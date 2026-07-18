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Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK

Klub Freundschaftsspiele
Dynamo Dresden - Grazer AK
Dynamo Dresden
Grazer AK
Deutschland 2 Bundesliga

Dynamo Dresden trifft am heutigen Samstag in einem Testspiel auf den Grazer AK. Wo die Begegnung live im TV und per Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr in diesem Artikel.

Am heutigen Samstag (18. Juli) trifft Dynamo Dresden im Rahmen eines Testspiels auf den Grazer AK. Gespielt wird in der DANA Arena in Windischgarsten, wo die SGD aktuell ihr Trainingslager absolviert.

Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Grazer AK wird weder im Free-TV noch bei einem der bekannten Streamingdienste offiziell übertragen. Es könnte jedoch eine Alternative geben, die Begegnung dennoch live zu verfolgen.

Möglich ist allerdings, dass Dynamo Dresden die Partie auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal im Livestream zeigt. Auch der Grazer AK hat Testspiele in der Vergangenheit bereits auf seinem YouTube-Kanal übertragen.

Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK - Wichtigste Infos


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GAK

Spiel

Dynamo Dresden vs. Grazer AK

Wettbewerb

Testspiel

Datum

Samstag, 18. Juli 2026

Uhrzeit

16 Uhr

Übertragung im Livestream und TV

womöglich YouTube-Kanal von Dynamo Dresden oder Graz

Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK - Sommervorbereitung der SGD

Datum

Ereignis

Gegner / Ort (Ergebnis)

Do., 25.06.26, 15:00

Trainingsauftakt

Weinböhla

Fr., 03.07.26, 18:30

Testspiel

FSV Budissa Bautzen (14:0)

Sa., 04.07.26, 13:30

Testspiel

LSV Neustadt/Spree (14:0)

Sa., 11.07.26, 15:30

Testspiel

KSV Hessen Kassel

16. – 23.07.26

Trainingslager

Windischgarsten (Österreich)

Sa., 18.07.26, 16:00

Testspiel

Grazer AK 1902

Sa., 25.07.26, 13:00

Testspiel

FC Energie Cottbus (Geisterspiel)

Sa., 01.08.26, 14:00

Saisoneröffnung

1. FC Union Berlin

07. – 09.08.26

Saisonstart

2. Bundesliga

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