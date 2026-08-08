Am heutigen Samstag (8. August) steht für den FC Schalke 04 der erste echte Härtetest der Sommervorbereitung auf dem Programm. Der Bundesliga-Aufsteiger empfängt den italienischen Erstligisten Atalanta Bergamo. Anpfiff der Partie im Rahmen des "Schalke-Tachs" ist um 17 Uhr in der VELTINS-Arena in Gelsenkirchen.

Bei GOAL erfahrt Ihr, wo und wie Ihr die Begegnung von S04 live verfolgen könnt.

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV?

Das Testspiel zwischen dem FC Schalke 04 und Atalanta Bergamo wird auf mehreren Wegen live übertragen – allerdings nicht im klassischen Free-TV. Für die Live-Übertragung ist ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky erforderlich.

Abonnenten können die Partie entweder auf Sky Sport Bundesliga oder Sky Sport News verfolgen. Wer das Spiel im Livestream sehen möchte, kann auf WOW oder Sky Go zurückgreifen.

Wo läuft FC Schalke (S04) vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV? Wichtigste Infos

Begegnung FC Schalke 04 vs. Atalanta Bergamo Wettbewerb Testspiel Datum 8. August Uhrzeit 17 Uhr Ort VELTINS-Arena, Gelsenkirchen Übertragung Sky, WOW, SkyGo

Wo läuft FC Schalke vs. Atalanta Bergamo heute im Live Stream und live im Free TV? Testspiel-Ergebnisse von S04