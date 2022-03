WM-Play-offs heute live: TV und LIVE-STREAM - die Übertragung der Finalspiele

Am Dienstag um 20.45 Uhr gehen im Rahmen der europäischen WM-Play-offs zwei Finalspiele über die Bühne. Genauer gesagt stehen die Partien Polen vs. Schweden und Portugal vs. Nordmazedonien auf dem Programm. Zusätzlich steht Wales bereits im Endspiel auf, aber das Halbfinalduell der möglichen Gegner Schottland und Ukraine steigt frühestens im Juni.

Die Playoffs zur WM 2022 live ansehen: Hier könnt Ihr Euch bei DAZN anmelden

Im Pfad B kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen Polen und Schweden. Anders als die Skandinavier, die einen Heimsieg gegen Tschechien feierten, traten die Gastgeber nicht im Halbfinale an. Denn: Sie hätten auf dass wegen des Überfalls auf die Ukraine ausgeschlossene Russland treffen sollen.

A night to remember 🤯



🇵🇹 3-1 🇹🇷

🇮🇹 0-1 🇲🇰

🇸🇪 1-0 🇨🇿

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 2-1 🇦🇹



🔜 UEFA Finals 🇵🇹 🆚 🇲🇰, 🇵🇱 🆚 🇸🇪 #WCQ | #WorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 24, 2022

Somit gingen ausschließlich im Pfad C die Halbfinal-Partien planmäßig über die Bühne. Und Nordmazedonien sorgte mit einem Auswärtssieg gegen Italien für eine faustdicke Sensation. Nun spielen die Löwen in Portugal um die erstmalige Teilnahme an einer WM-Endrunde.

Heute steigen in den europäischen WM-Play-offs zwei Finalspiele. Bei GOAL findet Ihr sämtliche Infos zur Live-Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

Die WM-Play-offs heute live sehen: Die Eckdaten der Finalspiele auf einem Blick

Polen vs. Schweden Portugal vs. Türkei Dienstag, 29. März 2022 Dienstag, 29. März 2022 20.45 Uhr 20.45 Uhr Stadion Slaski (Chorzow) Estádio Do Dragao (Porto)

Wer zeigt / überträgt die WM-Play-offs und deren Finalspiele?

Nahezu alle Begegnungen im Rahmen der europäischen Qualifikation zur WM 2022 wurden von einem Bezahlanbieter ausgestrahlt. Genauer gesagt zeichnete sich DAZN für diese Übertragungen verantwortlich. Daher konntet Ihr Euch ausschließlich die Spiele der deutschen Nationalmannschaften bei RTL und somit im Free-TV ansehen. Doch wer zeigt / überträgt die WM-Play-offs und insbesondere die Finalspiele?

So könnt Ihr die WM-Play-offs und deren Finalspiele bei DAZN im TV sehen

Die Senderechte an der europäischen WM-Qualifikation berechtigten DAZN, die überwiegende Anzahl der Partien in der Gruppenphase exklusiv ins Haus zu liefern. Hierbei stellten die Matches des deutschen Nationalteams die Ausnahme dar. Da das Team von Hansi Flick bereits für die WM 2022 in Katar qualifiziert ist, benötigt Ihr für die Übertragung der Play-offs und von deren Finalspielen ein DAZN-Abonnement. Diesbezüglich könnt Ihr zwischen einem Jahres- und einem Monatsvertrag entscheiden.

Mit der erstgenannten Option könnt Ihr entweder einmalig 274,99 Euro oder monatlich 24,99 Euro bezahlen. Für einen Monatsdeal müsst Ihr hingegen 29,99 Euro auf den Tisch legen. Allerdings gelten diese Tarife nur für Neukunden oder Rückkehrer. Nachfolgend könnt Ihr Euch zu den Abonnements bei DAZN einlesen:

Der Vertragsabschluss nimmt wenige Augenblicke in Anspruch und dasselbe gilt für den darauffolgenden Vorgang. Dabei installiert Ihr die kostenlose App auf Euren internetfähigen Fernseher oder koppelt Euer TV-Gerät mit einem Notebook oder einem PC. Für die zweitgenannte Option benötigt Ihr zusätzlich ein HDMI-Kabel. Doch schreibt Euch nun die Eckdaten zur Übertragung der WM-Playoffs und insbesondere zu den heutigen Finalspielen auf:

Übertragungsbeginn der Play-offs-Konferenz: 20.25 Uhr

20.25 Uhr Beginn der Play-offs-Konferenz: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Moderator der Play-offs-Konferenz: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Die Spiele und Kommentatoren der Play-offs-Konferenz: Polen – Schweden (Kommentator: David Ploch), Portugal – Nordmazedonien (Kommentator: Lukas Schönmüller)

Polen – Schweden (Kommentator: David Ploch), Portugal – Nordmazedonien (Kommentator: Lukas Schönmüller) Übertragungsbeginn von Polen vs. Schweden: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Polen vs. Schweden: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator von Polen vs. Schweden: Guido Hüsgen

Guido Hüsgen Übertragungsbeginn von Portugal vs. Nordmazedonien: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Spielbeginn von Portugal vs. Nordmazedonien: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Kommentator von Portugal vs. Nordmazedonien: Uli Hebel

So könnt Ihr die afrikanischen WM-Play-offs bei Sportdigital.de sehen

Falls Ihr Euch zusätzlich für den afrikanischen Fußball interessiert, werdet Ihr heute ab 19 Uhr bei Sportdigital.de fündig. Denn: Der Kooperationspartner von DAZN zeigt die Konferenz mit den Rückspielen der afrikanischen WM-Play-offs. Hierbei stehen zunächst die Partien Senegal vs. Ägypten und Nigeria vs. Ghana auf dem Programm. Danach gehen ab 21.30 Uhr die Spiele Algerien vs. Kamerun, Marokko vs. DR Kongo und Tunesien vs. Mali über die Bühne.

WM-Play-offs heute live: Wer zeigt / überträgt die Finalspiele im LIVE-STREAM?

Wie Ihr bereits herauslesen konntet, zeigt Euch DAZN alle oben genannten Übertragungen ebenso im LIVE-STREAM. Genau genommen könnt Ihr das gesamte Angebot von nahezu überall nutzen. Dafür eignen sich nicht ausschließlich PCs und Notebooks, sondern ebenso Smartphones und Tablets. Natürlich vorausgesetzt, Ihr habt eine adäquate Internetverbindung zur Hand habt.

Zu den WM-Play-offs und deren Finalspielen via LIVE-TICKER auf dem Laufenden bleiben: GOAL ermöglicht das

Zusätzlich könnt Ihr mithilfe der LIVE-TICKER von GOAL zu den europäischen WM-Play-offs und deren Finalspielen im Bilde bleiben. Damit informieren wir Euch zu allen Schlüsselmomenten in den Begegnungen Polen vs. Schweden sowie Portugal vs. Nordmazedonien.

So werden die WM-Play-offs und deren Finalspiele im TV und im LIVE-STREAM übertragen