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Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen

Erzgebirge Aue - Schalke 04
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Der FC Schalke 04 trifft am heutigen Sonntag in einem Testspiel auf Erzgebirge Aue. Wo die Begegnung live im TV und per Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr hier.

Der FC Schalke 04 bestreitet am heutigen Sonntag (19. Juli) im Rahmen seiner Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison ein Testspiel gegen den in die Regionalliga abgestiegenen FC Erzgebirge Aue. Anpfiff der Partie im Erzgebirgsstadion in Aue ist um 14 Uhr.

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Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen

Das Duell zwischen Erzgebirge Aue und dem FC Schalke 04 ist auf mehreren Wegen live zu sehen. DAZN zeigt die Partie über seine Plattform, allerdings ist für den Zugriff ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

Die Königsblauen stellen auf ihrem vereinseigenen Sender S04TV einen frei zugänglichen Livestream bereit. Dafür ist lediglich eine kostenlose Anmeldung erforderlich. Alternativ wird das Testspiel auch auf dem offiziellen YouTube-Kanal des FC Schalke 04 live übertragen.

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Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen? Wichtigste Infos


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S04

Spiel

Erzgebirge Aue vs. FC Schalke 04

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Sonntag, 19. Juli 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

S04TV, YouTube-Kanal von Schalke 04, DAZN

Wo läuft Schalke 04 heute live? Testspiel S04 vs. Erzgebirge Aue im Live Stream und TV sehen - Sommervorbereitung von S04

Datum / Zeitraum

Ereignis / Gegner

Ort / Stadion

03. & 04. Juli 2026

Leistungstests

Gelsenkirchen

05. Juli 2026

Öffentlicher Trainingsauftakt

Gelsenkirchen (Berger Feld)

11. Juli 2026, 14:00 Uhr

FC Gütersloh – FC Schalke 04

Ohlendorf Stadion im Heidewald

18. Juli 2026

Mitgliederversammlung

Veltins-Arena

19. Juli 2026, 14:00 Uhr

FC Erzgebirge Aue – FC Schalke 04

eins-Erzgebirgsstadion, Aue

19. – 26. Juli 2026

Sommer-Trainingslager

Neustift im Stubaital (Österreich)

22. Juli 2026, 16:00 Uhr

FC Schalke 04 – Metalist Charkiw

Im Trainingslager

25. Juli 2026

FC Schalke 04 – Fagiano Okayama

Im Trainingslager

01. August 2026, 14:00 Uhr

KSV Hessen Kassel – FC Schalke 04

Auestadion, Kassel

08. August 2026, 17:00 Uhr

FC Schalke 04 – Atalanta Bergamo

Veltins-Arena

24. August 2026, 20:45 Uhr

Hallescher FC (DFB-Pokal, 1. Runde)

Leuna-Chemie-Stadion, Halle

29. / 30. August 2026

FC Augsburg (Bundesliga, 1. Spieltag)

WWK Arena, Augsburg

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