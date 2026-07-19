Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Sonntag (19. Juli) im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ein Testspiel gegen den in die Regionalliga abgestiegenen FC Erzgebirge Aue. Anpfiff der Partie im Erzgebirgsstadion in Aue ist um 14 Uhr.

Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen

Das Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem FC Schalke 04 ist auf mehreren Wegen live zu sehen. DAZN zeigt die Partie über seine Plattform, allerdings ist für den Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Die Königsblauen stellen auf ihrem vereinseigenen Sender S04TV einen frei zugänglichen Livestream bereit. Dafür ist lediglich eine kostenlose Anmeldung erforderlich. Alternativ wird das Testspiel auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Schalke 04 live übertragen.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen? Wichtigste Infos





Spiel Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04 Wettbewerb Testspiel Datum Sonntag, 19. Juli 2026 Uhrzeit 14 Uhr Übertragung im Livestream und TV S04TV, YouTube-Kanal von Schalke 04, DAZN

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen - Sommervorbereitung von S04