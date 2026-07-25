Die neue Bundesliga-Saison 2026/27 rückt näher, und die Klubs arbeiten intensiv an ihrer Vorbereitung - auch Borussia Mönchengladbach. Die Fohlen absolvieren am heutigen Samstag, den 25. Juli, ihr zweites von insgesamt vier geplanten Testspielen. Dabei wartet mit Drittligist Rot-Weiss Essen ein weiterer Prüfstein auf das Team von Trainer Eugen Polanski. Anpfiff der Begegnung ist um 14 Uhr im Stadion an der Hafenstraße in Essen.

Doch wo können Fans das Duell live verfolgen? GOAL liefert Euch alle Informationen zur Übertragung des Testspiels.

Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV?





Wer die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Rot-Weiss Essen bei DAZN, Sky oder AmazonPrime sucht, wird vergeblich warten. Eine Übertragung über die bekannten Streaming- und TV-Anbieter ist nicht vorgesehen.

Ganz ohne Livebilder müssen Gladbach-Fans jedoch nicht auskommen: Das Testspiel wird über FohlenTV, das vereinseigene TV-Angebot der Borussia, übertragen. Dort könnt Ihr die Begegnung gegen Essen in voller Länge verfolgen.

Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV? Wichtigste Infos

Begegnung Borussia Mönchengladbach vs. Rot-Weiss Essen Wettbewerb Testspiel Datum 25. Juli 2026 Uhrzeit 14 Uhr Ort Stadion an der Hafenstraße (Essen) Livestream FohlenTV

Wo läuft Borussia Mönchengladbach vs. Rot Weiss Essen heute im Live Stream und live im TV? Der Sommerfahrplan der Fohlen



