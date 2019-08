Wo läuft Gladbach vs. RB Leipzig heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung der Bundesliga

Zum Auftakt des 3. Spieltags duelliert sich Gladbach mit Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie live im TV und LIVE-STREAM läuft.

Am 3. Spieltag der trifft auf . Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 30. August, um 20.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach.

Beide Kontrahenten sind nach den ersten beiden Spieltagen noch ungeschlagen. Während Borussia Mönchengladbach mit einem Remis gegen Schalke 04 (0:0) sowie einem 3:1-Auswärtserfolg beim FSV Mainz 05 in die Saison gestartet ist, setzte sich RB Leipzig bisher gegen (4:0) und durch (2:1).

Wer sichert sich heute die drei Punkte? Und noch viel wichtiger: Wo läuft das Freitagsspiel heute live im TV und im LIVE-STREAM?

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo die Bundesliga-Partie zwischen Gladbach und Leipzig heute live im TV und im LIVE-STREAM läuft. Zudem gelangt Ihr hier direkt zu den Mannschaftsaufstellungen, sobald sie feststehen.

Gladbach vs. RB Leipzig: Das Freitagsspiel der Bundesliga auf einen Blick

Duell Borussia Mönchengladbach - RB Leipzig Datum Freitag, 30. August | 20.30 Uhr Ort Borussia-Park, Mönchengladbach Zuschauer 46.279 Plätze

Wo läuft Gladbach vs. RB Leipzig heute im LIVE-STREAM?

Tolle Nachrichten für alle Fans von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Das Freitagsspiel der Bundesliga wird heute live bei DAZN übertragen. Beginn der Übertragung ist bereits um 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor dem Abpfiff.

Fans, die sich jetzt fragen, warum DAZN plötzlich die Bundesliga ausstrahlt, dürfen sich auf insgesamt 45 Partien der deutschen Eliteliga beim Streamingdienst freuen. Während der Bundesligasaison 19/20 zeigt DAZN alle Freitagsspiele sowie die Partien am Sonntagmittag um 13.30 Uhr und die Montagsspiele.

Dementsprechend wird natürlich auch der Kracher zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-STREAM bei DAZN übertragen. Im Free-TV oder bei Sky wird das Spiel hingegen heute nicht gezeigt.

Um auf den LIVE-STREAM zugreifen zu können, müsst Ihr lediglich Abonnent des Streamingdienstes sein. Die Mitgliedschaft kostet Euch nur 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit monatlich kündbar. Wer sparen will, kann DAZN auch im Jahresabo beziehen. Die Kosten dafür liegen bei 119,99 Euro, was heruntergerechnet weniger als 10 Euro pro Monat macht.

Solltet Ihr zu den Sportfans gehören, die DAZN abonniert haben, könnt Ihr neben der Bundesliga auch zahlreiche weitere Top-Sport-Events im LIVE-STREAM verfolgen. Darunter unter anderem zahlreiche Spiele der , alle Spiele der , die , die , .

Auch Sportfreaks, die nicht auf Fußball stehen sind bei DAZN genau richtig, schließlich läuft beim Streamingdienst unter anderem auch die NFL, NBA, MLB, zahlreiche Box-Events, Darts, Moto GP und die UFC.

Wo läuft Gladbach vs. RB Leipzig heute live im TV?

Das wichtigste vorweg: Borussia Mönchengladbach gegen RB Leipzig wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Auch Pay-TV-Anbieter Sky, der die Rechte für die Mehrzahl der Bundesligaspiele hat, zeiigt Gladbach gegen Leipzig nicht. Die einzige Option, das Spiel heute zu sehen ist DAZN.

Bekanntlich ist DAZN allerdings ein Streamingdienst und die Programme sind nicht im TV empfangbar, sondern nur im Online-LIVE-STREAM zu sehen – das gilt auch heute. Mit ein paar einfachen Tricks und dem richtigen Zubehör ist es Euch trotzdem möglich Gladbach gegen Leipzig heute live im TV zu sehen.

Schlüssel dazu ist in jedem Fall die DAZN-App, die für alle mobilen Geräte mit Internetzugang zum Download bereitsteht. Sie ist kostenfrei in den jeweiligen Stores (zum Beispiel Google-Play-Store oder Apple-Store) herunterzuladen. Neben Smartphone, Tablet und Co. gibt es die App auch für die meisten Smart-TV.

Habt Ihr die DAZN- App auf dem Smart-TV installiert, könnt Ihr Gladbach gegen Leipzig heute problemlos im LIVE-STREAM auf Eurem Fernseher sehen. Doch auch Fußballfans, die keinen Smart-TV haben, können dank Zubehörs wie dem Amazon-Fire-TV-Stick das Spiel auf Ihrem Fernseher verfolgen. Denn auch auf dem Gadget steht die DAZN-App zum Download bereit.

Gladbach vs. RB Leipzig: Die Highlights auf DAZN

DAZN ist auch in Sachen Highlights die Analufstelle Nummer Eins für alle Fans von Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig. Denn wie zu allen Partien sind auch die besten Szenen des Freitagsspiels bereits 40 Minuten nach Abpfiff auf dem Portal verfügbar.

Auch bei Sky kann man die Highlights des Spiels nach Abpfiff sehen. Ebenso in der Sportschau der ARD, die am Samstag um 18.00 Uhr läuft.

Doch nicht nur diese klassischen Anlaufstellen versorgen Euch mit den Highlights der Bundesliga. Auch Goal zeigt die bestens Szenen aller Spiele in Deutschlands Eliteliga. Ab Montagfrüh um 00.01 Uhr sind die Highlights auf unserer Seite verfügbar – kostenlos, ohne Anmeldung.

Gladbach vs. RB Leipzig: Die Aufstellungen

Aufstellung Gladbach:

Gladbach-Trainer Marco Rose nimmt im Vergleich zum 3:1-Auswärtssieg in Mainz am vergangenen Wochenende lediglich eine Änderung an seiner Startformation vor.

Nicht mit dabei sind heute Hofmann (Innenbandriss im Knie), Müsel (Eingriff am Knie), Stindl(Aufbautraining), Strobl (Knieprobleme) und Villalba (Aufbautraining).

Derweil steht Elvedi, der in Mainz vorzeitig ausgewechselt werden musste, wieder Verfügung und kehrt in die Innenverteidigung zurück. Embolo ist wie zum Auftakt gegen Schalke ein Kandidat für die Startelf.

Die einzige personelle Änderung betrifft Benes, der heute von Embolo ersetzt wird. Dementsprechend sieht die heutige Gladbach-Aufstellung wie folgt aus:

Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt - Zakaria, Neuhaus, Johnson - Thuram, Plea, Embolo

Aufstellung RB Leipzig:

Leipzig-Coach Julian Nagelsmann muss in Gladbach auf Adams (Adduktorenprobleme), Bidstrup (nicht berücksichtigt), Luan Candido (nicht berücksichtigt) und Wolf (Reha nach Knöchelbruch) verzichten.

Im Vergleich zum 2:1-Heimerfolg gegen Eintracht Frankfurt verändert Nagelsmann seine Startelf personell auf vier Positionen.

Laimer, Kampl und Forsberg rücken für Mukiele, Demme und Nkunku in die Startelf, die dadurch folgendermaßen aussieht:

Gulacsi - Klostermann, Konate, Orban, Halstenberg - Sabitzer, Laimer, Kampl, Forsberg - Poulsen, Werner

Gladbach vs. RB Leipzig: Das Bundesliga-Duell im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keine Möglichkeit, das heutige Duell im TV oder LIVE-STREAM zu verfolgen? Kein Problem: Goal bietet einen LIVE-TICKER zur Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und RB Leipzig an.

Die Berichterstattung beginnt beim Ticker rund zwanzig Minuten vor Spielbeginn. Sobald der Ball rollt, verpasst Ihr dort keinerlei spielentscheidende Szenen und bleibt stets auf dem Laufenden. Der Service ist für Euch natürlich komplett kostenlos.

