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Europa League
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Wo ist AC Mailand gegen Ferencváros zu sehen? Livestream, TV-Sender, Datum, Uhrzeit und Aufstellungen

AC Mailand - Ferencvaros
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Europa League
Ferencvaros

So seht ihr das Europa-League-Spiel zwischen AC Mailand und Ferencvaros: Anstoßzeit und Neuigkeiten zu den Teams

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Europa League - Spielwoche 4
San Siro

AC Mailand gegen Ferencvaros wird live auf Sky Sport und im Stream bei NOW übertragen. Im Folgenden findest du alle Details, um das Spiel zu verfolgen.

AC Mailand kehrt nach San Siro zurück und trifft in der Gruppenphase der Europa League auf Ferencvaros. Nach einer intensiven Woche im heimischen Wettbewerb will die Mannschaft an ihre jüngsten Leistungen anknüpfen.

Ruben Amorim hat mit dem 3:1-Sieg im Derby della Madonnina gegen Inter Mailand Selbstvertrauen und Zuversicht zurückgewonnen. Diego Moreira war mit einem Tor und zwei Vorlagen im Derby der herausragende Spieler eines Abends, der die Ambitionen des AC Mailand neu beflügelt hat.

Vor diesem Sieg hatte AC Mailand allerdings zu Hause eine deutliche 2:4-Niederlage gegen Bologna kassiert. Amorim hat die Fans bereits gewarnt: Schwierige Phasen werden wiederkommen, und die Mannschaft muss noch die nötige Konstanz finden.

Ferencvaros reist nach drei Siegen in den letzten vier Spielen der 1. Division in guter Form aus der ungarischen Liga nach Mailand. In der Europa League haben die Ungarn mit Siegen gegen Viktoria Pilsen und Torreense in ihren letzten beiden Europapokalspielen bereits gezeigt, dass sie mithalten können.

In der Europa-League-Tabelle steht AC Mailand derzeit auf Platz 24, Ferencvaros belegt Rang vier. Unabhängig von den Kräfteverhältnissen auf dem Platz ist dieses Duell für beide Teams im Kampf um die Qualifikation von großer Bedeutung.

Im Folgenden findest du alle Informationen dazu, wo du das Spiel live im TV und im Stream sehen kannst.

Neuigkeiten zu den Teams

AC Mailand vs Ferencvaros Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Amorim

Bei AC Mailand hat Ruben Amorim weder die offizielle Aufstellung noch die Liste der nicht verfügbaren Spieler bekannt gegeben. Die Informationen werden aktualisiert, sobald sie vor dem Anpfiff vorliegen.

Auch bei Ferencvaros unter Trainer Balazs Borbely wurden bislang keine Ausfälle oder Sperren bekannt gegeben. Etwaige Neuigkeiten zum verfügbaren Kader werden in den kommenden Stunden ergänzt.

Aktuelle Form

MIL

MIL - Form

ATA
S3-2
BOU
N3-0
UDI
S0-2
BOL
N2-4
INT
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
10/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
FTC

FTC - Form

VPL
S2-1
KIS
U1-1
TOR
S4-1
BUD
S5-0
PAK
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
14/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

AC Mailand hat in den letzten fünf Spielen in der Serie A und der Europa League drei Siege, eine Niederlage und eine weitere Niederlage verbucht. Zuletzt gab es einen 3:1-Derbysieg gegen Inter Mailand, davor eine 2:4-Heimniederlage gegen Bologna. In diesem Zeitraum erzielte AC Mailand elf Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Das spiegelt die weiterhin schwankenden Leistungen wider. Erwähnenswert ist auch der 2:0-Auswärtssieg gegen Udinese in der Liga.

Ferencvaros geht mit vier Spielen ohne Niederlage aus den letzten fünf Partien in die Begegnung. Die ungarische Mannschaft besiegte Paksi SE am vergangenen Ligaspieltag mit 2:0 und feierte in der Europa League einen 4:1-Sieg gegen Torreense. In den fünf betrachteten Spielen erzielten die Ungarn 14 Tore und kassierten drei Gegentreffer. Das einzige Unentschieden gab es gegen Kisvarda.

Direkter Vergleich

Zu bisherigen direkten Duellen zwischen AC Mailand und Ferencvaros liegen keine Daten vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Olympiakos PiräusOlympiakos PiräusOLY
431041+310
U
S
S
S
2
BenficaBenficaBEN
3300102+89
S
S
S
3
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
S
S
S
4
BournemouthBournemouthBOU
330081+79
S
S
S
5
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
S
S
S
6
Royale Union Saint-GilloiseRoyale Union Saint-GilloiseGIL
321081+77
S
U
S
7
Juventus FCJuventus FCJUV
321093+67
U
S
S
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
U
S
S
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
U
S
S
10
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
320162+46
S
S
N
11
Omonia NikosiaOmonia NikosiaOMO
320154+16
N
S
S
12
RennesRennesREN
413043+16
U
U
S
U
13
LyonLyonOL
320156-16
N
S
S
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
S
U
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
U
N
S
16
Sp. PragSp. PragSPP
311153+24
N
U
S
17
PFK Levski SofiaPFK Levski SofiaLES
31113304
S
U
N
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
N
S
U
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
S
N
U
20
NijmegenNijmegenNEC
311158-34
S
U
N
21
RB SalzburgRB SalzburgSAL
311136-34
U
N
S
22
RSC AnderlechtRSC AnderlechtAND
310243+13
S
N
N
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
S
N
N
24
AC MailandAC MailandMIL
310245-13
N
S
N
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
S
N
N
26
OFI KretaOFI KretaOFI
310234-13
N
N
S
27
BialystokBialystokJAG
310246-23
N
S
N
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
N
N
S
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
U
N
N
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
N
N
U
31
LilleströmLilleströmLIL
301229-71
N
U
N
32
Lech PosenLech PosenLCH
301219-81
U
N
N
33
Viktoria PilsenViktoria PilsenVPL
300327-50
N
N
N
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
N
N
N
35
Celtic GlasgowCeltic GlasgowCEL
300339-60
N
N
N
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
N
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Europa League steht AC Mailand derzeit auf Platz 24, während Ferencvaros in der Gesamttabelle des Wettbewerbs Rang vier belegt.

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