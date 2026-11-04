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Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 12:45 MCH Arena

FC Midtjylland gegen Ajax: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Duell zwischen dem FC Midtjylland und Ajax ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Hier sind die Streaming-Optionen im Überblick.

Team-News & Kader

Dem FC Midtjylland fehlen Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado und David Martinez verletzungsbedingt. In der voraussichtlichen Startelf von Trainer Mike Tullberg stehen unter anderem Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong und Mileta Rajovic.

Ajax muss ohne Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei und Caio Henrique auskommen. Julian Brandt musste am vergangenen Wochenende mit einer Hamstringverletzung verletzt ausgewechselt werden und steht nicht in der voraussichtlichen Aufstellung von Trainer Michel. Zur vermutlichen Startelf von Ajax gehören unter anderem Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh und Tolu Arokodare.

Aktuelle Form

Der FC Midtjylland gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele. Die einzige Ausnahme war eine 0:1-Niederlage gegen St. Truiden in der Conference League. Das jüngste Spiel, ein 3:2-Auswärtssieg beim FC Nordsjaelland, bestätigt die gute Form in der Superligaen. In diesen fünf Partien erzielten die Dänen zehn Tore und kassierten sieben.

Ajax gewann vier seiner letzten fünf Spiele. Die einzige Ausnahme war eine 1:2-Auswärtsniederlage bei HNK Hajduk Split in der Conference League. Der jüngste Sieg war das 1:0 gegen AZ. Zuvor gewann Ajax in der Conference League auch mit 2:0 gegen Atalanta. In den fünf Spielen erzielten die Amsterdamer elf Tore und kassierten vier Gegentreffer.

Direkte Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 25. November 2020 in der Champions League aufeinander. Damals besiegte Ajax den FC Midtjylland in Amsterdam mit 3:1. Zuvor hatte Ajax am 3. November 2020 auch das Auswärtsspiel in Herning mit 2:1 gewonnen. Beide dokumentierten direkten Duelle gingen an Ajax.

Tabelle

In der Conference-League-Tabelle steht der FC Midtjylland derzeit auf Platz 25, während Ajax Rang 13 belegt.