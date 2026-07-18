Am heutigen Samstag (18. Juli) trifft Dynamo Dresden im Rahmen eines Testspiels auf den Grazer AK. Gespielt wird in der DANA Arena in Windischgarsten, wo die SGD aktuell ihr Trainingslager absolviert.

Doch wie ist es mit der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr alle Informationen zur Live-Berichterstattung.

Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK

Das Testspiel zwischen Dynamo Dresden und dem Grazer AK wird weder im Free-TV noch bei einem der bekannten Streamingdienste offiziell übertragen. Es könnte jedoch eine Alternative geben, die Begegnung dennoch live zu verfolgen.

Möglich ist allerdings, dass Dynamo Dresden die Partie auf dem vereinseigenen YouTube-Kanal im Livestream zeigt. Auch der Grazer AK hat Testspiele in der Vergangenheit bereits auf seinem YouTube-Kanal übertragen.

Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK - Wichtigste Infos





Spiel Dynamo Dresden vs. Grazer AK Wettbewerb Testspiel Datum Samstag, 18. Juli 2026 Uhrzeit 16 Uhr Übertragung im Livestream und TV womöglich YouTube-Kanal von Dynamo Dresden oder Graz

Wo läuft das Testspiel von Dynamo Dresden heute live? TV und Live Stream für SGD vs. Grazer AK - Sommervorbereitung der SGD