Meister und Pokalsieger FC Bayern München gegen Vizemeister und Vize-Pokalsieger VfL Wolfsburg: Im Supercup treffen am Samstag (15. August) die beiden besten Vereinsmannschaften des deutschen Frauenfußballs aufeinander. Der Anpfiff im Audi-Sportpark in Ingolstadt ertönt heute Abend um 19.30 Uhr.

Wer nicht vor Ort im Stadion ist, kann Bayern gegen Wolfsburg derweil gleich bei mehreren verschiedenen Sendern live im TV und Livestream verfolgen. Unter anderem kostenlos im Free-TV wird der Supercup der Frauen übertragen. SPOX hat jetzt alle Informationen dazu für Euch parat.

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen

Der frei empfangbare Sender DF1 überträgt den Supercup der Frauen zwischen Bayern und Wolfsburg am Samstagabend live im Free-TV. Die Übertragung startet um 19 Uhr mit 30-minütigen Vorberichten.

Neben der kostenlosen Option DF1 habt Ihr noch zwei weitere Möglichkeiten, das Duell zwischen dem FCB und den Wölfinnen heute live zu sehen. Auch bei DFB.TV wird der Supercup übertragen, Zugriff auf den verbandseigenen Sender erhaltet Ihr beispielsweise über DAZN. Wer ein Abo bei dem Streamingdienst hat, kann darüber ohne zusätzliche Kosten auf DFB.TV zugreifen und dort Bayern vs. Wolfsburg live und in voller Länge anschauen.

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Last but not least läuft der Supercup der Frauen heute auch live bei MagentaSport. Auch bei dem Pay-TV-Sender, der ansonsten unter anderem auch die Frauen-Bundesliga und die 3. Liga zeigt, benötigt Ihr ein Abo, um live dabei zu sein. Moderatorin Kamila Benschop und Expertin Julia Simic führen durch die Vorberichte, die um 19 Uhr beginnen. Sobald ab 19.30 Uhr der Ball rollt, übernimmt dann Kommentator Martin Piller.

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen - Die Übertragung in der Übersicht





Spiel FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg Wettbewerb Supercup Frauen Datum Samstag, 15. August (19.30 Uhr) Übertragung im TV und Livestream DF1 (kostenlos) / DFB.TV via DAZN / MagentaSport Spielort Audi-Sportpark (Ingolstadt)

Wo läuft FC Bayern München vs. VfL Wolfsburg heute live? Supercup der Frauen im TV und Live Stream sehen - Die letzten Duelle

Die Bayern gehen als klarer Favorit in den Supercup, das untermauern auch die jüngsten Duelle mit Wolfsburg. Im DFB-Pokalfinale Mitte Mai behielt der FCB klar mit 4:0 die Oberhand, auch die beiden Bundesligaspiele der vergangenen Saison entschieden die Münchenerinnen für sich (4:1, 3:1).

Schon den Supercup im vergangenen Jahr gewann Bayern gegen Wolfsburg (4:2), den bisher letzten Sieg des VfL über den FCB gab es im Oktober 2024. Seinerzeit siegten die Wölfinnen in einem Ligaduell zuhause mit 2:0.