DerAußenseiter Neuseeland trifft in diesem möglicherweise entscheidenden Spiel des 3. Spieltags in Gruppe G der Weltmeisterschaft 2026 auf Belgien. Die Partie findet am 26. Juni in Vancouver, Kanada, statt. Anpfiff ist um 23:00 Uhr EST.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Infos zu Tickets für das Spiel Neuseeland gegen Belgien, darunter Quellen, Preise und Details zum Stadion.

Wann findet das Spiel Neuseeland gegen Belgien bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Weltmeisterschaft - WM Gruppe G BC Place Vancouver

Spielplan der Gruppe von Neuseeland bei der WM 2026

Datum Spiel Austragungsort Endergebnis/Tickets Mo., 15. Juni Iran gegen Neuseeland SoFi Stadium, Kalifornien 2:2 21. Juni Neuseeland gegen Ägypten BC Place, Vancouver 3:1 Fr., 26. Juni Neuseeland gegen Belgien BC Place, Vancouver Tickets

Belgiens Gruppenspiele bei der WM 2026

Datum Spiel Austragungsort Endstand/Tickets 15. Juni 2026 Belgien gegen Ägypten Lumen Field, Seattle 1:1 21. Juni 2025 Belgien gegen Iran SoFi Stadium, Kalifornien 0:0 26. Juni 2026 Neuseeland – Belgien BC Place, Vancouver Tickets

Wie können Fans Tickets für das Spiel Neuseeland gegen Belgien kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen finden die Verkäufe in Echtzeit statt. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel Neuseeland gegen Belgien?

Die Preise für die Weltmeisterschaft hängen von der Kategorie des Sitzplatzes und vom Abstand zum Spieltag ab.

Für das Spiel Neuseeland gegen Belgien in Vancouver sind die Einstiegspreise derzeit der größte Anziehungspunkt für Fans mit begrenztem Budget. Da die Gastgebernation im entscheidenden Gruppenfinale auf den Platz geht, wird erwartet, dass die Nachfrage zu den höchsten der Vorrunde gehören wird.

Derzeit kosten die günstigsten Plätze in den oberen Rängen rund 400 bis 550 Dollar.

Die Aufschlüsselung sieht wie folgt aus:

Kategorie 3 (obere Ränge): 400–750 Dollar

Kategorie 2 (mittlerer Rang): 800–1.300 Dollar

Kategorie 1 (untere Ränge/Seitenlinie): 1.500 – 3.500 US-Dollar

Hospitality/VIP: ab 4.000 US-Dollar

Bitte beachten Sie, dass sich diese Preise je nach Marktnachfrage ändern können. Da Vancouver ein weltweit führendes Reiseziel und ein wichtiger Knotenpunkt für die Heimmannschaft ist, wird die lokale Nachfrage voraussichtlich außergewöhnlich hoch sein. Für preisbewusste Fans, die dieses hochkarätige Duell live miterleben möchten, ist es am klügsten, sich frühzeitig die verfügbaren Tickets der Kategorie 3 zu sichern.

Tabelle der Gruppe G

Direkte Begegnungen

Aufstellungen der Mannschaften

Wo findet das Spiel Neuseeland gegen Belgien statt?

Das Spiel Neuseeland gegen Belgien findet im BC Place in Vancouver, Kanada, statt.

Die in der Innenstadt von Vancouver, British Columbia, gelegene Spielstätte ist bekannt für ihre große, über dem Spielfeld schwebende 4K-Videotafel – die zweitgrößte in Nordamerika –, die jedem Fan eine klare Sicht auf Wiederholungen und das Live-Geschehen bietet.

Während der Weltmeisterschaft 2026 bietet die Arena rund 54.000 Plätze.