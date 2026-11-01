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Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 06:30 Stadio G. Sinigaglia

Como gegen Venezia wird live auf DAZN übertragen, der einzigen Plattform, die alle Spiele der Serie A 2026/27 zeigt. Über den unten stehenden Link kann man ein Abo abschließen und die Partie im Stream verfolgen.

Como gegen Venezia läuft exklusiv bei DAZN und gehört nicht zu den drei Partien, die in dieser Woche zusätzlich bei Sky Sport und im Stream auf NOW zu sehen sind. Für begrenzte Zeit kostet das Jahresabo DAZN Full bei Zahlung in 12 Monatsraten 29,99 Euro pro Monat. Für Fans, die jedes Serie-A-Spiel von Como oder Venezia verfolgen möchten, gibt es außerdem DAZN MyClubPass, das Abo für eine einzelne Mannschaft.

Como gegen Venezia mit einem VPN sehen

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Como und Venezia treffen am zehnten Spieltag der Serie A 2026/27 im Stadio G. Sinigaglia in Como aufeinander. Como empfängt Venezia in einer Partie, vor der sich die beiden Mannschaften in sehr unterschiedlichen Phasen ihrer Saison befinden.

Como geht in herausragender Form in diese Partie. Vier Siege aus den letzten fünf Spielen in Liga und Champions League stehen zu Buche, darunter ein klarer 4:1-Erfolg gegen Manchester United in Europa und ein überzeugendes 1:3 beim FC Turin am vergangenen Serie-A-Spieltag. Cesc Fabregas hat eine Mannschaft aufgebaut, die in jedem Wettbewerb gefährlich werden kann.

Venezia steckt dagegen in einer schwierigen Phase. Zwei Niederlagen in Folge in der Liga, zunächst gegen Genoa und dann gegen Inter, haben die Ambitionen der Mannschaft gedämpft. Das Team von Davide Nicola bleibt Tabellenletzter und braucht dringend Punkte.

Beide Mannschaften müssen auf Spieler verzichten. Como fehlen mehrere Akteure, während bei Venezia die Liste der Ausfälle Nicolas Pläne zusätzlich erschwert.

Venezia hat gezeigt, dass es zu Hause stärkere Mannschaften schlagen kann, wie der Sieg gegen Napoli in dieser Saison beweist. Auswärts sieht es für die Mannschaft allerdings anders aus: Fernab des Penzo fällt es ihr schwer, konstant zu punkten.

Für Como bietet sich hingegen die Gelegenheit, den Platz im oberen Tabellenbereich zu festigen. Die Mannschaft ist voll im Rennen und will vor den eigenen Fans ihren Heimvorteil nutzen.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wie Como gegen Venezia live im TV und im Stream zu sehen ist.

Team-News

Fabregas muss bei Como auf Trevoh Chalobah, Assane Diao, Moise Kean, Mattia Liberali und Jesus Rodriguez verzichten. In der voraussichtlichen Startelf steht Robert Sanchez im Tor. Die Abwehr bilden Yan Couto, Jacobo Ramon, Marc-Oliver Kempf und Alex Valle; im Mittelfeld spielen Caqueret, Luis Milla und Da Cunha mit Perrone, im Angriff Nico Paz und Douvikas.

Venezia muss ohne Bartol Franjic, Andrea Adorante, Marin Sverko, Pasquale Mazzocchi und Thorir Helgason auskommen. Nicola dürfte Filip Stankovic ins Tor stellen, davor bilden Halhal, Moreno, Juan Jesus und Hainaut die Abwehr. Im Mittelfeld dürften Schingtienne, Kike Perez, Sohm und Busio spielen, vorne Lauberbach und Adams.

Form

Como hat aus den letzten fünf Partien in der Serie A und der Champions League vier Siege und nur eine Niederlage geholt, dabei 13 Tore erzielt und sieben kassiert. Der einzige Ausrutscher war das 2:3 gegen Feyenoord in Europa. Darauf antwortete Como mit drei Siegen in Folge, darunter dem 4:1 gegen Manchester United. Am vergangenen Spieltag gewann Como auswärts mit 3:1 gegen den FC Turin und bestätigte damit seine starke Form.

Venezia hat nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen, dazu gab es zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Heimsieg gegen Napoli. Seither folgten Niederlagen gegen Genoa (0:1) und Inter (0:2). In den letzten fünf Partien hat Venezia drei Tore erzielt und sechs kassiert.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand am 8. März 2025 statt, als sich Como und Venezia in der Serie A 1:1 trennten. In den letzten fünf Begegnungen gab es zwei Siege für Venezia, ein Unentschieden und zwei Siege für Como. Die jüngsten Duelle fanden in der Serie A und der Serie B statt. Bereits am 8. Dezember 2024 waren die beiden Mannschaften aufeinandergetroffen und hatten sich im Penzo 2:2 getrennt.

Tabelle

In der Serie A 2026/27 belegt Como den vierten Platz und mischt im oberen Tabellenbereich voll mit. Venezia ist dagegen mit 20 Punkten Letzter, steckt mitten im Abstiegskampf und sucht dringend Punkte für den Klassenerhalt.