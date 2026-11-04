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Wo läuft AZ Alkmaar gegen Juventus? Livestream, TV-Sender, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

AZ Alkmaar - Juventus FC
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So seht Ihr das Europa-League-Spiel zwischen Alkmaar und Juventus: Anstoßzeit und Team-News

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Europa League - Spielwoche 4
AFAS Stadion

Das Spiel zwischen AZ Alkmaar und Juventus wird live auf Sky Sport und im Stream auf NOW übertragen. Nachfolgend erfährst du, wie du die Live-Übertragung verfolgen kannst.

Juventus ist in der Gruppenphase der Europa League bei AZ Alkmaar im AFAS Stadion in Alkmaar zu Gast. Die Mannschaft von Luciano Spalletti reist nach einem wichtigen Sieg am vergangenen Serie-A-Spieltag in die Niederlande.

Der 2:0-Sieg gegen Napoli im Allianz Stadium hat Juventus nach schwierigen Wochen mit enttäuschenden Ergebnissen und Spannungen mit den Fans neues Selbstvertrauen gegeben. Alajbegovic und Boga, die beide von der Bank kamen, erzielten in der Schlussphase die entscheidenden Tore.

Spalletti muss nun mit den Kräften einer Mannschaft haushalten, die eine turbulente Phase durchlebt hat. Die Heimniederlage gegen Genoa, die dem Derby d’Italia gegen Napoli vorausgegangen war, hatte den Verein dazu veranlasst, die Mannschaft in einem Trainingslager von der Außenwelt abzuschirmen. Zudem hatte sie Proteste der Fans vor dem Stadion befeuert.

Auf der anderen Seite steht AZ Alkmaar, dessen Form zuletzt schwankte. Die Mannschaft von Leeroy Echteld verlor vor dieser Europapokalpartie zweimal in Folge in der Eredivisie, gegen Ajax und den FC Twente. In der Europa League haben die Nordholländer allerdings gezeigt, dass sie Ergebnisse erzielen können.

In der Europa-League-Tabelle belegt AZ derzeit Platz zehn, Juventus steht auf Rang sieben. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um ihre Position in der Gruppenphase zu festigen.

Nachfolgend findest du alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und Stream.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

AZ Alkmaar vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • L. Echteld

Bei AZ Alkmaar hat Leeroy Echteld die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Auch zu Verletzungen oder Sperren liegen keine Neuigkeiten vor. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff verfügbar sein.

Bei Juventus hat Luciano Spalletti die voraussichtliche Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Verletzungen oder Sperren wurden nicht offiziell gemeldet. Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Aktuelle Form

AZ

AZ - Form

HBS
S2-1
CAM
U2-2
AMY
S0-4
TWE
N0-2
AJX
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
JUV

JUV - Form

LAZ
N0-3
REN
U2-2
LEC
S0-2
GEN
N2-0
NAP
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5

AZ Alkmaar geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Die Nordholländer verloren ihre letzten beiden Eredivisie-Spiele mit 0:1 gegen Ajax und 0:2 gegen den FC Twente. In der Europa League blieben die Ergebnisse dagegen positiv: AZ gewann auswärts mit 4:0 gegen Ararat Armenia und zu Hause mit 2:1 gegen Hapoel Beer Sheva. In den fünf betrachteten Spielen erzielte AZ neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Juventus kommt in den vergangenen fünf Partien auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Serie A einen 2:0-Sieg gegen Napoli, davor eine 0:2-Niederlage gegen Genoa. Juventus gewann zudem mit 2:0 bei Lecce, spielte in der Europa League 2:2 gegen Rennes und verlor anschließend mit 0:3 gegen Lazio. In den fünf Spielen erzielte Juventus sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Daten zu den jüngsten direkten Duellen zwischen AZ Alkmaar und Juventus sind derzeit nicht verfügbar. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Europa League belegt AZ Alkmaar derzeit Platz zehn der Gesamttabelle, Juventus steht auf Rang sieben.

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