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Europa League im TV

Europa League - Spielwoche 4 5. Nov. 2026 - 12:45 Stadion De Goffert

Übertragung von NEC gegen Omonia Nicosia: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Duell zwischen NEC und Omonia Nicosia ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Nachfolgend finden Sie die Möglichkeiten, das Spiel im Stream oder im Fernsehen zu verfolgen.

Teamnews & Kader

Dick Schreuder bereitet NEC auf dieses Europa-League-Duell vor. Derzeit liegen keine offiziellen Angaben zu Verletzungen oder Sperren bei der Heimmannschaft vor. Weitere Informationen werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Bei Omonia Nicosia sieht es genauso aus: Trainer Henning Berg hat seinen Kader noch nicht bekannt gegeben, und es gibt keine bestätigten Ausfälle. Sobald die Vereine Neuigkeiten zu ihren Mannschaften veröffentlichen, werden diese ergänzt.

Aktuelle Form

NEC erlebte eine wechselhafte Phase mit zwei Unentschieden, einem Sieg und zwei Niederlagen in den letzten fünf Spielen. Die jüngste Partie endete in der Eredivisie mit einer 0:1-Niederlage gegen sc Heerenveen. Der Auswärtssieg bei Dinamo Zagreb (4:2) war der Höhepunkt dieser Serie. In fünf Spielen erzielte NEC neun Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Omonia Nicosia zeigte ein ähnliches Muster: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel, ein 2:0-Heimsieg gegen AEL Limassol, gab der Mannschaft Auftrieb. Die deutliche 1:4-Heimniederlage gegen Benfica in der Europa League verdeutlicht die Anfälligkeit der Zyprer auf höchstem Niveau. Omonia erzielte in fünf Spielen sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Direkte Duelle

Es liegen keine früheren direkten Duelle zwischen NEC und Omonia Nicosia vor. Dieses Spiel in der Europa League markiert für beide Vereine ein neues Kapitel.

Tabelle

In der Tabelle der Europa League belegt NEC den 20. Platz, während Omonia Nicosia auf Rang elf steht.