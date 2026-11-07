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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 06:15 Abe Lenstra Stadion

Übertragung SC Heerenveen gegen Feyenoord: TV-Sender und Online-Livestreams

SC Heerenveen gegen Feyenoord ist live bei Canal+ und ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra) zu sehen. Über die Links unten gelangen Sie direkt zum jeweiligen Dienst und können das Spiel live streamen.

Team-News & Kader

Robin Veldman kann bei SC Heerenveen auf den gesamten Kader zurückgreifen, Verletzungen oder Sperren wurden nicht gemeldet. Die voraussichtliche Startelf besteht aus Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans und Vente.

Bei Feyenoord fehlen sieben Spieler verletzungsbedingt: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel und Jerry St. Juste stehen allesamt nicht zur Verfügung. Van Bronckhorst wird voraussichtlich folgende Elf aufstellen: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri und Valente. Sperren sind nicht verzeichnet.

Aktuelle Form

SC Heerenveen ist mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in Topform. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Heimsieg gegen NEC in der Eredivisie. Zuvor gewann Heerenveen auch gegen Excelsior Maassluis (0:2) im niederländischen Pokal sowie gegen ADO Den Haag (2:3 auswärts) und Excelsior Rotterdam (4:0). Der einzige Ausrutscher war eine 0:2-Heimniederlage gegen PSV. In diesen fünf Spielen erzielte Heerenveen zehn Tore und kassierte fünf.

Feyenoord blickt auf eine wechselhafte Serie zurück: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Inter Mailand in der Champions League. Zuvor spielte Feyenoord gegen Fortuna Sittard (1:1) und PSV (1:1) unentschieden, verlor in Europa gegen Real Betis (1:0) und gewann in Heerenveen gegen Telstar (3:4 auswärts). Die Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 11. Januar 2026 in der Eredivisie in Heerenveen mit einem 2:2-Unentschieden. Davor besiegte SC Heerenveen Feyenoord im niederländischen Pokal überraschend mit 2:3 (Dezember 2025) und verlor im September 2025 im De Kuip mit 1:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Feyenoord zwei und Heerenveen zwei, eines endete unentschieden.

Tabelle

In der Eredivisie steht Feyenoord derzeit auf dem ersten Platz, während SC Heerenveen Rang sieben belegt.