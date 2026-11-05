Möchten Sie sicherer auf Ihren gewohnten Streamingdienst zugreifen oder dies von einem anderen Teil der Welt aus tun, wo Sie möglicherweise auf Geoblocking stoßen? Dann ist ein Virtual Private Network (VPN) hilfreich.

NordVPN ab 3,49 €/Mo. Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen. 10 Geräte gleichzeitig abgesichert 10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten Dedizierte IP-Adresse Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.

Wählen Sie ein zuverlässiges VPN. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).

Verbinden Sie sich mit dem Server. Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.

Schalten Sie das VPN ein und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern. Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.

Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt. Melden Sie sich an & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender an, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!

Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

FC Twente gegen Pafos: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Spiel zwischen FC Twente und Pafos ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Hier sind die Möglichkeiten, den Anpfiff nicht zu verpassen.

Team-News & Kader

Bei FC Twente sind derzeit keine bestätigten Verletzungen oder Sperren bekannt. Trainer John van den Brom wird voraussichtlich ein fitter Kader zur Verfügung stehen. Die endgültige Aufstellung wird allerdings erst kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Auch bei Pafos liegen keine konkreten Angaben zu verletzten oder gesperrten Spielern vor. Trainer Ricardo Sa Pinto wird seinen Kader später bekannt geben. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden sie ergänzt.

Aktuelle Form

FC Twente ist in Topform und holte in den letzten fünf Spielen vier Siege bei nur einer Niederlage. Zuletzt gelang am 1. November in der Eredivisie ein überwältigender 9:0-Sieg gegen Excelsior Rotterdam. Zuvor gewann Twente in der Conference League mit 4:1 gegen Lincoln Red Imps. Insgesamt erzielte die Mannschaft in fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Pafos durchlebt eine wechselhafte Phase mit drei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage in den letzten fünf Partien. Das jüngste Spiel gegen Apollon Limassol endete am 31. Oktober 2:2. In der Conference League spielte Pafos gegen Riga FC 1:1, nachdem die Mannschaft gegen Atalanta mit 1:3 verloren hatte. In den letzten fünf Spielen erzielte das Team vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Im Datensatz sind keine früheren Begegnungen zwischen FC Twente und Pafos verzeichnet. Das Duell in De Grolsch Veste ist damit für beide Klubs eine Premiere.

Tabelle

In der Conference League steht FC Twente auf Platz fünf, während Pafos Rang 27 belegt.