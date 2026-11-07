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Niederlande Eredivisie
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Wo du FC Twente gegen Ajax sehen kannst: TV-Sender, Online-Livestream, Anstoßzeit und aktuelle Form beider Teams

Twente Enschede - Ajax Amsterdam
Twente Enschede
Ajax Amsterdam
Niederlande Eredivisie

Ein Überblick darüber, wo ihr das Duell zwischen dem FC Twente und Ajax sehen könnt, sowie die neuesten Teamnews.

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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 12
De Grolsch Veste

Übertragung FC Twente gegen Ajax: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Eredivisie-Spiel zwischen dem FC Twente und Ajax ist live bei ESPN über Ziggo, Canal+ und Watch ESPN zu sehen. Nachfolgend finden Sie die verfügbaren Möglichkeiten, das Spiel zu streamen.

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Team-News & Kader

Twente Enschede vs Ajax Amsterdam Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
Twente Enschede crest
Twente Enschede
TWE
Aufstellung
Ajax Amsterdam crest
Ajax Amsterdam
AJX
4-3-3
J. DrommelJ. DrommelR. NijstadR. NijstadA. AdelgaardA. AdelgaardB. van RooijB. van RooijR. PropperR. PropperY. TahaY. TahaT. van den BeltT. van den BeltR. ZerroukiR. ZerroukiD. RotsD. RotsW. WeghorstW. WeghorstSondre ÖrjasäterSondre ÖrjasäterMarc-André ter StegenMarc-André ter StegenO. WijndalO. WijndalA. BouwmanA. BouwmanY. BaasY. BaasL. RosaL. RosaJ. MokioJ. MokioY. BissoumaY. BissoumaO. GloukhO. GloukhT. ArokodareT. ArokodareD. KlaassenD. Klaassenteam-logoA. Ouazane
Ajax Amsterdam crest
Ajax Amsterdam
AJX
4-3-3
Twente Enschede

Startelf

Ajax Amsterdam

Trainer

  • J. van den Brom
  • Michel

FC-Twente-Trainer John van den Brom kann verletzungsbedingt nicht auf Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin und Filip Thorvaldsen zurückgreifen. Sperren wurden nicht gemeldet; die endgültige Aufstellung wird kurz vor dem Anpfiff bestätigt.

Ajax-Trainer Michel muss neben den schon länger fehlenden Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen und Simon Adingra auch auf Julian Brandt verzichten, der vergangene Woche mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel. Weitere Informationen zur Aufstellung von Ajax werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Aktuelle Form

TWE

TWE - Form

UTR
N1-2
LRI
S1-4
AZ
S0-2
EXC
S0-9
PAF
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
19/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
AJX

AJX - Form

GRO
S2-5
ATA
S2-0
SPA
S1-2
AZ
S1-0
MID
S1-6
Tor erzielt (kassiert)
16/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Der FC Twente gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und kassierte nur eine Niederlage. Der jüngste Erfolg war ein 3:1-Sieg gegen Pafos in der Conference League am 5. November. Zuvor fertigte Twente Excelsior Rotterdam in der Eredivisie mit 9:0 ab. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft sechzehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Ajax gewann ebenfalls vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und verlor in diesem Zeitraum keine einzige Eredivisie-Partie. Zuletzt gelang ein beeindruckender 6:1-Sieg gegen den FC Midtjylland in der Conference League am 5. November. Zuvor besiegten die Amsterdamer AZ mit 1:0 und Atalanta mit 2:0. Ajax erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkte Duelle

Head to Head

Twente EnschedeUnentschiedenAjax Amsterdam
1
1
3
Niederlande Eredivisie
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
1
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Twente Enschede
TWE
2
END
Niederlande Eredivisie
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Twente Enschede
TWE
2
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
3
END
Niederlande Eredivisie
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
2
Twente Enschede badge
Twente Enschede
TWE
0
END
Niederlande Eredivisie
Twente Enschede badge
Twente Enschede
TWE
2
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Ajax Amsterdam
AJX
2
END
Niederlande Eredivisie
Ajax Amsterdam badge
Ajax Amsterdam
AJX
2
Twente Enschede badge
Twente Enschede
TWE
1
END
7Erzielte Tore10
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 4. April 2026 statt, als Ajax den FC Twente in Amsterdam in der Eredivisie mit 2:1 besiegte. Davor gewann Twente im Oktober 2025 zu Hause mit 2:3 gegen Ajax. Von den letzten fünf Eredivisie-Duellen gewann Ajax drei, Twente eines, und ein Spiel endete unentschieden.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
117403312+2125
U
U
S
S
S
2
Ajax AmsterdamAjax AmsterdamAJX
117313013+1724
S
S
S
U
U
3
PSVPSVPSV
117223513+2223
S
U
N
S
N
4
Twente EnschedeTwente EnschedeTWE
117222810+1823
S
S
N
U
S
5
AZ AlkmaarAZ AlkmaarAZ
116232013+720
N
N
U
N
S
6
Fortuna SittardFortuna SittardSIT
115421818019
U
S
U
U
S
7
SC HeerenveenSC HeerenveenHEE
115331913+618
S
S
S
N
S
8
FC GroningenFC GroningenGRO
114342624+215
N
U
N
S
S
9
SC Cambuur-LeeuwardenSC Cambuur-LeeuwardenCAM
114342322+115
S
S
U
S
U
10
Go Ahead EaglesGo Ahead EaglesGAE
113532327-414
N
S
N
U
U
11
Sparta RotterdamSparta RotterdamSPA
113352026-612
S
N
S
U
N
12
FC UtrechtFC UtrechtUTR
113351931-1212
N
U
S
S
N
13
PEC ZwollePEC ZwolleZWO
123361324-1112
U
S
U
S
N
14
NijmegenNijmegenNEC
112541719-211
N
U
U
U
U
15
Excelsior RotterdamExcelsior RotterdamEXC
113261628-1211
N
N
N
N
U
16
TelstarTelstarTEL
112361623-79
S
N
N
U
N
17
ADO Den HaagADO Den HaagHAA
111371324-116
N
N
S
U
U
18
Willem II TilburgWillem II TilburgWII
120391140-293
U
N
N
N
N
Champions League
Champions-League-Qualifikation
Qualifikation für die Europa League
Europa Conference League Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

In der Eredivisie steht der FC Twente derzeit auf Platz vier, während Ajax den zweiten Platz belegt.

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