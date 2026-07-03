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Fifa World Cup 2026 MetLife StadiumGetty Images
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WM-Tickets nach der Verlosung kaufen: Der Leitfaden zum offiziellen Weiterverkauf, zu Kaufstellen und mehr

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So sichern Sie sich noch Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 diesen Sommer im Fernsehen zu verfolgen war spannend, doch das Gefühl, in einem der modernen Stadien zu sitzen und die Spiele live zu erleben, ist noch einmal deutlich intensiver.

Wenn Sie in den Verlosungsphasen seit September 2025 keine Tickets erhalten haben, ist das kein Grund zur Sorge – das letzte Signal hat noch nicht geklungen.

Während Tausende von Fans ihr Augenmerk darauf richteten, sich diese heißbegehrten Eintrittskarten zu sichern, suchen andere nach alternativen Möglichkeiten, das Turnier von zu Hause aus in vollen Zügen mitzuerleben.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Infos zu den Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 – vom Kauf über die Preise bis zum offiziellen Weiterverkauf.

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WEITERLESEN: Leitfaden zur dynamischen Preisgestaltung bei Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Was bedeutet dynamische Preisgestaltung?

Wie kann man FIFA-WM-Tickets nach der Verlosung kaufen?

Hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen, auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" mit sofortiger Bestätigung. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen.

Lesen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

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Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026. Das Turnier verteilt sich auf 16 Spielorte in Kanada, Mexiko und den USA. Innerhalb von 39 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Länder richten die Endrunde gemeinsam aus. Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • USA: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area und Seattle

Wie viel kosten die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

KategorieGruppenphaseRunde der 32 – ViertelfinaleHalbfinale & Finale
Kategorie 1250–400 $600 $ – 1.200 $1.500 $ – 6.730 $
Kategorie 2150 $ – 280 $400–800 $1.000 – 4.210 $
Kategorie 3100–200 $200–500 $600–2.790 $
Kategorie 460–120 $150–350 $400–2.030 $

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt (zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten). Sehen Sie sich unten die Städte und die Stadien an, die als Austragungsorte dienen werden:

LandStadion (Stadt)Kapazität bei der Weltmeisterschaft
KanadaBC Place (Vancouver) 54.000
 BMO Field (Toronto) 45.000
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 83.000
 Estadio Akron (Guadalajara) 48.000
 Estadio BBVA (Monterrey) 53.500
Vereinigte StaatenMercedes-Benz-Stadion (Atlanta) 75.000
 Gillette Stadium (Boston) 65.000
 AT&T-Stadion (Dallas) 94.000
 NRG-Stadion, Houston 72.000
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000
 SoFi-Stadion (Los Angeles) 70.000
 Hard Rock Stadium, Miami 65.000
 MetLife Stadium, New York 82.500
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 69.000 
 Levi’s Stadium, San Francisco 71.000 
 Lumen Field, Seattle 69.000

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