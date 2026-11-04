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Conference League
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Wo FC Midtjylland gegen Ajax zu sehen ist: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

FC Midtjylland - Ajax Amsterdam
FC Midtjylland
Ajax Amsterdam
Conference League

Ein Überblick darüber, wo du das Duell zwischen dem FC Midtjylland und Ajax verfolgen kannst, sowie die neuesten Nachrichten zu beiden Teams.

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Conference League - Spielwoche 3
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FC Midtjylland gegen Ajax: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Duell zwischen dem FC Midtjylland und Ajax ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Hier sind die Streaming-Optionen im Überblick.

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Team-News & Kader

FC Midtjylland vs Ajax Amsterdam Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
FC Midtjylland crest
FC Midtjylland
MID
Aufstellung
Ajax Amsterdam crest
Ajax Amsterdam
AJX
4-3-3
N. BakkerN. BakkerAndreas MaxsöAndreas MaxsöM. BechM. BechO. DiaoO. DiaoRasmus NissenRasmus NissenP. BravoP. BravoH. HongH. HongKjell WätjenKjell WätjenV. BakV. BakJ. EmefileJ. EmefileM. RajovicM. RajovicMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenL. RosaL. RosaA. BouwmanA. BouwmanO. WijndalO. WijndalY. BaasY. BaasD. KlaassenD. KlaassenJ. MokioJ. MokioS. AmrabatS. AmrabatO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. Arokodareteam-logoA. Ouazane
Ajax Amsterdam crest
Ajax Amsterdam
AJX
3-5-2
FC Midtjylland

Startelf

Ajax Amsterdam

Trainer

  • M. Tullberg
  • Michel

Dem FC Midtjylland fehlen Martin Erlic, Magnus Jensen, Mikel Gogorza, Junior Brumado und David Martinez verletzungsbedingt. In der voraussichtlichen Startelf von Trainer Mike Tullberg stehen unter anderem Rasmus Kristensen, Hyun-Seok Hong und Mileta Rajovic.

Ajax muss ohne Simon Adingra, Kasper Dolberg, Oliver Edvardsen, Anton Gaaei und Caio Henrique auskommen. Julian Brandt musste am vergangenen Wochenende mit einer Hamstringverletzung verletzt ausgewechselt werden und steht nicht in der voraussichtlichen Aufstellung von Trainer Michel. Zur vermutlichen Startelf von Ajax gehören unter anderem Marc-André ter Stegen, Sofyan Amrabat, Oscar Gloukh und Tolu Arokodare.

Aktuelle Form

MID

MID - Form

VFF
S1-2
STT
N0-1
LYN
S3-2
OB
S2-1
FCN
S2-3
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
AJX

AJX - Form

HAS
N2-1
GRO
S2-5
ATA
S2-0
SPA
S1-2
AZ
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
11/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Der FC Midtjylland gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele. Die einzige Ausnahme war eine 0:1-Niederlage gegen St. Truiden in der Conference League. Das jüngste Spiel, ein 3:2-Auswärtssieg beim FC Nordsjaelland, bestätigt die gute Form in der Superligaen. In diesen fünf Partien erzielten die Dänen zehn Tore und kassierten sieben.

Ajax gewann vier seiner letzten fünf Spiele. Die einzige Ausnahme war eine 1:2-Auswärtsniederlage bei HNK Hajduk Split in der Conference League. Der jüngste Sieg war das 1:0 gegen AZ. Zuvor gewann Ajax in der Conference League auch mit 2:0 gegen Atalanta. In den fünf Spielen erzielten die Amsterdamer elf Tore und kassierten vier Gegentreffer.

Direkte Duelle

Head to Head

FC MidtjyllandUnentschiedenAjax Amsterdam
0
0
2
Champions League
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
3
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
END
Champions League
FC Midtjylland badge
FC Midtjylland
MID
1
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
2
END
2Erzielte Tore5
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/2
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/2

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 25. November 2020 in der Champions League aufeinander. Damals besiegte Ajax den FC Midtjylland in Amsterdam mit 3:1. Zuvor hatte Ajax am 3. November 2020 auch das Auswärtsspiel in Herning mit 2:1 gewonnen. Beide dokumentierten direkten Duelle gingen an Ajax.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Conference-League-Tabelle steht der FC Midtjylland derzeit auf Platz 25, während Ajax Rang 13 belegt.

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