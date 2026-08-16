Am heutigen Sonntag, den 16. August, empfängt der FC Schalke 04 in der heimischen Veltins-Arena den spanischen Rekordmeister Real Madrid. Die Partie findet anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Gelsenkirchener Stadions statt. Der Anpfiff erfolgt um 17 Uhr.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung von S04 live verfolgen könnt.

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im Free TV?

Für das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Real Madrid gibt es nur eine Möglichkeit, die Partie live zu verfolgen – und die liegt nicht im klassischen Free-TV. Dennoch müsst Ihr für den Testspiel-Kracher nicht bezahlen: DAZN zeigt die Begegnung kostenlos im Livestream.

Der Streaminganbieter hatte bereits bei anderen Testspielen kostenlose Übertragungen angeboten. Dafür ist kein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich. Ihr müsst Euch lediglich über die Option "DAZN for free" registrieren und anschließend einloggen.

Die Berichterstattung beginnt bereits um 16.15 Uhr. Durch die Übertragung führt folgendes Team:

Moderator: Max Siebald

Kommentator: Jan Platte

Experte: Mike Büskens

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Real Madrid heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung FC Schalke 04 vs. Real Madrid Wettbewerb Testspiel Datum 16. August Uhrzeit 17 Uhr Ort VELTINS-Arena, Gelsenkirchen Übertragung DAZN

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