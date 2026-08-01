Der FC Schalke 04 ist am heutigen Samstag (1. August) im Rahmen der Saisonvorbereitung beim Regionalligisten KSV Hessen Kassel zu Gast. Die Testpartie im Kasseler Auestadion wird um 14 Uhr angepfiffen.

Bei GOALerfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung von S04 live verfolgen könnt.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Hessen Kassel im Live Stream und TV sehen

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Hessen Kassel wird am heutigen Samstag zwar nicht im Free-TV gezeigt, Fans können die Begegnung dennoch live verfolgen.

Eine Möglichkeit bietet DAZN, allerdings ist dafür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Zudem übertragen die Königsblauen über den vereinseigenen Kanal S04TV+ die Partie live. Für Vereinsmitglieder kostet der Dienst vier Euro pro Monat, mit einem Jahresabo lassen sich insgesamt 16 Euro sparen. Nicht-Mitglieder zahlen fünf Euro im Monat oder 45 Euro pro Jahr.

Darüber hinaus bietet auch Hessen Kassel einen Livestream über LEAGUES Football an. Das Spiel kann dort im Pay-per-View-Modell für 6,99 Euro gebucht werden.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Hessen Kassel im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung FC Schalke 04 vs. Hessen Kassel Wettbewerb Testspiel Datum 1. August Uhrzeit 14 Uhr Ort Auestadion, Kassel Übertragung DAZN, S04TV+, LEAGUES Football

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Hessen Kassel im Live Stream und TV sehen - Testspiel-Ergebnisse der Königsblauen