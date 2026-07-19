Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Sonntag (19. Juli) im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ein Testspiel gegen den in die Regionalliga abgestiegenen FC Erzgebirge Aue. Anpfiff der Partie im Erzgebirgsstadion in Aue ist um 14 Uhr.
Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.
Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen
Das Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem FC Schalke 04 ist auf mehreren Wegen live zu sehen. DAZN zeigt die Partie über seine Plattform, allerdings ist für den Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.
Die Königsblauen stellen auf ihrem vereinseigenen Sender S04TV einen frei zugänglichen Livestream bereit. Dafür ist lediglich eine kostenlose Anmeldung erforderlich. Alternativ wird das Testspiel auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Schalke 04 live übertragen.
Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen? Wichtigste Infos
Spiel
Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04
Wettbewerb
Testspiel
Datum
Sonntag, 19. Juli 2026
Uhrzeit
14 Uhr
Übertragung im Livestream und TV
S04TV, YouTube-Kanal von Schalke 04, DAZN
Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen - Sommervorbereitung von S04
Datum / Zeitraum
Ereignis / Gegner
Ort / Stadion
03. & 04. Juli 2026
Leistungstests
Gelsenkirchen
05. Juli 2026
Öffentlicher Trainingsauftakt
Gelsenkirchen (Berger Feld)
11. Juli 2026, 14:00 Uhr
FC Gütersloh – FC Schalke 04
Ohlendorf Stadion im Heidewald
18. Juli 2026
Mitgliederversammlung
Veltins-Arena
19. Juli 2026, 14:00 Uhr
FC Erzgebirge Aue – FC Schalke 04
eins-Erzgebirgsstadion, Aue
19. – 26. Juli 2026
Sommer-Trainingslager
Neustift im Stubaital (Österreich)
22. Juli 2026, 16:00 Uhr
FC Schalke 04 – Metalist Charkiw
Im Trainingslager
25. Juli 2026
FC Schalke 04 – Fagiano Okayama
Im Trainingslager
01. August 2026, 14:00 Uhr
KSV Hessen Kassel – FC Schalke 04
Auestadion, Kassel
08. August 2026, 17:00 Uhr
FC Schalke 04 – Atalanta Bergamo
Veltins-Arena
24. August 2026, 20:45 Uhr
Hallescher FC (DFB-Pokal, 1. Runde)
Leuna-Chemie-Stadion, Halle
29. / 30. August 2026
FC Augsburg (Bundesliga, 1. Spieltag)
WWK Arena, Augsburg