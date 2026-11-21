Am Samstag, den 21. November, lädt der FC Bayern zur diesjährigen Mitgliederversammlung in den Münchner BMW Park. Die Türen öffnen um 9.30 Uhr, der offizielle Beginn ist für 11 Uhr vorgesehen. Neben den turnusmäßigen Berichten stehen auch wichtige Personalentscheidungen auf der Agenda.

GOAL zeigt, wo die Veranstaltung live zu sehen ist.

Wo läuft die JHV des FC Bayern München heute live? Übertragung der Jahreshauptversammlung im TV und Live Stream

Für alle Interessierten stellt der FC Bayern eine kostenfreie Liveübertragung bereit. Diese ist sowohl über die Klub-Homepage und die offizielle App als auch über die vereinseigenen Kanäle abrufbar.

Wo läuft die JHV des FC Bayern München heute live? Übertragung der Jahreshauptversammlung im TV und Live Stream - Wichtigste Infos

Kategorie Details Datum Samstag, 21. November 2026 Uhrzeit Beginn um 11.00 Uhr (Einlass ab 09.30 Uhr) Ort BMW Park, München Zutritt Mitglieder, die dem Verein mindestens sechs Monate angehören und das 18. Lebensjahr vollendet haben Übertragung Kostenloser Livestream auf fcbayern.com, in der FC Bayern App sowie auf den offiziellen Kanälen bei YouTube und Facebook

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Im Mittelpunkt stehen zunächst die Berichte des Präsidiums, die Bestätigung von Marko Pesic als neuem Zweiten Vizepräsidenten und die Geschäftszahlen von AG-Boss Jan-Christian Dreesen.

Zum Abschluss können die Mitglieder unter "Verschiedenes" ihre Fragen und Kritik vorbringen. Die Aussprache wird zwischen 13.30 und 14.30 Uhr erwartet. Wer ans Mikrofon möchte, muss sich in die Rednerliste eintragen. Pro Wortmeldung sind üblicherweise drei Minuten vorgesehen. Besonders die Personalentscheidungen und die Ticketvergabe könnten für Diskussionen sorgen.