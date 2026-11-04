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Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 San Siro

AC Mailand gegen Ferencvaros wird live auf Sky Sport und im Stream bei NOW übertragen. Im Folgenden findest du alle Details, um das Spiel zu verfolgen.

AC Mailand kehrt nach San Siro zurück und trifft in der Gruppenphase der Europa League auf Ferencvaros. Nach einer intensiven Woche im heimischen Wettbewerb will die Mannschaft an ihre jüngsten Leistungen anknüpfen.

Ruben Amorim hat mit dem 3:1-Sieg im Derby della Madonnina gegen Inter Mailand Selbstvertrauen und Zuversicht zurückgewonnen. Diego Moreira war mit einem Tor und zwei Vorlagen im Derby der herausragende Spieler eines Abends, der die Ambitionen des AC Mailand neu beflügelt hat.

Vor diesem Sieg hatte AC Mailand allerdings zu Hause eine deutliche 2:4-Niederlage gegen Bologna kassiert. Amorim hat die Fans bereits gewarnt: Schwierige Phasen werden wiederkommen, und die Mannschaft muss noch die nötige Konstanz finden.

Ferencvaros reist nach drei Siegen in den letzten vier Spielen der 1. Division in guter Form aus der ungarischen Liga nach Mailand. In der Europa League haben die Ungarn mit Siegen gegen Viktoria Pilsen und Torreense in ihren letzten beiden Europapokalspielen bereits gezeigt, dass sie mithalten können.

In der Europa-League-Tabelle steht AC Mailand derzeit auf Platz 24, Ferencvaros belegt Rang vier. Unabhängig von den Kräfteverhältnissen auf dem Platz ist dieses Duell für beide Teams im Kampf um die Qualifikation von großer Bedeutung.

Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wo du das Spiel live im TV und im Stream sehen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

Bei AC Mailand hat Ruben Amorim weder die offizielle Aufstellung noch die Liste der nicht verfügbaren Spieler bekannt gegeben. Die Informationen werden aktualisiert, sobald sie vor dem Anpfiff vorliegen.

Auch bei Ferencvaros unter Trainer Balazs Borbely wurden bislang keine Ausfälle oder Sperren bekannt gegeben. Etwaige Neuigkeiten zum verfügbaren Kader werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Aktuelle Form

AC Mailand hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League drei Siege, eine Niederlage und eine weitere Niederlage verbucht. Zuletzt gab es einen 3:1-Derbysieg gegen Inter Mailand, davor eine 2:4-Heimniederlage gegen Bologna. In diesem Zeitraum erzielte AC Mailand elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Das spiegelt die weiterhin schwankenden Leistungen wider. Erwähnenswert ist auch der 2:0-Auswärtssieg gegen Udinese in der Liga.

Ferencvaros geht mit vier Spielen ohne Niederlage aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Die ungarische Mannschaft besiegte Paksi SE am vergangenen Ligaspieltag mit 2:0 und feierte in der Europa League einen 4:1-Sieg gegen Torreense. In den fünf betrachteten Spielen erzielten die Ungarn 14 Tore und kassierten drei Gegentreffer. Das einzige Unentschieden gab es gegen Kisvarda.

Direkter Vergleich

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen AC Mailand und Ferencvaros liegen keine Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

In der Europa League steht AC Mailand derzeit auf Platz 24, während Ferencvaros in der Gesamttabelle des Wettbewerbs Rang vier belegt.