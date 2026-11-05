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Europa League
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Wo läuft AC Milan gegen Ferencvaros? Livestream, TV-Übertragung, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

AC Mailand - Ferencvaros
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Europa League
Ferencvaros

So seht ihr das Europa-League-Spiel zwischen AC Milan und Ferencvaros: Anstoßzeit und Teamnews

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Europa League - Spielwoche 4
San Siro

AC Milan gegen Ferencvaros wird live auf Sky Sport und im Stream bei NOW übertragen. Nachfolgend findet ihr alle Details zur Übertragung der Partie.

AC Milan kehrt nach San Siro zurück und trifft in der Gruppenphase der Europa League auf Ferencvaros. Nach einer intensiven Woche im nationalen Wettbewerb will Milan Konstanz finden.

Ruben Amorim hat mit dem Sieg im Derby della Madonnina gegen Inter neues Selbstvertrauen und neuen Mut geschöpft. Milan setzte sich nach einer intensiven Leistung mit 3:1 durch. Diego Moreira war mit einem Tor und zwei Vorlagen der herausragende Spieler an einem Abend, der Milans Ambitionen neuen Auftrieb gab.

Vor diesem Sieg hatte Milan allerdings zu Hause eine deutliche 2:4-Niederlage gegen Bologna hinnehmen müssen. Amorim hat die Fans bereits gewarnt: Schwierige Phasen werden wiederkommen, und die Mannschaft muss noch die nötige Konstanz finden.

Ferencvaros reist nach drei Siegen in den letzten vier Spielen der ungarischen 1. Liga in guter Form nach Mailand. Auch in der Europa League hat die ungarische Mannschaft mit Siegen gegen Viktoria Plzen und Torreense in ihren letzten beiden Europapokalspielen bereits gezeigt, dass sie mithalten kann.

In der Europa-League-Tabelle steht AC Milan derzeit auf Platz 24, Ferencvaros belegt Rang vier. Unabhängig von den Kräfteverhältnissen auf dem Platz ist die Partie für beide Mannschaften im Kampf um die Qualifikation von großer Bedeutung.

Nachfolgend findet ihr alle Informationen dazu, wo ihr das Spiel live im TV und im Stream sehen könnt.

Neuigkeiten zu den Mannschaften

AC Mailand vs Ferencvaros Aufstellungen

4-4-1-1
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL
Aufstellung
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
4-3-3
L. TorrianiL. TorrianiK. De WinterK. De WinterD. BartesaghiD. BartesaghiF. TerraccianoF. TerraccianoS. DiawaraS. DiawaraA. RabiotA. RabiotO. HutchinsonO. HutchinsonA. JashariA. JashariAlphadjo CissèAlphadjo CissèY. MusahY. MusahG. RamosG. RamosDénes DibuszDénes DibuszAttila OsváthAttila OsváthM. GomezM. GomezCaduCaduT. RaemaekersT. RaemaekersM. BeroM. BeroÁdám NagyÁdám NagyM. CorbuM. CorbuK. ZachariassenK. ZachariassenL. JosephL. JosephV. BirmancevicV. Birmancevic
Ferencvaros crest
Ferencvaros
FTC
4-4-1-1
AC Mailand

Startelf

Ferencvaros

Ersatzspieler

Trainer

  • R. Amorim
  • B. Borbely

Bei AC Milan hat Ruben Amorim weder die offizielle Aufstellung noch die Liste der nicht verfügbaren Spieler bekannt gegeben. Die Informationen werden aktualisiert, sobald sie vor dem Anpfiff vorliegen.

Auch bei Ferencvaros, das von Balazs Borbely trainiert wird, sind bislang weder Ausfälle noch gesperrte Spieler bekannt gegeben worden. Etwaige Neuigkeiten zum verfügbaren Kader werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Form

MIL

MIL - Form

ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
BOL
N2-4
INT
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FTC

FTC - Form

VPL
S2-1
KIS
U1-1
TOR
S4-1
BUD
S5-0
PAK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AC Milan hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League drei Siege und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann Milan das Derby gegen Inter mit 3:1, nachdem die Mannschaft zuvor zu Hause 2:4 gegen Bologna verloren hatte. In diesem Zeitraum erzielte Milan elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Diese Zahlen spiegeln die weiterhin schwankende Form wider. Zu erwähnen ist auch der 2:0-Auswärtssieg gegen Udinese in der Liga.

Ferencvaros geht mit vier Spielen ohne Niederlage aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Die ungarische Mannschaft besiegte am vergangenen Ligaspieltag Paksi SE mit 2:0 und gewann in der Europa League mit 4:1 gegen Torreense. In den fünf betrachteten Spielen erzielte Ferencvaros 14 Tore und kassierte drei Gegentreffer. Das einzige Unentschieden gab es gegen Kisvarda.

Direkter Vergleich

Zu früheren direkten Duellen zwischen AC Milan und Ferencvaros liegen keine Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Gesamttabelle der Europa League steht AC Milan derzeit auf Platz 24, während Ferencvaros Rang vier belegt.

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