Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
GwinnGetty Images
Bei DAZN live sehen!Bei MagentaSport live sehen!
Oliver Maywurm

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen

Bundesliga
VfL Wolfsburg
Bayern München

Im Supercup der Frauen kämpfen heute der FC Bayern und der VfL Wolfsburg um den ersten Titel der Saison. Wo wird das Spiel live im Free-TV und Stream übertragen?

Meister und Pokalsieger FC Bayern München gegen Vizemeister und Vize-Pokalsieger VfL Wolfsburg: Im Supercup treffen am Samstag (15. August) die beiden besten Vereinsmannschaften des deutschen Frauenfußballs aufeinander. Der Anpfiff im Audi-Sportpark in Ingolstadt ertönt heute Abend um 19.30 Uhr.

Finde das beste Angebot für dichSPOX: DAZN Germany

Wer nicht vor Ort im Stadion ist, kann Bayern gegen Wolfsburg derweil gleich bei mehreren verschiedenen Sendern live im TV und Livestream verfolgen. Unter anderem kostenlos im Free-TV wird der Supercup der Frauen übertragen. SPOX hat jetzt alle Informationen dazu für Euch parat.

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen

Der frei empfangbare Sender DF1 überträgt den Supercup der Frauen zwischen Bayern und Wolfsburg am Samstagabend live im Free-TV. Die Übertragung startet um 19 Uhr mit 30-minütigen Vorberichten.

Neben der kostenlosen Option DF1 habt Ihr noch zwei weitere Möglichkeiten, das Duell zwischen dem FCB und den Wölfinnen heute live zu sehen. Auch bei DFB.TV wird der Supercup übertragen, Zugriff auf den verbandseigenen Sender erhaltet Ihr beispielsweise über DAZN. Wer ein Abo bei dem Streamingdienst hat, kann darüber ohne zusätzliche Kosten auf DFB.TV zugreifen und dort Bayern vs. Wolfsburg live und in voller Länge anschauen.

Giulia GwinnGetty

Last but not least läuft der Supercup der Frauen heute auch live bei MagentaSport. Auch bei dem Pay-TV-Sender, der ansonsten unter anderem auch die Frauen-Bundesliga und die 3. Liga zeigt, benötigt Ihr ein Abo, um live dabei zu sein. Moderatorin Kamila Benschop und Expertin Julia Simic führen durch die Vorberichte, die um 19 Uhr beginnen. Sobald ab 19.30 Uhr der Ball rollt, übernimmt dann Kommentator Martin Piller.

Bundesliga
Union Berlin crest
Union Berlin
UNB
Bayern München crest
Bayern München
FCB
Bundesliga
Nürnberg crest
Nürnberg
FCN
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen - Die Übertragung in der Übersicht


Spiel

FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg

Wettbewerb

Supercup Frauen

Datum

Samstag, 15. August (19.30 Uhr)

Übertragung im TV und Livestream

DF1 (kostenlos) / DFB.TV via DAZN / MagentaSport

Spielort

Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen - Die letzten Duelle

Die Bayern gehen als klarer Favorit in den Supercup, das untermauern auch die jüngsten Duelle mit Wolfsburg. Im DFB-Pokalfinale Mitte Mai behielt der FCB klar mit 4:0 die Oberhand, auch die beiden Bundesligaspiele der vergangenen Saison entschieden die Münchenerinnen für sich (4:1, 3:1).

Schon den Supercup im vergangenen Jahr gewann Bayern gegen Wolfsburg (4:2), den bisher letzten Sieg des VfL über den FCB gab es im Oktober 2024. Seinerzeit siegten die Wölfinnen in einem Ligaduell zuhause mit 2:0.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen