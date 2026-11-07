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Niederlande Eredivisie
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Wo du SC Heerenveen gegen Feyenoord sehen kannst: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

SC Heerenveen - Fey. Rotterdam
SC Heerenveen
Fey. Rotterdam
Niederlande Eredivisie

Ein Überblick darüber, wo ihr das Duell zwischen dem SC Heerenveen und Feyenoord sehen könnt, sowie die neuesten Nachrichten zu den Teams.

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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 12
Abe Lenstra Stadion

Übertragung SC Heerenveen gegen Feyenoord: TV-Sender und Online-Livestreams

SC Heerenveen gegen Feyenoord ist live bei Canal+ und ESPN (Watch ESPN / ESPN Extra) zu sehen. Über die Links unten gelangen Sie direkt zum jeweiligen Dienst und können das Spiel live streamen.

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Team-News & Kader

SC Heerenveen vs Fey. Rotterdam Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
SC Heerenveen crest
SC Heerenveen
HEE
Aufstellung
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
4-3-3
B. KlaverboerB. KlaverboerS. KerstenS. KerstenM. WillemsenM. WillemsenV. ZagaritisV. ZagaritisO. BraudeO. BraudeJ. TrenskowJ. TrenskowM. LindayM. LindayR. MeerveldR. MeerveldN. CourtensN. CourtensL. SmansL. SmansD. VenteD. VenteT. ErnstT. ErnstMika MármolMika MármolG. ReadG. ReadT. WatanabeT. WatanabeJ. LopezJ. LopezG. ZechielG. ZechielS. SteijnS. SteijnC. VanhoutteC. VanhoutteA. Hadj MoussaA. Hadj MoussaN. FerriN. FerriL. ValenteL. Valente
Fey. Rotterdam crest
Fey. Rotterdam
FEY
4-2-3-1
SC Heerenveen

Startelf

Fey. Rotterdam

Trainer

  • R. Veldman
  • G. van Bronckhorst

Robin Veldman kann bei SC Heerenveen auf den gesamten Kader zurückgreifen, Verletzungen oder Sperren wurden nicht gemeldet. Die voraussichtliche Startelf besteht aus Klaverboer, Kersten, Willemsen, Zagaritis, Braude, Trenskow, Linday, Meerveld, Courtens, Smans und Vente.

Bei Feyenoord fehlen sieben Spieler verletzungsbedingt: Jordan Bos, Gijs Smal, Thomas Beelen, Tijme Wessels, Jakub Moder, Jivayno Zinhagel und Jerry St. Juste stehen allesamt nicht zur Verfügung. Van Bronckhorst wird voraussichtlich folgende Elf aufstellen: Ernst, Marmol, Read, Watanabe, Lopez, Zechiël, Steijn, Vanhoutte, Hadj Moussa, Ferri und Valente. Sperren sind nicht verzeichnet.

Aktuelle Form

HEE

HEE - Form

PSV
N2-0
EXC
S4-0
HAA
S2-3
MAA
S0-2
NEC
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
FEY

FEY - Form

TEL
S3-4
BET
N1-0
PSV
U1-1
SIT
U1-1
INT
N0-3
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

SC Heerenveen ist mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in Topform. Der jüngste Erfolg war ein 1:0-Heimsieg gegen NEC in der Eredivisie. Zuvor gewann Heerenveen auch gegen Excelsior Maassluis (0:2) im niederländischen Pokal sowie gegen ADO Den Haag (2:3 auswärts) und Excelsior Rotterdam (4:0). Der einzige Ausrutscher war eine 0:2-Heimniederlage gegen PSV. In diesen fünf Spielen erzielte Heerenveen zehn Tore und kassierte fünf.

Feyenoord blickt auf eine wechselhafte Serie zurück: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war eine 0:3-Niederlage gegen Inter Mailand in der Champions League. Zuvor spielte Feyenoord gegen Fortuna Sittard (1:1) und PSV (1:1) unentschieden, verlor in Europa gegen Real Betis (1:0) und gewann in Heerenveen gegen Telstar (3:4 auswärts). Die Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte sechs.

Direkte Duelle

Head to Head

SC HeerenveenUnentschiedenFey. Rotterdam
2
1
2
Niederlande Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
2
END
Niederlande KNVB-Pokal
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
2
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
3
END
Niederlande Eredivisie
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
1
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
END
Niederlande Eredivisie
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
2
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
0
END
Niederlande Eredivisie
Fey. Rotterdam badge
Fey. Rotterdam
FEY
3
SC Heerenveen badge
SC Heerenveen
HEE
0
END
7Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs endete am 11. Januar 2026 in der Eredivisie in Heerenveen mit einem 2:2-Unentschieden. Davor besiegte SC Heerenveen Feyenoord im niederländischen Pokal überraschend mit 2:3 (Dezember 2025) und verlor im September 2025 im De Kuip mit 1:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Feyenoord zwei und Heerenveen zwei, eines endete unentschieden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
117403312+2125
U
U
S
S
S
2
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
117313013+1724
S
S
S
U
U
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
S
U
N
S
N
4
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
117222810+1823
S
S
N
U
S
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
N
N
U
N
S
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
U
S
U
U
S
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
S
S
S
N
S
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
N
U
N
S
S
9
SC Cambuur-LeeuwardenSC Cambuur-LeeuwardenCAM
114342322+115
S
S
U
S
U
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
N
S
N
U
U
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
S
N
S
U
N
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
N
U
S
S
N
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
U
S
U
S
N
14
NijmegenNijmegenNEC
112541719-211
N
U
U
U
U
15
Excelsior RotterdamExcelsior RotterdamEXC
113261628-1211
N
N
N
N
U
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
S
N
N
U
N
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
111371324-116
N
N
S
U
U
18
Willem II TilburgWillem II TilburgWII
120391140-293
U
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Eredivisie steht Feyenoord derzeit auf dem ersten Platz, während SC Heerenveen Rang sieben belegt.

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