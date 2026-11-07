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Niederlande Eredivisie - Spielwoche 12 8. Nov. 2026 - 08:30 De Grolsch Veste

Übertragung FC Twente gegen Ajax: TV-Sender und Online-Livestreams

Das Eredivisie-Spiel zwischen dem FC Twente und Ajax ist live bei ESPN über Ziggo, Canal+ und Watch ESPN zu sehen. Nachfolgend finden Sie die verfügbaren Möglichkeiten, das Spiel zu streamen.

Team-News & Kader

FC-Twente-Trainer John van den Brom kann verletzungsbedingt nicht auf Max Bruns, Lars Unnerstall, Stav Lemkin und Filip Thorvaldsen zurückgreifen. Sperren wurden nicht gemeldet; die endgültige Aufstellung wird kurz vor dem Anpfiff bestätigt.

Ajax-Trainer Michel muss neben den schon länger fehlenden Kasper Dolberg, Anton Gaaei, Oliver Edvardsen und Simon Adingra auch auf Julian Brandt verzichten, der vergangene Woche mit einer Oberschenkelverletzung ausfiel. Weitere Informationen zur Aufstellung von Ajax werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Aktuelle Form

Der FC Twente gewann vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und kassierte nur eine Niederlage. Der jüngste Erfolg war ein 3:1-Sieg gegen Pafos in der Conference League am 5. November. Zuvor fertigte Twente Excelsior Rotterdam in der Eredivisie mit 9:0 ab. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft sechzehn Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Ajax gewann ebenfalls vier seiner letzten fünf Pflichtspiele und verlor in diesem Zeitraum keine einzige Eredivisie-Partie. Zuletzt gelang ein beeindruckender 6:1-Sieg gegen den FC Midtjylland in der Conference League am 5. November. Zuvor besiegten die Amsterdamer AZ mit 1:0 und Atalanta mit 2:0. Ajax erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte vier Gegentreffer.

Direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 4. April 2026 statt, als Ajax den FC Twente in Amsterdam in der Eredivisie mit 2:1 besiegte. Davor gewann Twente im Oktober 2025 zu Hause mit 2:3 gegen Ajax. Von den letzten fünf Eredivisie-Duellen gewann Ajax drei, Twente eines, und ein Spiel endete unentschieden.

Tabelle

In der Eredivisie steht der FC Twente derzeit auf Platz vier, während Ajax den zweiten Platz belegt.