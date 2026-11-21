Am Samstag, den 21. November, lädt der FC Bayern zur diesjährigen Mitgliederversammlung in den Münchner BMW Park. Die Türen öffnen um 9.30 Uhr, der offizielle Beginn ist für 11 Uhr vorgesehen. Neben den turnusmäßigen Berichten stehen auch wichtige Personalentscheidungen auf der Agenda.
GOAL zeigt, wo die Veranstaltung live zu sehen ist.
Wo läuft die JHV des FC Bayern München heute live? Übertragung der Jahreshauptversammlung im TV und Live Stream
Für alle Interessierten stellt der FC Bayern eine kostenfreie Liveübertragung bereit. Diese ist sowohl über die Klub-Homepage und die offizielle App als auch über die vereinseigenen Kanäle abrufbar.
Wo läuft die JHV des FC Bayern München heute live? Übertragung der Jahreshauptversammlung im TV und Live Stream - Wichtigste Infos
Kategorie
Details
Datum
Samstag, 21. November 2026
Uhrzeit
Beginn um 11.00 Uhr (Einlass ab 09.30 Uhr)
Ort
BMW Park, München
Zutritt
Mitglieder, die dem Verein mindestens sechs Monate angehören und das 18. Lebensjahr vollendet haben
Übertragung
Kostenloser Livestream auf fcbayern.com, in der FC Bayern App sowie auf den offiziellen Kanälen bei YouTube und Facebook
Wo läuft die JHV des FC Bayern München heute live? Übertragung der Jahreshauptversammlung im TV und Live Stream - Die Tagesordnung
Im Mittelpunkt stehen zunächst die Berichte des Präsidiums, die Bestätigung von Marko Pesic als neuem Zweiten Vizepräsidenten und die Geschäftszahlen von AG-Boss Jan-Christian Dreesen.
Zum Abschluss können die Mitglieder unter "Verschiedenes" ihre Fragen und Kritik vorbringen. Die Aussprache wird zwischen 13.30 und 14.30 Uhr erwartet. Wer ans Mikrofon möchte, muss sich in die Rednerliste eintragen. Pro Wortmeldung sind üblicherweise drei Minuten vorgesehen. Besonders die Personalentscheidungen und die Ticketvergabe könnten für Diskussionen sorgen.
TOP
Tagesordnungspunkt
TOP 1
Bericht des Präsidenten
TOP 2
Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten
TOP 3
Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss
TOP 4
Entlastung des Präsidiums
TOP 5
Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss
TOP 6
Bestätigung der Ernennung des Zweiten Vizepräsidenten gemäß § 14 Ziffer 3 Satz 2 der Satzung
TOP 7
Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG
TOP 8
Verschiedenes