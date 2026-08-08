Am heutigen Samstag (8. August) steht für den FC Schalke 04 der erste echte Härtetest der Sommervorbereitung auf dem Programm. Der Bundesliga-Aufsteiger empfängt den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. Anpfiff der Partie im Rahmen des "Schalke-Tachs" ist um 17 Uhr in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.
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Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV?
Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Atalanta Bergamo wird auf mehreren Wegen live übertragen – allerdings nicht im klassischen Free-TV. Für die Live-Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky erforderlich.
Abonnenten können die Partie entweder auf Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport News verfolgen. Wer das Spiel im Livestream sehen möchte, kann auf WOW oder Sky Go zurückgreifen.
Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos
Begegnung
FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo
Wettbewerb
Testspiel
Datum
8. August
Uhrzeit
17 Uhr
Ort
VELTINS-Arena, Gelsenkirchen
Übertragung
Sky, WOW, SkyGo
Wo läuft FC Schalke vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV? Testspiel-Ergebnisse von S04
Datum
Gegner
Ergebnis / Status
11. Juli 2026
FC Gütersloh
1:2 (Niederlage)
19. Juli 2026
FC Erzgebirge Aue
4:2 (Sieg)
22. Juli 2026
Metalist 1925 Charkiw
2:0 (Sieg)
25. Juli 2026
Fagiano Okayama
3:1 (Sieg)
01. August 2026
KSV Hessen Kassel
-:-
08. August 2026
Atalanta Bergamo
-:-
16. August 2026
Real Madrid
-:-