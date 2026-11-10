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UEFA Nations League A
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Wo ihr Niederlande gegen Griechenland sehen könnt: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

Niederlande - Griechenland
UEFA Nations League A
Niederlande
Griechenland

Ein Überblick darüber, wo du das Duell zwischen den Niederlanden und Griechenland sehen kannst, sowie die neuesten Team-News.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Johan Cruijff ArenA

Übertragung Niederlande gegen Griechenland: TV-Sender und Online-Livestreams

In den Niederlanden ist das Duell live über Ziggo Go und Canal+ zu sehen. Unten findest du die direkten Links, um dein Abo zu aktivieren und das Spiel zu streamen.

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Teamnews & Kader

Niederlande vs Griechenland Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Xavi Hernández

Den Niederlanden fehlen Virgil van Dijk und Brian Brobbey. Beide Spieler wurden für die Länderspielphase als nicht fit eingestuft und im Kader nicht ersetzt, sodass Xavi 23 Spieler zur Verfügung stehen. Weitere Details zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Bei Griechenland sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Trainer Ivan Jovanovic kann voraussichtlich auf seinen stärksten Kader zurückgreifen. Aktuelle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung folgen, sobald sie vorliegen.

Aktuelle Form

NED

NED - Form

MAR
N1-1
GER
U1-1
SER
S1-2
GRI
U2-2
SER
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
8/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5
GRI

GRI - Form

ITA
N0-1
SER
S1-2
GER
S0-1
NED
U2-2
GER
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
5/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Die Niederlande verbuchten in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war ein 2:1-Sieg gegen Serbien am 4. Oktober. Zuvor spielte die niederländische Nationalmannschaft 2:2 gegen Griechenland und hatte zuvor auch schon in Belgrad mit 2:1 gegen Serbien gewonnen. Die Niederlage in den vergangenen fünf Spielen war das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft gegen Marokko (1:1, Niederlage nach Elfmeterschießen). In den fünf Spielen erzielten die Niederlande acht Tore und kassierten fünf Gegentreffer.

Auch Griechenland kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war ein 0:0 gegen Deutschland am 4. Oktober. Zuvor spielten die Griechen 2:2 gegen die Niederlande und hatten Deutschland zuvor auswärts mit 1:0 besiegt. Die einzige Niederlage gab es im Juni in einem Freundschaftsspiel gegen Italien (0:1). Griechenland erzielte in dieser Serie fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Direkte Duelle

Head to Head

NiederlandeUnentschiedenGriechenland
3
1
1
UEFA Nations League A
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
Niederlande badge
Niederlande
NED
2
END
European Championship Qualification
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
END
European Championship Qualification
Niederlande badge
Niederlande
NED
3
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
1
Griechenland badge
Griechenland
GRI
2
END
Freundschaftsspiele
Niederlande badge
Niederlande
NED
4
Griechenland badge
Griechenland
GRI
0
END
11Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Länder war das Hinspiel in dieser Nations-League-Saison am 1. Oktober 2026 in Athen, das 2:2 endete. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewannen die Niederlande zwei, Griechenland eines. Zweimal gab es ein Unentschieden. Zuvor gewannen die Niederlande in der EM-Qualifikation zweimal: im September 2023 zu Hause mit 3:0 und im Oktober 2023 auswärts mit 1:0.

Tabelle

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
NiederlandeNiederlandeNED
422075+28
S
U
S
U
2
GriechenlandGriechenlandGRI
422053+28
U
U
S
S
3
DeutschlandDeutschlandGER
412132+15
U
S
N
U
4
SerbienSerbienSER
400438-50
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

In Gruppe 2 der UEFA Nations League A stehen die Niederlande derzeit auf dem ersten Platz, während Griechenland den zweiten Platz belegt.

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