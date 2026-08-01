Der FC Schalke 04 ist am heutigen Samstag (1. August) im Rahmen der Saisonvorbereitung beim Regionalligisten KSV Hessen Kassel zu Gast. Die Testpartie im Kasseler Auestadion wird um 14 Uhr angepfiffen.
Bei GOALerfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung von S04 live verfolgen könnt.
Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Hessen Kassel im Live Stream und TV sehen
Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hessen Kassel wird am heutigen Samstag zwar nicht im Free-TV gezeigt, Fans können die Begegnung dennoch live verfolgen.
Eine Möglichkeit bietet DAZN, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Zudem übertragen die Königsblauen über den vereinseigenen Kanal S04TV+ die Partie live. Für Vereinsmitglieder kostet der Dienst vier Euro pro Monat, mit einem Jahresabo lassen sich insgesamt 16 Euro sparen. Nicht-Mitglieder zahlen fünf Euro im Monat oder 45 Euro pro Jahr.
Darüber hinaus bietet auch Hessen Kassel einen Livestream über LEAGUES Football an. Das Spiel kann dort im Pay-per-View-Modell für 6,99 Euro gebucht werden.
Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Hessen Kassel im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos
Begegnung
FC Schalke 04 vs. Hessen Kassel
Wettbewerb
Testspiel
Datum
1. August
Uhrzeit
14 Uhr
Ort
Auestadion, Kassel
Übertragung
DAZN, S04TV+, LEAGUES Football
Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Hessen Kassel im Live Stream und TV sehen - Testspiel-Ergebnisse der Königsblauen
Datum & Uhrzeit
Gegner
Status / Ergebnis
Torschützen für Schalke
11. Juli 2026, 14:00 Uhr
FC Gütersloh
1:2
Aouchiche
19. Juli 2026, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue
4:2
Sylla (2), Gomis, Lasme
22. Juli 2026, 16:00 Uhr
Metalist Charkiw
2:0
Sylla, Lasme
25. Juli 2026, 16:00 Uhr
Fagiano Okayama
3:1
Kurucay, Karaman, Adamu
01. August 2026, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel
Bevorstehend
–
08. August 2026, 17:00 Uhr
Atalanta Bergamo
Bevorstehend
–