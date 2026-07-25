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Eugen Polanski Borussia Monchengladbach 2025Getty Images
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Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV?

Bundesliga
RW Essen - Gladbach
RW Essen
Gladbach
Klub Freundschaftsspiele

Für Borussia Mönchengladbach geht die Saisonvorbereitung heute mit einem weiteren Testspiel weiter. Die Fohlen treffen auf Rot-Weiss Essen. Wo Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei GOAL.

Die neue Bundesliga-Saison 2026/27 rückt näher, und die Klubs arbeiten intensiv an ihrer Vorbereitung - auch Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen absolvieren am heutigen Samstag, den 25. Juli, ihr zweites von insgesamt vier geplanten Testspielen. Dabei wartet mit Drittligist Rot-Weiss Essen ein weiterer Prüfstein auf das Team von Trainer Eugen Polanski. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.

Doch wo können Fans das Duell live verfolgen? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung des Testspiels.

Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV?


Wer die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen bei DAZN, Sky oder AmazonPrime sucht, wird vergeblich warten. Eine Übertragung über die bekannten Streaming- und TV-Anbieter ist nicht vorgesehen.

Ganz ohne Livebilder müssen Gladbach-Fans jedoch nicht auskommen: Das Testspiel wird über FohlenTV, das vereinseigene TV-Angebot der Borussia, übertragen. Dort könnt Ihr die Begegnung gegen Essen in voller Länge verfolgen.

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Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung

Borussia Mönchengladbach vs. Rot-Weiss Essen

Wettbewerb

Testspiel

Datum

25. Juli 2026

Uhrzeit

14 Uhr

Ort

Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Livestream

FohlenTV

Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV? Der Sommerfahrplan der Fohlen


Datum / Zeitraum

Ereignis

Ort / Gegner

10. – 12. Juli 2026

Leistungsdiagnostik & Trainingsauftakt

Borussia-Park

18. Juli – 1. Aug 2026

Testspielreihe (WSV, RWE, Rostock)

Auswärts

2. – 9. August 2026

Trainingslager

Rottach-Egern (Tegernsee)

15. August 2026

Saisoneröffnung & Testspiel vs. Aston Villa

Borussia-Park

23. August 2026

DFB-Pokal (1. Runde)

bei TSV Schott Mainz

29./30. Aug 2026

Bundesliga-Auftakt

bei RB Leipzig

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