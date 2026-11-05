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Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 San Siro

AC Milan gegen Ferencvaros wird live auf Sky Sport und im Stream bei NOW übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Details zur Übertragung der Partie.

AC Milan kehrt nach San Siro zurück und trifft in der Gruppenphase der Europa League auf Ferencvaros. Nach einer intensiven Woche im nationalen Wettbewerb will Milan Konstanz finden.

Ruben Amorim hat mit dem Sieg im Derby della Madonnina gegen Inter neues Selbstvertrauen und neuen Mut geschöpft. Milan setzte sich nach einer intensiven Leistung mit 3:1 durch. Diego Moreira war mit einem Tor und zwei Vorlagen der herausragende Spieler an einem Abend, der Milans Ambitionen neuen Auftrieb gab.

Vor diesem Sieg hatte Milan allerdings zu Hause eine deutliche 2:4-Niederlage gegen Bologna hinnehmen müssen. Amorim hat die Fans bereits gewarnt: Schwierige Phasen werden wiederkommen, und die Mannschaft muss noch die nötige Konstanz finden.

Ferencvaros reist nach drei Siegen in den letzten vier Spielen der ungarischen 1. Liga in guter Form nach Mailand. Auch in der Europa League hat die ungarische Mannschaft mit Siegen gegen Viktoria Plzen und Torreense in ihren letzten beiden Europapokalspielen bereits gezeigt, dass sie mithalten kann.

In der Europa-League-Tabelle steht AC Milan derzeit auf Platz 24, Ferencvaros belegt Rang vier. Unabhängig von den Kräfteverhältnissen auf dem Platz ist die Partie für beide Mannschaften im Kampf um die Qualifikation von großer Bedeutung.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen dazu, wo ihr das Spiel live im TV und im Stream sehen könnt.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

Bei AC Milan hat Ruben Amorim weder die offizielle Aufstellung noch die Liste der nicht verfügbaren Spieler bekannt gegeben. Die Informationen werden aktualisiert, sobald sie vor dem Anpfiff vorliegen.

Auch bei Ferencvaros, das von Balazs Borbely trainiert wird, sind bislang weder Ausfälle noch gesperrte Spieler bekannt gegeben worden. Etwaige Neuigkeiten zum verfügbaren Kader werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Form

AC Milan hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann Milan das Derby gegen Inter mit 3:1, nachdem die Mannschaft zuvor zu Hause 2:4 gegen Bologna verloren hatte. In diesem Zeitraum erzielte Milan elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Diese Zahlen spiegeln die weiterhin schwankende Form wider. Zu erwähnen ist auch der 2:0-Auswärtssieg gegen Udinese in der Liga.

Ferencvaros geht mit vier Spielen ohne Niederlage aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Die ungarische Mannschaft besiegte am vergangenen Ligaspieltag Paksi SE mit 2:0 und gewann in der Europa League mit 4:1 gegen Torreense. In den fünf betrachteten Spielen erzielte Ferencvaros 14 Tore und kassierte drei Gegentreffer. Das einzige Unentschieden gab es gegen Kisvarda.

Direkter Vergleich

Zu früheren direkten Duellen zwischen AC Milan und Ferencvaros liegen keine Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

In der Gesamttabelle der Europa League steht AC Milan derzeit auf Platz 24, während Ferencvaros Rang vier belegt.