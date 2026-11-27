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Wann ist Anstoß bei FC Vaduz gegen FC Zürich?

Schweiz Super League - Spielwoche 15 28. Nov. 2026 - 12:00 Rheinpark Stadion

FC Vaduz empfängt FC Zürich im Rheinpark Stadion in Vaduz. Das Spiel gehört zur Schweizer Super League.

Die Gastgeber von Trainer Marc Schneider stehen in der Tabelle auf Rang 10. Zuletzt holte Vaduz ein 2:2 gegen Lausanne-Sport, nachdem es zuvor ein 0:4 gegen den FC Sion gegeben hatte.

Der Auftritt gegen Lausanne zeigte, dass die Liechtensteiner offensiv treffen können. Schon gegen Grasshopper Club hatte Vaduz zwei Tore erzielt, und gegen Basel gelang Mitte Oktober ein 3:0.

FC Zürich reist als Tabellenfünfter an. Das Team von Trainer Marcel Koller spielte zuletzt 2:2 gegen den FC St. Gallen und blieb damit im dritten Ligaspiel in Serie ungeschlagen.

Zuvor gewann Zürich mit 5:3 bei den Young Boys, ein Ergebnis mit viel Torspektakel. Im Pokal war gegen den FC Aarau dagegen mit einer 0:2-Niederlage Schluss.

Auch das Hinspiel im September ging an Zürich, mit 2:1. Vaduz will sich nun im eigenen Stadion revanchieren.

Wo Sie die Partie verfolgen können und wann sie beginnt, lesen Sie hier.

Was war zuletzt beim FC Vaduz und beim FC Zürich los?

FC Vaduz holte aus den letzten fünf Ligaspielen eine Bilanz von einem Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Lausanne-Sport, davor ein 0:4 gegen den FC Sion. Den bislang letzten Sieg feierte das Team mit einem 3:0 gegen den FC Basel 1893. Vaduz erzielte in diesen fünf Partien 9 Tore und kassierte 9 Gegentore.

FC Zürich kommt in seinen letzten fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt trennte sich Zürich 2:2 vom FC St. Gallen, zuvor gab es ein 0:0 gegen Servette FC und ein 5:3 bei den Young Boys. Zürich erzielte 9 Tore und kassierte 10 Gegentore.

Wie stellen FC Vaduz und FC Zürich auf?

In welcher Form sind FC Vaduz und FC Zürich?

Wie fällt die Bilanz der direkten Duelle aus?

Wo stehen FC Vaduz und FC Zürich in der Tabelle?