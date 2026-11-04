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Conference League - Spielwoche 3 5. Nov. 2026 - 15:00 De Grolsch Veste

FC Twente gegen Pafos: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Spiel zwischen FC Twente und Pafos ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Hier sind die Möglichkeiten, den Anpfiff nicht zu verpassen.

Teamnews & Kader

Bei FC Twente sind derzeit keine bestätigten Verletzungen oder Sperren bekannt. Trainer John van den Brom kann voraussichtlich auf einen fitten Kader zurückgreifen. Die endgültige Aufstellung wird allerdings erst kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Auch bei Pafos liegen keine konkreten Angaben zu verletzten oder gesperrten Spielern vor. Trainer Ricardo Sa Pinto wird seinen Kader später bekannt geben. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden sie ergänzt.

Aktuelle Form

FC Twente ist in bestechender Form und holte in den vergangenen fünf Spielen vier Siege bei nur einer Niederlage. Zuletzt gelang am 1. November in der Eredivisie ein deutlicher 9:0-Sieg gegen Excelsior Rotterdam. Zuvor gewann Twente in der Conference League mit 4:1 gegen Lincoln Red Imps. Insgesamt erzielte die Mannschaft in fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Pafos erlebt eine wechselhafte Phase mit drei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage in den vergangenen fünf Partien. Das jüngste Spiel endete am 31. Oktober mit einem 2:2 gegen Apollon Limassol. In der Conference League spielte Pafos nach einer 3:1-Niederlage gegen Atalanta 1:1 gegen Riga FC. Die Mannschaft erzielte in den vergangenen fünf Spielen vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Im Datensatz sind keine früheren Begegnungen zwischen FC Twente und Pafos verzeichnet. Das Duell in De Grolsch Veste ist damit eine Premiere für beide Klubs.

Tabelle

In der Conference League steht FC Twente auf Platz fünf, während Pafos Rang 27 belegt.