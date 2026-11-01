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Italien Serie A - Spielwoche 10 2. Nov. 2026 - 14:45 New Balance Arena

Atalanta gegen Parma läuft exklusiv bei DAZN und gehört nicht zu den drei Spielen dieser Woche, die auch bei Sky Sport und im Stream bei NOW zu sehen sind. Für begrenzte Zeit ist das Jahresabo DAZN Full mit Zahlung in 12 Monatsraten für 29,99 Euro pro Monat erhältlich. Für Fans, die jedes Serie-A-Spiel von Atalanta oder Parma verfolgen möchten, gibt es außerdem DAZN MyClubPass, das Abo für eine einzelne Mannschaft.

Atalanta gegen Parma wird live und exklusiv auf DAZN übertragen. Um das Spiel zu verfolgen, ist ein Abonnement der Plattform erforderlich. Der Zugriff ist per Smart-TV, Smartphone, Tablet oder Computer möglich.

Der zehnte Spieltag der Serie A endet in der New Balance Arena in Bergamo, wo Atalanta von Maurizio Sarri am Montagabend im späten Spiel Parma von Alberto Gilardino empfängt.

Atalanta geht mit elf Punkten aus neun Spielen in diese Partie. Diese Ausbeute entspricht nicht den Ambitionen für die Saison. Zwei Unentschieden in Folge, das 4:4 zu Hause gegen Frosinone und das 2:2 in Florenz gegen die Fiorentina, haben Atalanta auf Platz zwölf der Tabelle zurückgelassen. Die Abwehr lässt weiterhin zu viel zu.

Sarri muss mit einer immer längeren Verletztenliste zurechtkommen. Zu den Langzeitverletzten sind zuletzt Gianluca Scamacca und Raoul Bellanova hinzugekommen, die auch dieses Spiel verpassen werden. Die Last im Angriff liegt erneut auf Nikola Krstovic. Der Montenegriner ist in den vergangenen Wochen in der Hierarchie der Offensivspieler aufgestiegen und zur wichtigsten Anspielstation von Atalanta geworden.

Parma reist in einer ebenso schwierigen Lage nach Bergamo. Der Klub steht auf Platz 18 der Tabelle und hat noch kein Spiel gewonnen, seit Gilardino den entlassenen Cuesta abgelöst hat. Zuletzt gab es ein torloses 0:0 gegen Udinese. Das Unentschieden beendete eine Serie von drei Niederlagen in Folge.

Für beide Mannschaften haben die drei Punkte, um die es heute Abend geht, enormes Gewicht. Atalanta will die Serie wechselhafter Ergebnisse beenden und näher an die Europapokalplätze heranrücken. Parma braucht dagegen einen Sieg, um sich von der Abstiegszone zu entfernen.

Hier gibt es alle Informationen dazu, wie ihr das Spiel live im TV und im Stream verfolgen könnt.

Teamnews

Sarri muss auf eine lange Liste nicht verfügbarer Spieler verzichten: Isak Hien, Odilon Kossounou, Thomas Pompei, Sead Kolasinac, Franck Kessie, Giacomo Raspadori, Thomas Kristensen, Gianluca Scamacca, Raoul Bellanova und Gianluca Gaetano fallen aus. In Atalantas voraussichtlicher Startelf steht Carnesecchi im Tor. Zappacosta, Scalvini, Obric und Bernasconi bilden die Abwehr, Ederson und Pasalic spielen im Mittelfeld. Elmas, De Ketelaere und Zalewski sollen Krstovic auf den offensiven Mittelfeldpositionen unterstützen.

Bei Gilardinos Parma gibt es weder Ausfälle noch gesperrte Spieler. In Parmas voraussichtlicher Startelf steht Daffara im Tor, Diego Carlos, Troilo und Del Prato spielen in der Abwehr. Britschgi, Bernabe, Sierro, Keita und Valeri bilden das Mittelfeld, Lontani und Romero den Angriff.

Aktuelle Form

Atalanta hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Auf ein 3:1 gegen Pafos FC in der Conference League folgten eine 2:3-Niederlage gegen AC Mailand in der Serie A und ein 0:2 gegen Ajax in Europa. Die beiden jüngsten Unentschieden, das 4:4 gegen Frosinone und das 2:2 in Florenz, zeigen eine Mannschaft, die Tore erzielen kann, aber deutliche Probleme in der Defensive hat: zwölf erzielte und zwölf kassierte Tore in den letzten fünf Spielen.

Parma hat in den letzten fünf Ligaspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Auf das 2:1 gegen Genoa folgten deutliche Niederlagen gegen Inter (0:3), Turin (0:3) und Lazio (1:2), bevor Parma am vergangenen Spieltag gegen Udinese 0:0 spielte. In fünf Spielen hat Parma fünf Tore erzielt und neun kassiert.

Direkter Vergleich

Das letzte Duell der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 statt, als Atalanta zu Hause in der Serie A mit 4:0 gegen Parma gewann. In den letzten fünf Pflichtspielen gegeneinander spricht die Bilanz für das Team aus Bergamo: drei Siege für Atalanta, einer für Parma und ein Unentschieden. Bemerkenswert sind das 2:3 im Mai 2025, als Parma in Bergamo gewann, und das 1:3 im November 2024, als Atalanta auswärts siegte.

Tabelle

In der Tabelle der Serie A steht Atalanta auf Platz zwölf, Parma belegt Platz 18.