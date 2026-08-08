Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Klub Freundschaftsspiele
team-logoSchalke 04
team-logoAtalanta Bergamo
Hier live sehen!
GOAL

Übersetzt von

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV?

Klub Freundschaftsspiele
Schalke 04 - Atalanta Bergamo
Schalke 04
Atalanta Bergamo
Bundesliga

Der FC Schalke 04 trifft am heutigen Samstag in einem Testspiel auf Atalanta Bergamo. Wer die Partie der Königsblauen live im TV oder Live Stream verfolgen möchte, findet hier alle Informationen zur Übertragung.

Am heutigen Samstag (8. August) steht für den FC Schalke 04 der erste echte Härtetest der Sommervorbereitung auf dem Programm. Der Bundesliga-Aufsteiger empfängt den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. Anpfiff der Partie im Rahmen des "Schalke-Tachs" ist um 17 Uhr in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

Jetzt streamen!Dein Zuhause für Live-Sport

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung von S04 live verfolgen könnt.

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Atalanta Bergamo wird auf mehreren Wegen live übertragen – allerdings nicht im klassischen Free-TV. Für die Live-Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky erforderlich.

Abonnenten können die Partie entweder auf Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport News verfolgen. Wer das Spiel im Livestream sehen möchte, kann auf WOW oder Sky Go zurückgreifen.

Jetzt streamen!Dein Zuhause für Live-Sport

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung

FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo

Wettbewerb

Testspiel

Datum

8. August

Uhrzeit

17 Uhr

Ort

VELTINS-Arena, Gelsenkirchen

Übertragung

Sky, WOW, SkyGo

Wo läuft FC Schalke vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV? Testspiel-Ergebnisse von S04

Datum

Gegner

Ergebnis / Status

11. Juli 2026

FC Gütersloh

1:2 (Niederlage)

19. Juli 2026

FC Erzgebirge Aue

4:2 (Sieg)

22. Juli 2026

Metalist 1925 Charkiw

2:0 (Sieg)

25. Juli 2026

Fagiano Okayama

3:1 (Sieg)

01. August 2026

KSV Hessen Kassel

-:-

08. August 2026

Atalanta Bergamo

-:-

16. August 2026

Real Madrid

-:-

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen