC Schalke 04 heute auf den ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw. GOAL zeigt Euch, wo das Testspiel live im TV und Livestream zu sehen ist.

Für den FC Schalke 04 steht in der Sommervorbereitung der nächste Härtetest an. Während sich die Königsblauen aktuell im Trainingslager im österreichischen Neustift im Stubaital auf die neue Saison vorbereiten, wartet am heutigen Mittwoch, den 22. Juli, bereits das dritte Testspiel.

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Nach der knappen 1:2-Niederlage gegen den FC Gütersloh und dem anschließenden 4:2-Erfolg über Erzgebirge Aue misst sich Schalke nun mit dem ukrainischen Erstligisten Metalist Charkiw. Gespielt wird ab 16 Uhr auf der Melach Road in Kematen.

Bei GOAL findet Ihr die Informationen dazu, wo Ihr die Begegnung live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Metalist Charkiw im Live Stream und TV sehen


Wer das Vorbereitungsspiel des FC Schalke 04 gegen Metalist Charkiw live sehen möchte, hat gleich mehrere Möglichkeiten. Der Verein überträgt die Partie kostenlos auf seinem offiziellen YouTube-Kanal.

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Zusätzlich bietet auch Sky eine frei empfangbare Live-Übertragung an. Das Testspiel wird im TV auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport News ausgestrahlt. Im Internet ist die Begegnung zudem über skysport.de, die Sky Sport App sowie den YouTube-Kanal von Sky Sport verfügbar. Abonnenten können den Livestream außerdem über SkyGo und den Streamingdienst WOW abrufen.

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Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Metalist Charkiw im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos


Begegnung

FC Schalke 04 vs. Metalist Charkiw

Wettbewerb

Testspiel

Datum

22. Juli 2026

Uhrzeit

16 Uhr

Ort

Melach Road, Kematen (Österreich)

Übertragung

Sky, YouTube (FC Schalke 04)

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Metalist Charkiw im Live Stream und TV sehen - Die Testspiele der Königsblauen im Überblick


Datum

Anpfiff

Testspiel

11. Juli

14 Uhr

FC Gütersloh 2:1 FC Schalke 04

19. Juli

14 Uhr

Erzgebirge Aue 2:4 FC Schalke 04

22. Juli

16 Uhr

FC Schalke 04 vs. Metalist Charkiw

1. August

14 Uhr

Hessen Kassel vs. FC Schalke 04

8. August

17 Uhr

FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo

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