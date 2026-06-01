WM-Tickets nach der Verlosung kaufen: Leitfaden für den offiziellen Weiterverkauf, Kaufquellen und mehr

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika im Fernsehen zu verfolgen, wird zwar spannend, doch nichts ersetzt das Erlebnis, in einem der modernen Stadien zu sitzen und die Spiele live zu verfolgen.

Falls Sie es verpasst haben, sich während der verschiedenen Verlosungsphasen seit September 2025 Tickets für die Spiele zu sichern, verlieren Sie nicht die Hoffnung – der Schlusspfiff ist noch nicht ertönt.

GOAL hält Sie über alle aktuellen Infos zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Laufenden, etwa wie Sie sie kaufen, was sie kosten und wie der offizielle Weiterverkauf läuft.

WEITERLESEN: Leitfaden zur dynamischen Preisgestaltung bei Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet dynamische Preisgestaltung?

Wie kaufe ich FIFA-WM-Tickets nach der Verlosung?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsauswahl) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun auf einem Allzeittief.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen.

Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Die Organisatoren nutzen 16 Stadien in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten. In 39 Tagen finden 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Länder richten das Turnier gemeinsam aus. Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt, Monterrey USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area und Seattle

Wie viel kosten die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Die Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Sitzreihe außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Sitzreihe außerhalb der Bereiche von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Die ersten Schätzungen stehen unten:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875 $

Behalten Sie die Ticketportale der FIFA zur Weltmeisterschaft im Auge, um weitere Informationen zu erhalten, und besuchen Sie Sekundärmarkt-Websites wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und ihre Stadien: