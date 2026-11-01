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Italien Serie A - Spielwoche 10 2. Nov. 2026 - 12:30 Stadio Mapei - Citta del Tricolore

Sassuolo gegen Fiorentina ist eines von drei Spielen dieser Woche, die sowohl von DAZN als auch von Sky Sport und im Stream auf NOW übertragen werden. Für begrenzte Zeit ist das Jahresabo DAZN Full bei Zahlung in 12 Monatsraten für 29,99 € pro Monat erhältlich. Für Fans, die jedes Serie-A-Spiel von Sassuolo oder Fiorentina verfolgen möchten, gibt es außerdem DAZN MyClubPass, das Abo für eine einzelne Mannschaft.

Sassuolo gegen Fiorentina wird live auf DAZN, NOW und Sky Sport übertragen. Im Folgenden erfahrt ihr, wie ihr das Spiel im TV und im Stream verfolgen könnt.

Sassuolo empfängt Fiorentina im Mapei Stadium in Reggio Emilia zu einem Serie-A-Duell zwischen zwei Mannschaften, die dringend Punkte brauchen und deren Tabellenplätze nicht ihren ursprünglichen Ambitionen entsprechen.

Das Team von Alberto Aquilani durchlebt eine schwierige Phase. Nach dem Sieg gegen Juventus, der die Fans aus der Emilia zum Träumen gebracht hatte, holte Sassuolo in den vergangenen fünf Ligaspielen nur einen Punkt. Am letzten Spieltag unter der Woche kassierte die Mannschaft eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Lazio. Sassuolo steht auf Tabellenplatz 15 und muss das Ruder herumreißen.

Fiorentina geht es nicht besser. Die Mannschaft von Paolo Vanoli hat ihre letzten drei Ligaspiele verloren und dabei insgesamt sieben Gegentore kassiert. Sie steht auf Platz 17. Das einzige jüngste Erfolgserlebnis ist das 2:2 gegen Atalanta, doch das kann die Schwierigkeiten einer bislang enttäuschenden Saison nicht verdecken.

Bei Fiorentina ist die Verletztenliste lang: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta und Pongracic fallen allesamt aus. Das zwingt Vanoli vor allem in der Abwehr zu Behelfslösungen. Auch Sassuolo muss mehrere Ausfälle verkraften. Thorstvedt kommt nach seinem Platzverweis gegen Lazio zur Liste der fehlenden Spieler hinzu.

Zwei Mannschaften in der Krise treffen aufeinander. Für beide stehen wichtige Punkte auf dem Spiel, um sich von den gefährlichen Tabellenplätzen zu entfernen. Im Folgenden findet ihr alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und im Stream.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Sassuolo muss verletzungsbedingt auf Ismael Koné, Fedde Leysen, Daniel Boloca, Edoardo Pieragnolo, Yeferson Paz und Jay Idzes verzichten. Kristian Thorstvedt ist gesperrt. Aquilani dürfte im Tor auf Turati setzen, davor auf Caleta-Car, Odenthal, Cinquegrano und Doig in der Abwehr, Matic, Bakola und Adzic im Mittelfeld sowie Berardi, Esposito und Laurienté im Angriffstrio.

Fiorentina reist mit einer langen Verletztenliste nach Reggio Emilia: Parisi, Sottil, Ranieri, Atta und Pongracic fallen aus. Vanoli dürfte De Gea ins Tor stellen, mit Jimenez, Dragusin, Viery und Joao Mario in der Abwehr, Ndour, Brescianini und Oulai im Mittelfeld sowie Mastantuono, Pellegrino und Njie im Angriff.

Aktuelle Form

Sassuolo blieb in den letzten fünf Ligaspielen ohne Sieg, holte ein Unentschieden und kassierte vier Niederlagen. Zuletzt gab es im Mapei Stadium eine deutliche 2:6-Niederlage gegen Lazio, zuvor verlor Sassuolo mit 0:2 gegen Como. Den einzigen Punkt in diesem Zeitraum brachte das 1:1 gegen AC Mailand. In fünf Spielen erzielte Sassuolo sieben Tore und kassierte 13 Gegentore.

Fiorentina blieb in den letzten fünf Spielen ebenfalls ohne Sieg und verbuchte zwei Unentschieden sowie drei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Atalanta, davor eine 1:2-Niederlage gegen Inter. Fiorentina verlor zudem mit 1:3 gegen Como und mit 1:2 gegen Genua. In fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte elf Gegentore.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im April 2026 statt und endete in der Serie A mit 0:0. In den vergangenen fünf direkten Begegnungen liegt Sassuolo mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Fiorentina vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden. Sassuolo setzte sich im Dezember 2025 mit 3:1 durch, während Fiorentina im April 2024 mit 5:1 gewann.

Tabelle

In der Serie A steht Sassuolo auf Platz 15, Fiorentina auf Platz 17. Beide Mannschaften müssen im Abstiegskampf den Blick nach hinten richten.