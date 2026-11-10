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UEFA Nations League A - Spielwoche 5 13. Nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Übertragung Niederlande gegen Griechenland: TV-Sender und Online-Livestreams

In den Niederlanden ist das Duell live über Ziggo Go und Canal+ zu sehen. Unten findest du die direkten Links, um dein Abo zu aktivieren und das Spiel zu streamen.

Teamnews & Kader

Den Niederlanden fehlen Virgil van Dijk und Brian Brobbey. Beide Spieler wurden für die Länderspielphase als nicht fit eingestuft und im Kader nicht ersetzt, sodass Xavi 23 Spieler zur Verfügung stehen. Weitere Details zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Bei Griechenland sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Trainer Ivan Jovanovic kann voraussichtlich auf seinen stärksten Kader zurückgreifen. Aktuelle Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung folgen, sobald sie vorliegen.

Aktuelle Form

Die Niederlande verbuchten in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war ein 2:1-Sieg gegen Serbien am 4. Oktober. Zuvor spielte die niederländische Nationalmannschaft 2:2 gegen Griechenland und hatte zuvor auch schon in Belgrad mit 2:1 gegen Serbien gewonnen. Die Niederlage in den vergangenen fünf Spielen war das Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft gegen Marokko (1:1, Niederlage nach Elfmeterschießen). In den fünf Spielen erzielten die Niederlande acht Tore und kassierten fünf Gegentreffer.

Auch Griechenland kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war ein 0:0 gegen Deutschland am 4. Oktober. Zuvor spielten die Griechen 2:2 gegen die Niederlande und hatten Deutschland zuvor auswärts mit 1:0 besiegt. Die einzige Niederlage gab es im Juni in einem Freundschaftsspiel gegen Italien (0:1). Griechenland erzielte in dieser Serie fünf Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Länder war das Hinspiel in dieser Nations-League-Saison am 1. Oktober 2026 in Athen, das 2:2 endete. Von den vergangenen fünf direkten Duellen gewannen die Niederlande zwei, Griechenland eines. Zweimal gab es ein Unentschieden. Zuvor gewannen die Niederlande in der EM-Qualifikation zweimal: im September 2023 zu Hause mit 3:0 und im Oktober 2023 auswärts mit 1:0.

Tabelle

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Niederlande NED 4 2 2 0 7 5 +2 8 S U S U 2 Griechenland GRI 4 2 2 0 5 3 +2 8 U U S S 3 Deutschland GER 4 1 2 1 3 2 +1 5 U S N U 4 Serbien SER 4 0 0 4 3 8 -5 0 N N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In Gruppe 2 der UEFA Nations League A stehen die Niederlande derzeit auf dem ersten Platz, während Griechenland den zweiten Platz belegt.