Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Conference League
team-logoTwente Enschede
De Grolsch Veste
team-logoPafos FC
Unterstützt von

Wo du FC Twente gegen Pafos sehen kannst: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

Twente Enschede - Pafos FC
Twente Enschede
Pafos FC
Conference League

Ein Überblick darüber, wo du das Duell zwischen dem FC Twente und Pafos sehen kannst, sowie die neuesten Team-News.

Möchten Sie sicherer auf Ihren vertrauten Streamingdienst zugreifen oder ihn von einem anderen Teil der Welt aus nutzen, wo Sie möglicherweise auf Geoblocking stoßen? Dann ist ein Virtual Private Network (VPN) hilfreich.

NordVPN logo

NordVPN

Von überall aus sicher zuschauen

ab 3,49 €/Mo.
Sicheres Hochgeschwindigkeits-VPN
Verschlüsselt Ihre Internetverbindung und hilft Ihnen dabei, auf Ihre Lieblingsinhalte zuzugreifen.
10 Geräte gleichzeitig abgesichert
10 gleichzeitige Verbindungen auf 10 separaten Geräten
Dedizierte IP-Adresse
Stellt Ihnen eine eindeutige IP-Adresse bereit, was die Sicherheit erhöht.
  • Wählen Sie ein zuverlässiges VPN. Entscheiden Sie sich für einen vertrauenswürdigen VPN-Anbieter und laden Sie die Anwendung auf Ihr Gerät herunter (PC, Smartphone, Tablet).
ÖsterreichSky Austria
SchweizBlue Sport
  • Verbinden Sie sich mit dem Server. Aktivieren Sie das VPN und verbinden Sie sich mit dem ausgewählten Server, um Ihren digitalen Standort (Ihre IP-Adresse) zu ändern.
  • Besuchen Sie den offiziellen Sender. Rufen Sie die Website auf oder öffnen Sie die offizielle Streaming-App des Sportsenders, der die Übertragungsrechte besitzt.
  • Loggen Sie sich ein & finden Sie den Stream. Erstellen Sie ein Konto oder loggen Sie sich bei Ihrem offiziellen Sender ein, um vollen Zugriff zu erhalten und das Spiel zu genießen!
crest
Conference League - Spielwoche 3
De Grolsch Veste

FC Twente gegen Pafos: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Spiel zwischen FC Twente und Pafos ist live bei Ziggo Sport und Ziggo Go zu sehen. Hier sind die Möglichkeiten, den Anpfiff nicht zu verpassen.

Ziggo Go

Ziggo Go

Hier ansehen

Ziggo Sport

Ziggo Sport

Hier ansehen

Teamnews & Kader

Twente Enschede vs Pafos FC Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • J. van den Brom

Bei FC Twente sind derzeit keine bestätigten Verletzungen oder Sperren bekannt. Trainer John van den Brom kann voraussichtlich auf einen fitten Kader zurückgreifen. Die endgültige Aufstellung wird allerdings erst kurz vor dem Anpfiff bekannt gegeben.

Auch bei Pafos liegen keine konkreten Angaben zu verletzten oder gesperrten Spielern vor. Trainer Ricardo Sa Pinto wird seinen Kader später bekannt geben. Sobald weitere Informationen verfügbar sind, werden sie ergänzt.

Aktuelle Form

TWE

TWE - Form

THU
S1-0
UTR
N1-2
LRI
S1-4
AZ
S0-2
EXC
S0-9
Tor erzielt (kassiert)
17/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PAF

PAF - Form

ATA
N3-1
UES
U0-0
RIG
U1-1
SAL
U0-0
APO
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
4/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Twente ist in bestechender Form und holte in den vergangenen fünf Spielen vier Siege bei nur einer Niederlage. Zuletzt gelang am 1. November in der Eredivisie ein deutlicher 9:0-Sieg gegen Excelsior Rotterdam. Zuvor gewann Twente in der Conference League mit 4:1 gegen Lincoln Red Imps. Insgesamt erzielte die Mannschaft in fünf Spielen 16 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Pafos erlebt eine wechselhafte Phase mit drei Unentschieden, einem Sieg und einer Niederlage in den vergangenen fünf Partien. Das jüngste Spiel endete am 31. Oktober mit einem 2:2 gegen Apollon Limassol. In der Conference League spielte Pafos nach einer 3:1-Niederlage gegen Atalanta 1:1 gegen Riga FC. Die Mannschaft erzielte in den vergangenen fünf Spielen vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Im Datensatz sind keine früheren Begegnungen zwischen FC Twente und Pafos verzeichnet. Das Duell in De Grolsch Veste ist damit eine Premiere für beide Klubs.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
PanathinaikosPanathinaikosPAO
220072+56
S
S
2
FC LuganoFC LuganoLUG
220084+46
S
S
3
TrabzonsporTrabzonsporTRS
220062+46
S
S
3
BrannBrannBRA
220062+46
S
S
5
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
220051+46
S
S
6
AS MonacoAS MonacoASM
220051+46
S
S
7
VV St. TruidenVV St. TruidenSTT
220030+36
S
S
8
Hajduk SplitHajduk SplitHAS
220031+26
S
S
9
BrightonBrightonBHA
211040+44
U
S
10
FC KopenhagenFC KopenhagenFCK
211052+34
U
S
11
Universitatea CraiovaUniversitatea CraiovaUCR
211042+24
S
U
12
MjällbyMjällbyMJA
211031+24
U
S
13
Borac Banja LukaBorac Banja LukaBOR
210132+13
S
N
13
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
210132+13
S
N
15
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
21013303
N
S
16
BragaBragaBRA
210123-13
S
N
17
KAA GentKAA GentGNT
210112-13
N
S
18
SC FreiburgSC FreiburgSCF
210135-23
N
S
19
FC NordsjällandFC NordsjällandFCN
20203302
U
U
20
EgnatiaEgnatiaEGN
20202202
U
U
20
Riga FCRiga FCRIG
20202202
U
U
22
Roter Stern BelgradRoter Stern BelgradZVE
201145-11
U
N
23
CSKA SofiaCSKA SofiaCSS
201134-11
U
N
24
FK JablonecFK JablonecJAB
201123-11
U
N
25
FC MidtjyllandFC MidtjyllandMID
201112-11
N
U
26
Aarhus GFAarhus GFAGF
201112-11
U
N
27
Pafos FCPafos FCPAF
201124-21
U
N
28
Heart of MidlothianHeart of MidlothianHEA
201113-21
N
U
28
Saburtalo TiflisSaburtalo TiflisIBE
201113-21
U
N
30
GetafeGetafeGET
201136-31
N
U
31
Qairat AlmatyQairat AlmatyKAL
201126-41
N
U
32
FC ThunFC ThunTHU
200202-20
N
N
33
Lincoln Red Imps FCLincoln Red Imps FCLRI
200226-40
N
N
34
Kuopion PSKuopion PSKUP
200226-40
N
N
35
Inter Club d'EscaldesInter Club d'EscaldesESC
200215-40
N
N
36
FK Kauno ZalgirisFK Kauno ZalgirisKZA
200218-70
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Conference League steht FC Twente auf Platz fünf, während Pafos Rang 27 belegt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen