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Italien Serie A
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Wo läuft Cagliari gegen Frosinone? Livestream, TV-Übertragung, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

Cagliari - Frosinone
Italien Serie A
Cagliari
Frosinone

So seht ihr das Serie-A-Spiel zwischen Cagliari und Frosinone: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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Italien Serie A - Spielwoche 11
Unipol Domus

Cagliari gegen Frosinone wird exklusiv auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst hält die Rechte an allen 380 Spielen der Serie A 2026/27. Im Folgenden findest du die Möglichkeiten, ein Abonnement abzuschließen und die Partie live zu verfolgen.

In der Unipol Domus in Cagliari treffen am elften Spieltag der Serie A das Team von Fabio Pisacane und Frosinone unter Massimiliano Alvini aufeinander. Die beiden Mannschaften gehen unter völlig gegensätzlichen Voraussetzungen in diese Partie.

Cagliari steckt in einer tiefen Krise. Vier Niederlagen in den letzten fünf Ligaspielen haben die Mannschaft aus Sardinien in die untere Tabellenhälfte abrutschen lassen. Das Selbstvertrauen schwindet von Spieltag zu Spieltag.

Frosinone dagegen gehört zu den überzeugendsten Überraschungen dieses Saisonstarts. Nach zehn Spieltagen steht die Mannschaft mit 20 Punkten auf Rang sechs. Diese Ausbeute belegt, wie solide Alvinis Projekt ist.

Der einzige Wermutstropfen für die Gäste betrifft Antonio Raimondo. Der Mittelstürmer hatte sich mit 8 Toren an den ersten zehn Spieltagen als einer der treffsichersten Torjäger der Liga etabliert. Im letzten Spiel gegen Torino verletzte er sich und wird die Auswärtsfahrt nach Sardinien verpassen.

Pisacane muss sich unterdessen mit einer wachsenden Verletztenliste und der Sperre von Adam Obert auseinandersetzen, die seine Planungen für die Abwehr zusätzlich erschwert. M'Bala Nzola, der in den letzten Spielen getroffen hat, bleibt die wichtigste Anspielstation im Angriff.

Hier erfährst du alles, was du wissen musst, um das Spiel live im TV und im Stream zu verfolgen.

Neuigkeiten zu den Teams

Cagliari vs Frosinone Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-2-1
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Aufstellung
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-2-3-1
E. CaprileE. CaprileJ. RodriguezJ. RodriguezR. KoflerR. KoflerZé PedroZé PedroA. DeiolaA. DeiolaJ. FazziniJ. FazziniA. RomanoA. RomanoD. MaldiniD. MaldiniH. WinksH. WinksM. AdopoM. AdopoP. MendyP. MendyL. PalmisaniL. PalmisaniG. CittadiniG. CittadiniG. BracagliaG. BracagliaG. CalvaniG. CalvaniA. OyonoA. OyonoF. GhedjemisF. GhedjemisP. MasiniP. MasiniR. SchmidR. SchmidG. KvernadzeG. KvernadzeG. CaloG. Caloteam-logoD. Birligea
Frosinone crest
Frosinone
FRC
4-3-2-1
Cagliari

Startelf

Frosinone

Trainer

  • F. Pisacane
  • M. Alvini

Bei Cagliari muss Fabio Pisacane verletzungsbedingt auf Riyad Idrissi, Mattia Felici, Alieu Fadera und Alessandro Deiola verzichten, während Adam Obert gesperrt ist. In der voraussichtlichen Startelf steht Caprile im Tor. Sugawara, Rodriguez, Zé Pedro und Aurelio bilden die Abwehr; Adopo, Romano und Fazzini spielen im Mittelfeld, Maldini auf der Zehnerposition und Nzola sowie Mendy im Angriff.

Frosinone kann wieder auf fast alle Spieler zurückgreifen, muss aber auf Florian Grillitsch und Antonio Raimondo verzichten. Letzterer musste beim 2:0-Sieg gegen Torino verletzt vom Platz. Alvini dürfte Palmisani ins Tor stellen, davor Bracaglia, Monterisi, Calvani und Tchato in der Abwehr; Calò und Masini im zentralen Mittelfeld, Ghedjemis, Schmid und Kvernadze auf den offensiven Mittelfeldpositionen sowie Birligea als Mittelstürmer anstelle des ausfallenden Raimondo.

Aktuelle Form

CGL

CGL - Form

JUV
U1-1
MON
N4-0
BOL
N0-2
ROM
N4-2
LAZ
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
4/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FRC

FRC - Form

NAP
N3-0
SAS
S4-2
ATA
U4-4
LEC
S5-1
TOR
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
15/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Cagliari geht in einer schwierigen Phase in dieses Spiel: In den letzten fünf Serie-A-Partien gab es keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor Cagliari zu Hause mit 1:2 gegen Lazio, zuvor hatte die Mannschaft gegen Roma mit 2:4 verloren. In den letzten fünf Spielen erzielte Cagliari insgesamt 8 Tore und kassierte 14 Gegentreffer. Diese Zahlen verdeutlichen die defensiven Probleme der Mannschaft.

Frosinone kommt in den letzten fünf Serie-A-Partien dagegen auf drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage, bei 16 erzielten Toren und 8 Gegentreffern. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:0 gegen Torino, davor deutlich mit 5:1 gegen Lecce. Das 4:4 gegen Atalanta bleibt neben der 0:3-Niederlage gegen Napoli das einzige Spiel dieses Zeitraums ohne Sieg.

Direkter Vergleich

Head to Head

CagliariUnentschiedenFrosinone
2
2
1
Italien Coppa Italia
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
1
END
Italien Serie A
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
Cagliari badge
Cagliari
CGL
1
END
Italien Serie A
Cagliari badge
Cagliari
CGL
4
Frosinone badge
Frosinone
FRC
3
END
Italien Serie B
Cagliari badge
Cagliari
CGL
0
Frosinone badge
Frosinone
FRC
0
END
Italien Serie B
Frosinone badge
Frosinone
FRC
2
Cagliari badge
Cagliari
CGL
2
END
11Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften fand im September 2025 statt, als sich Cagliari in der Coppa Italia mit 4:1 gegen Frosinone durchsetzte. In den fünf verfügbaren direkten Duellen liegt Cagliari mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Frosinone vorn; hinzu kommen zwei Unentschieden. Erwähnenswert sind Frosinones 3:1-Sieg in der Serie A im Januar 2024 und Cagliaris 4:3-Heimsieg im Oktober 2023.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
10109620-143
N
N
N
S
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Serie A steht Frosinone auf Platz sechs, während Cagliari Rang zwölf der Gesamttabelle belegt.

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