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Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen

Bundesliga
Schalke 04 - Fagiano Okayama FC
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Der FC Schalke 04 setzt seine Vorbereitung auf die neue Saison mit dem nächsten Testspiel fort. Im Rahmen des Härtetests treffen die Königsblauen auf den japanischen Erstligisten Fagiano Okayama. Informationen zur Übertragung der Partie findet Ihr hier bei GOAL.

Die Saisonvorbereitung des FC Schalke 04 läuft auf Hochtouren. Während ihres Trainingslagers im österreichischen Neustift im Stubaital absolvieren die Königsblauen am heutigen Samstag, den 25. Juli, bereits ihren vierten Test der Sommervorbereitung.

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Gegner ist der japanische Erstligist Fagiano Okayama. Die Partie wird um 16 Uhr in der Silberstadt-Arena in Schwaz (Österreich) angepfiffen.

Wo Ihr das Vorbereitungsspiel live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen


Fans des FC Schalke 04 können das Testspiel gegen Fagiano Okayama auf mehreren Wegen live verfolgen. Der Verein stellt die Begegnung kostenlos über den offiziellen YouTube-Kanal der Königsblauen zur Verfügung.

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Darüber hinaus zeigt auch DAZN die Partie im Livestream. Für die Nutzung des Angebots ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

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Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen - Wichtigste Infos

Begegnung

FC Schalke 04 vs. Fagiano Okayama

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

16 Uhr

Ort

Silberstadt-Arena, Schwaz (Österreich)

Übertragung

DAZN, YouTube (FC Schalke 04)

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Fagiano Okayama im Live Stream und TV sehen - Der Sommerfahrplan der Königsblauen


Datum

Anpfiff

Testspiel

11. Juli

14 Uhr

FC Gütersloh 2:1 FC Schalke 04

19. Juli

14 Uhr

Erzgebirge Aue 2:4 FC Schalke 04

22. Juli

16 Uhr

FC Schalke 04 2:0 Metalist Charkiw

1. August

14 Uhr

Hessen Kassel vs. FC Schalke 04

8. August

17 Uhr

FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo

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