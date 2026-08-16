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Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im Free TV?

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Schalke 04 - Real Madrid
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Testspiel-Highlight für den FC Schalke 04! Die Königsblauen treffen am heutigen Sonntag auf Real Madrid. Wo Ihr die Partie von S04 live im TV und Live Stream verfolgen könnt und wer die Übertragung übernimmt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Sonntag, den 16. August, empfängt der FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Die Partie findet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Gelsenkirchener Stadions statt. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr.

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Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung von S04 live verfolgen könnt.

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im Free TV?

Für das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Real Madrid gibt es nur eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen – und die liegt nicht im klassischen Free-TV. Dennoch müsst Ihr für den Testspiel-Kracher nicht bezahlen: DAZN zeigt die Begegnung kostenlos im Livestream.

Der Streaminganbieter hatte bereits bei anderen Testspielen kostenlose Übertragungen angeboten. Dafür ist kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Ihr müsst Euch lediglich über die Option "DAZN for free" registrieren und anschließend einloggen.

Die Berichterstattung beginnt bereits um 16.15 Uhr. Durch die Übertragung führt folgendes Team:

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  • Moderator: Max Siebald
  • Kommentator: Jan Platte
  • Experte: Mike Büskens
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Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

FC Schalke 04 vs. Real Madrid

Wettbewerb

Testspiel

Datum

16. August

Uhrzeit

17 Uhr

Ort

VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung

DAZN

Wo läuft FC Schalke vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im Free TV? Testspiele von S04

Datum

Gegner

11. Juli 2026

FC Gütersloh

19. Juli 2026

FC Erzgebirge Aue

22. Juli 2026

Metalist 1925 Charkiw

25. Juli 2026

Fagiano Okayama

01. August 2026

KSV Hessen Kassel

08. August 2026

Atalanta Bergamo

16. August 2026

Real Madrid

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