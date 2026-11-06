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Italien Serie A - Spielwoche 11 7. Nov. 2026 - 09:00 Unipol Domus

Cagliari gegen Frosinone wird exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält die Rechte an allen 380 Spielen der Serie A 2026/27. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, ein Abonnement abzuschließen und die Partie live zu verfolgen.

In der Unipol Domus in Cagliari treffen am elften Spieltag der Serie A das Team von Fabio Pisacane und Frosinone unter Massimiliano Alvini aufeinander. Die beiden Mannschaften gehen unter völlig gegensätzlichen Voraussetzungen in diese Partie.

Cagliari steckt in einer tiefen Krise. Vier Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen haben die Mannschaft aus Sardinien in die untere Tabellenhälfte abrutschen lassen. Das Selbstvertrauen schwindet von Spieltag zu Spieltag.

Frosinone dagegen gehört zu den überzeugendsten Überraschungen dieses Saisonstarts. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft mit 20 Punkten auf Rang sechs. Diese Ausbeute belegt, wie solide Alvinis Projekt ist.

Der einzige Wermutstropfen für die Gäste betrifft Antonio Raimondo. Der Mittelstürmer hatte sich mit 8 Toren an den ersten zehn Spieltagen als einer der treffsichersten Torjäger der Liga etabliert. Im letzten Spiel gegen Torino verletzte er sich und wird die Auswärtsfahrt nach Sardinien verpassen.

Pisacane muss sich unterdessen mit einer wachsenden Verletztenliste und der Sperre von Adam Obert auseinandersetzen, die seine Planungen für die Abwehr zusätzlich erschwert. M'Bala Nzola, der in den letzten Spielen getroffen hat, bleibt die wichtigste Anspielstation im Angriff.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um das Spiel live im TV und im Stream zu verfolgen.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei Cagliari muss Fabio Pisacane verletzungsbedingt auf Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera und Alessandro Deiola verzichten, während Adam Obert gesperrt ist. In der voraussichtlichen Startelf steht Caprile im Tor. Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro und Aurelio bilden die Abwehr; Adopo, Romano und Fazzini spielen im Mittelfeld, Maldini auf der Zehnerposition und Nzola sowie Mendy im Angriff.

Frosinone kann wieder auf fast alle Spieler zurückgreifen, muss aber auf Florian Grillitsch und Antonio Raimondo verzichten. Letzterer musste beim 2:0-Sieg gegen Torino verletzt vom Platz. Alvini dürfte Palmisani ins Tor stellen, davor Bracaglia, Monterisi, Calvani und Tchato in der Abwehr; Calò und Masini im zentralen Mittelfeld, Ghedjemis, Schmid und Kvernadze auf den offensiven Mittelfeldpositionen sowie Birligea als Mittelstürmer anstelle des ausfallenden Raimondo.

Aktuelle Form

Cagliari geht in einer schwierigen Phase in dieses Spiel: In den letzten fünf Serie-A-Partien gab es keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor Cagliari zu Hause mit 1:2 gegen Lazio, zuvor hatte die Mannschaft gegen Roma mit 2:4 verloren. In den letzten fünf Spielen erzielte Cagliari insgesamt 8 Tore und kassierte 14 Gegentreffer. Diese Zahlen verdeutlichen die defensiven Probleme der Mannschaft.

Frosinone kommt in den letzten fünf Serie-A-Partien dagegen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, bei 16 erzielten Toren und 8 Gegentreffern. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Torino, davor deutlich mit 5:1 gegen Lecce. Das 4:4 gegen Atalanta bleibt neben der 0:3-Niederlage gegen Napoli das einzige Spiel dieses Zeitraums ohne Sieg.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im September 2025 statt, als sich Cagliari in der Coppa Italia mit 4:1 gegen Frosinone durchsetzte. In den fünf verfügbaren direkten Duellen liegt Cagliari mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Frosinone vorn; hinzu kommen zwei Unentschieden. Erwähnenswert sind Frosinones 3:1-Sieg in der Serie A im Januar 2024 und Cagliaris 4:3-Heimsieg im Oktober 2023.

Tabelle

In der Serie A steht Frosinone auf Platz sechs, während Cagliari Rang zwölf der Gesamttabelle belegt.