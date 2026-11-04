Möchtest du sicherer auf deinen gewohnten Streamingdienst zugreifen oder ihn aus einem anderen Teil der Welt nutzen, in dem du auf geografische Beschränkungen stoßen könntest? Hier kann ein Virtual Private Network (VPN) helfen.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Besorge dir ein zuverlässiges VPN. Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

Wähle einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und lade die App auf dein Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet). Wähle den Serverstandort. Wähle einen VPN-Server in dem Land, in dem das Spiel offiziell übertragen wird.

Verbinde dich mit dem Server. Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern.

Aktiviere das VPN und verbinde dich mit dem ausgewählten Server, um deinen digitalen Standort (deine IP-Adresse) zu ändern. Besuche die Seite des offiziellen Übertragungsanbieters. Rufe die Website des Sportanbieters auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffne dessen offizielle Streaming-App.

Rufe die Website des Sportanbieters auf, der die Übertragungsrechte hält, oder öffne dessen offizielle Streaming-App. Melde dich an und finde den Stream. Erstelle ein Konto beim offiziellen Übertragungsanbieter oder melde dich dort an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 15:00 AFAS Stadion

Das Spiel zwischen AZ Alkmaar und Juventus wird live auf Sky Sport und im Stream auf NOW übertragen. Nachfolgend erfährst du, wie du die Live-Übertragung verfolgen kannst.

Juventus ist in der Gruppenphase der Europa League bei AZ Alkmaar im AFAS Stadion in Alkmaar zu Gast. Die Mannschaft von Luciano Spalletti reist nach einem wichtigen Sieg am vergangenen Serie-A-Spieltag in die Niederlande.

Der 2:0-Sieg gegen Napoli im Allianz Stadium hat Juventus nach schwierigen Wochen mit enttäuschenden Ergebnissen und Spannungen mit den Fans neues Selbstvertrauen gegeben. Alajbegovic und Boga, die beide von der Bank kamen, erzielten in der Schlussphase die entscheidenden Tore.

Spalletti muss nun mit den Kräften einer Mannschaft haushalten, die eine turbulente Phase durchlebt hat. Die Heimniederlage gegen Genoa, die dem Derby d’Italia gegen Napoli vorausgegangen war, hatte den Verein dazu veranlasst, die Mannschaft in einem Trainingslager von der Außenwelt abzuschirmen. Zudem hatte sie Proteste der Fans vor dem Stadion befeuert.

Auf der anderen Seite steht AZ Alkmaar, dessen Form zuletzt schwankte. Die Mannschaft von Leeroy Echteld verlor vor dieser Europapokalpartie zweimal in Folge in der Eredivisie, gegen Ajax und den FC Twente. In der Europa League haben die Nordholländer allerdings gezeigt, dass sie Ergebnisse erzielen können.

In der Europa-League-Tabelle belegt AZ derzeit Platz zehn, Juventus steht auf Rang sieben. Beide Mannschaften brauchen Punkte, um ihre Position in der Gruppenphase zu festigen.

Nachfolgend findest du alle Informationen zur Live-Übertragung im TV und Stream.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Bei AZ Alkmaar hat Leeroy Echteld die offizielle Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Auch zu Verletzungen oder Sperren liegen keine Neuigkeiten vor. Weitere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff verfügbar sein.

Bei Juventus hat Luciano Spalletti die voraussichtliche Aufstellung noch nicht bekannt gegeben. Verletzungen oder Sperren wurden nicht offiziell gemeldet. Informationen zur Verfügbarkeit der Spieler werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Aktuelle Form

AZ Alkmaar geht mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie. Die Nordholländer verloren ihre letzten beiden Eredivisie-Spiele mit 0:1 gegen Ajax und 0:2 gegen den FC Twente. In der Europa League blieben die Ergebnisse dagegen positiv: AZ gewann auswärts mit 4:0 gegen Ararat Armenia und zu Hause mit 2:1 gegen Hapoel Beer Sheva. In den fünf betrachteten Spielen erzielte AZ neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Juventus kommt in den vergangenen fünf Partien auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gab es in der Serie A einen 2:0-Sieg gegen Napoli, davor eine 0:2-Niederlage gegen Genoa. Juventus gewann zudem mit 2:0 bei Lecce, spielte in der Europa League 2:2 gegen Rennes und verlor anschließend mit 0:3 gegen Lazio. In den fünf Spielen erzielte Juventus sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Daten zu den jüngsten direkten Duellen zwischen AZ Alkmaar und Juventus sind derzeit nicht verfügbar. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Tabelle

In der Europa League belegt AZ Alkmaar derzeit Platz zehn der Gesamttabelle, Juventus steht auf Rang sieben.