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Italien Serie A
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Wo läuft Atalanta gegen Parma? Livestream, TV-Sender, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

Atalanta Bergamo - Parma Calcio 1913
Italien Serie A
Atalanta Bergamo
Parma Calcio 1913

So seht Ihr das Serie-A-Spiel zwischen Atalanta und Parma Calcio 1913: Anstoßzeit und Team-News

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Italien Serie A - Spielwoche 10
New Balance Arena

Atalanta gegen Parma läuft exklusiv bei DAZN und gehört nicht zu den drei Spielen dieser Woche, die auch bei Sky Sport und im Stream bei NOW zu sehen sind. Für begrenzte Zeit ist das Jahresabo DAZN Full mit Zahlung in 12 Monatsraten für 29,99 Euro pro Monat erhältlich. Für Fans, die jedes Serie-A-Spiel von Atalanta oder Parma verfolgen möchten, gibt es außerdem DAZN MyClubPass, das Abo für eine einzelne Mannschaft.

Atalanta gegen Parma wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich. Der Zugriff ist per Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Computer möglich.

Der zehnte Spieltag der Serie A endet in der New Balance Arena in Bergamo, wo Atalanta von Maurizio Sarri am Montagabend im späten Spiel Parma von Alberto Gilardino empfängt.

Atalanta geht mit elf Punkten aus neun Spielen in diese Partie. Diese Ausbeute entspricht nicht den Ambitionen für die Saison. Zwei Unentschieden in Folge, das 4:4 zu Hause gegen Frosinone und das 2:2 in Florenz gegen die Fiorentina, haben Atalanta auf Platz zwölf der Tabelle zurückgelassen. Die Abwehr lässt weiterhin zu viel zu.

Sarri muss mit einer immer längeren Verletztenliste zurechtkommen. Zu den Langzeitverletzten sind zuletzt Gianluca Scamacca und Raoul Bellanova hinzugekommen, die auch dieses Spiel verpassen werden. Die Last im Angriff liegt erneut auf Nikola Krstovic. Der Montenegriner ist in den vergangenen Wochen in der Hierarchie der Offensivspieler aufgestiegen und zur wichtigsten Anspielstation von Atalanta geworden.

Parma reist in einer ebenso schwierigen Lage nach Bergamo. Der Klub steht auf Platz 18 der Tabelle und hat noch kein Spiel gewonnen, seit Gilardino den entlassenen Cuesta abgelöst hat. Zuletzt gab es ein torloses 0:0 gegen Udinese. Das Unentschieden beendete eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Für beide Mannschaften haben die drei Punkte, um die es heute Abend geht, enormes Gewicht. Atalanta will die Serie wechselhafter Ergebnisse beenden und näher an die Europapokalplätze heranrücken. Parma braucht dagegen einen Sieg, um sich von der Abstiegszone zu entfernen.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wie ihr das Spiel live im TV und im Stream verfolgen könnt.

Teamnews

Atalanta Bergamo vs Parma Calcio 1913 Aufstellungen

4-2-3-1
Atalanta Bergamo crest
Atalanta Bergamo
ATA
Aufstellung
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-5-2
M. CarnesecchiM. Carnesecchiteam-logoR. ObricD. ZappacostaD. ZappacostaL. BernasconiL. BernasconiG. ScalviniG. ScalviniÉdersonÉdersonN. ZalewskiN. ZalewskiC. De KetelaereC. De KetelaereJ. RoweJ. RoweM. PasalicM. PasalicN. KrstovicN. KrstovicG. DaffaraG. DaffaraM. TroiloM. TroiloE. Del PratoE. Del PratoD. DrobnicD. DrobnicV. SierroV. SierroM. KeitaM. KeitaS. BritschgiS. BritschgiE. ValeriE. ValeriG. FabbianG. Fabbianteam-logoS. LontaniEl Bilal TouréEl Bilal Touré
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
4-2-3-1
Atalanta Bergamo

Startelf

Parma Calcio 1913

Ersatzspieler

Trainer

  • M. Sarri
  • A. Gilardino

Sarri muss auf eine lange Liste nicht verfügbarer Spieler verzichten: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova und Gianluca Gaetano fallen aus. In Atalantas voraussichtlicher Startelf steht Carnesecchi im Tor. Zappacosta, Scalvini, Obric und Bernasconi bilden die Abwehr, Ederson und Pasalic spielen im Mittelfeld. Elmas, De Ketelaere und Zalewski sollen Krstovic auf den offensiven Mittelfeldpositionen unterstützen.

Bei Gilardinos Parma gibt es weder Ausfälle noch gesperrte Spieler. In Parmas voraussichtlicher Startelf steht Daffara im Tor, Diego Carlos, Troilo und Del Prato spielen in der Abwehr. Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita und Valeri bilden das Mittelfeld, Lontani und Romero den Angriff.

Atalanta Bergamo

Verletzungen und Sperren

Parma Calcio 1913

Keine Spieler-Ausfälle

Aktuelle Form

ATA

ATA - Form

PAF
S3-1
MIL
N3-2
AJX
N2-0
FRC
U4-4
FIO
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
11/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
PAR

PAR - Form

GEN
S2-1
INT
N3-0
TOR
N0-3
LAZ
N2-1
UDI
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
3/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Atalanta hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Auf ein 3:1 gegen Pafos FC in der Conference League folgten eine 2:3-Niederlage gegen AC Mailand in der Serie A und ein 0:2 gegen Ajax in Europa. Die beiden jüngsten Unentschieden, das 4:4 gegen Frosinone und das 2:2 in Florenz, zeigen eine Mannschaft, die Tore erzielen kann, aber deutliche Probleme in der Defensive hat: zwölf erzielte und zwölf kassierte Tore in den letzten fünf Spielen.

Parma hat in den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Auf das 2:1 gegen Genoa folgten deutliche Niederlagen gegen Inter (0:3), Turin (0:3) und Lazio (1:2), bevor Parma am vergangenen Spieltag gegen Udinese 0:0 spielte. In fünf Spielen hat Parma fünf Tore erzielt und neun kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

Atalanta BergamoUnentschiedenParma Calcio 1913
2
1
2
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
4
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
0
END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
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Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
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Italien Serie A
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ATA
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Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
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END
Italien Serie A
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
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Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
3
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Klub Freundschaftsspiele
Parma Calcio 1913 badge
Parma Calcio 1913
PAR
4
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
END
11Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt, als Atalanta zu Hause in der Serie A mit 4:0 gegen Parma gewann. In den letzten fünf Pflichtspielen gegeneinander spricht die Bilanz für das Team aus Bergamo: drei Siege für Atalanta, einer für Parma und ein Unentschieden. Bemerkenswert sind das 2:3 im Mai 2025, als Parma in Bergamo gewann, und das 1:3 im November 2024, als Atalanta auswärts siegte.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Lazio RomLazio RomLAZ
10910248+1628
S
S
S
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
108112613+1325
N
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
107302810+1824
S
S
U
S
U
4
ComoComoCOM
10721188+1023
S
S
S
S
U
5
AC MailandAC MailandMIL
106312112+921
S
N
S
S
U
6
FrosinoneFrosinoneFRC
106222414+1020
S
S
U
S
N
7
Juventus FCJuventus FCJUV
105231310+317
S
N
S
N
U
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
104241713+414
N
S
U
N
S
9
BolognaBolognaBOL
104241413+114
S
S
S
N
S
10
FC TurinFC TurinTOR
104151416-213
N
N
S
S
S
11
CFC GenuaCFC GenuaGEN
104151014-413
S
S
S
N
S
12
CagliariCagliariCGL
10415915-613
N
N
N
N
U
13
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
103251620-411
N
U
U
N
S
14
LecceLecceLEC
103071121-109
N
N
N
S
N
15
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
10226815-78
S
U
N
N
N
16
AC FlorenzAC FlorenzFIO
102261523-88
S
U
N
N
N
17
SassuoloSassuoloSAS
102261626-108
N
N
N
N
U
18
MonzaMonzaMON
102171724-77
N
N
N
S
N
19
UdineseUdineseUDI
101271123-125
N
U
N
N
N
20
VenedigVenedigVEN
10109620-143
N
N
N
S
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der Tabelle der Serie A steht Atalanta auf Platz zwölf, Parma belegt Platz 18.

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