Die Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 läuft auf Hochtouren. Während ihres Trainingslagers im österreichischen Neustift im Stubaital absolvieren die Königsblauen am heutigen Samstag, den 25. Juli, bereits ihren vierten Test der Sommervorbereitung.

Gegner ist der japanische Erstligist Fagiano Okayama. Die Partie wird um 16 Uhr in der Silberstadt-Arena in Schwaz (Österreich) angepfiffen.

Wo Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen





Fans des FC Schalke 04 können das Testspiel gegen Fagiano Okayama auf mehreren Wegen live verfolgen. Der Verein stellt die Begegnung kostenlos über den offiziellen YouTube-Kanal der Königsblauen zur Verfügung.

Darüber hinaus zeigt auch DAZN die Partie im Livestream. Für die Nutzung des Angebots ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung FC Schalke 04 vs. Fagiano Okayama Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 16 Uhr Ort Silberstadt-Arena, Schwaz (Österreich) Übertragung DAZN, YouTube (FC Schalke 04)

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen - Der Sommerfahrplan der Königsblauen



