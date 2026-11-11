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UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 San Siro

Italien gegen Frankreich wird live auf Rai 1 und kostenlos im Livestream auf RaiPlay übertragen. Im Folgenden findest du alle Details dazu, wie du das Spiel verfolgen kannst.

Im San Siro in Mailand treffen Italien und Frankreich in der UEFA Nations League A aufeinander. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um ihre Position in Gruppe 1 zu festigen.

Roberto Mancini hat sich entschieden, in dieser Länderspielphase konsequent auf junge Spieler zu setzen. Er hat mehrere aufstrebende Talente in den Kader aufgenommen, darunter Chelsea-Außenverteidiger Marco Palestra und Como-Spielmacher Mattia Liberali. Italiens Nationaltrainer räumte offen ein, dass ihm derzeit ein etatmäßiger Spielgestalter fehlt. Das Fehlen eines Spielers wie Jorginho nannte er als eine der Fragen, die mit Blick auf die Zukunft der Nationalmannschaft geklärt werden müssen.

Der Abend wird allerdings auch von einem schwerwiegenden Ausfall geprägt: Nicolo Zaniolo, einer der erfahrensten Spieler, die Mancini berufen hat, hat das Trainingslager in Coverciano aus rein persönlichen Gründen verlassen. Der Offensivspieler von Udinese stellte auf Instagram klar, dass sein Abschied weder mit Verletzungen noch mit internen Spannungen zu tun habe, und bekräftigte seine Verbundenheit mit der italienischen Nationalmannschaft.

Auch Zinedine Zidane muss bei diesen beiden Spielen mit zahlreichen Ausfällen umgehen. Nachdem Marcus Thuram wegen eines Problems an der Sehne des rechten hinteren Oberschenkelmuskels abgesagt hat und Verteidiger Pierre Kalulu ausfällt, sorgt nun Aurélien Tchouaméni beim französischen medizinischen Stab für Ungewissheit: Der Mittelfeldspieler von Real Madrid wurde untersucht, nachdem er während einer Taktikeinheit in Clairefontaine Beschwerden im Schambereich verspürt hatte. Kylian Mbappé steht Zidane dagegen wieder zur Verfügung, nachdem er die letzten drei Berufungen verletzungsbedingt verpasst hatte. Laut seinem Teamkollegen Ibrahima Konaté scheint Frankreichs Kapitän mental in hervorragender Verfassung zu sein.

Es deutet sich eine ausgeglichene Partie an: Die beiden Mannschaften trafen in dieser Nations-League-Ausgabe bereits aufeinander und trennten sich im Oktober 1:1. Damit du keinen Moment der Begegnung verpasst, findest du im Folgenden alle Informationen dazu, wie du Italien gegen Frankreich live im TV und im Livestream sehen kannst.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Italiens Trainerstab hat vor dem Spiel weder eine voraussichtliche Aufstellung bekannt gegeben noch offiziell Verletzungen oder Sperren gemeldet. Mancini kündigte jedoch an, den Kader anhand der jüngsten Einschätzungen zur körperlichen Verfassung der Spieler in den Stunden vor dem Anpfiff zu aktualisieren.

Auf französischer Seite ist die Lage komplizierter. Marcus Thuram wurde wegen eines Problems an der Sehne des rechten hinteren Oberschenkelmuskels zu seinem Klub zurückgeschickt. Auch Pierre Kalulu steht nicht zur Verfügung. Aurélien Tchouaméni wurde medizinisch untersucht, nachdem er im Training Beschwerden im Schambereich verspürt hatte. Ob er spielen kann, muss noch beurteilt werden. Weitere Neuigkeiten zum Zustand der Spieler werden in den Stunden vor der Partie erwartet.

Aktuelle Form

Italien geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in diese Begegnung. Die Mannschaft gewann ihr jüngstes Spiel am 5. Oktober mit 3:1 gegen die Türkei und hatte die Türkei zuvor bereits auswärts mit 4:1 geschlagen. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 0:2 gegen Belgien. Insgesamt erzielte Mancinis Mannschaft in diesen Spielen zehn Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Frankreich präsentiert sich dagegen in überzeugender Form und kommt aus den letzten fünf Spielen auf vier Siege und ein Unentschieden. Die Mannschaft besiegte Belgien zuletzt mit 4:1 und hat seit Juli nicht mehr verloren. Damals unterlag sie England bei der Weltmeisterschaft mit 4:6. In der Nations League zeigte Zidanes Mannschaft defensive Stabilität und Qualität im Angriff: In ihren letzten vier Spielen des Wettbewerbs erzielte sie acht Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 2. Oktober 2026 aufeinander. In der Nations League trennten sich Frankreich und Italien damals 1:1. Von den letzten fünf Begegnungen gewann Frankreich drei und Italien eine, hinzu kommt ein Unentschieden. Frankreich setzte sich in beiden Duellen der vorherigen Nations-League-Ausgabe 2024 mit 3:1 durch. Italien hat Frankreich seit einem Freundschaftsspiel 2018, das die Franzosen mit 3:1 gewannen, nicht mehr besiegt.

Tabelle

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Frankreich FRA 4 3 1 0 7 2 +5 10 S U S S 2 Italien ITA 4 2 1 1 8 5 +3 7 S U S N 3 Belgien BEL 4 2 0 2 6 5 +1 6 N S N S 4 Türkei TUR 4 0 0 4 2 11 -9 0 N N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In Gruppe 1 der Nations League A steht Frankreich derzeit auf dem ersten Platz, Italien ist Zweiter.