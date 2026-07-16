Fünf Wochen lang hat die Weltmeisterschaft Fußball auf höchstem Niveau geboten - nun steht der große Höhepunkt bevor. Im Finale treffen mit Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien die beiden besten Mannschaften des Turniers aufeinander. Der Anpfiff erfolgt am Sonntag, den 19. Juli, um 21 Uhr deutscher Zeit im MetLife Stadium in East Rutherford.

Im Mittelpunkt steht dabei auch ein außergewöhnliches Generationenduell: Lamine Yamal fordert erstmals im Nationaltrikot Lionel Messi heraus. Der aufstrebende Superstar des FC Barcelona trifft auf die größte Vereinslegende der Katalanen.

Doch wie viele Jahre liegen zwischen den beiden Ausnahmekönnern? SPOX liefert die Antwort.

WM Finale 2026, Spanien vs. Argentinien: Wie viele Jahre älter ist Lionel Messi als Lamine Yamal? Altersunterschied der beiden Superstars





Zwischen Yamal und Messi liegen fast genau 20 Jahre. Während der 19-jährige Spanier trotz seines jungen Alters bereits zu den größten Stars des Weltfußballs zählt, befindet sich der 39-jährige Argentinier im Spätherbst seiner Karriere. Von einem Leistungsabfall ist jedoch immer noch nichts zu sehen: Mit acht Toren und vier Vorlagen führt Messi aktuell sogar die Scorerliste der WM an und trug Argentinien fast im Alleingang ins Finale.

Dass Yamal häufig als Messis Nachfolger bezeichnet wird, liegt nicht nur an ihrer ähnlichen Spielweise, derselben Position, die sie spielen, oder ihrer Verbindung zum FC Barcelona. Die beiden verbindet auch ein außergewöhnliches Foto aus dem Jahr 2007: Für einen UNICEF-Wohltätigkeitskalender der Zeitung Sport badete der damals 20-jährige Messi den erst wenige Monate alten Yamal.

Veröffentlicht wurden die Bilder allerdings erst 2024. Yamals Vater Mounir Nasraoui hatte sie zuvor bewusst unter Verschluss gehalten, um seinen Sohn nicht frühzeitig dem Druck der Vergleiche mit Messi auszusetzen.

WM Finale 2026, Spanien vs. Argentinien: Wie viele Jahre älter ist Lionel Messi als Lamine Yamal? Altersunterschied der beiden Superstars - Wichtigste Infos





Begegnung Argentinien vs. Spanien Wettbewerb WM 2026 Spielrunde Finale Datum 19. Juli 2026 Uhrzeit 21 Uhr Ort Met Life Stadium, East Rutherford (USA) TV MagentaTV, ZDF Livestream MagentaTV, sportstudio.de

WM Finale 2026, Spanien vs. Argentinien: Wie viele Jahre älter ist Lionel Messi als Lamine Yamal? Altersunterschied der beiden Superstars - Übertragung im TV und Livestream





Das WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien wird am Sonntag sowohl im Free-TV als auch im Livestream und Pay-TV übertragen. Das ZDF steigt bereits um 19.30 Uhr mit der Vorberichterstattung ein. Durch den Abend führt Katrin Müller-Hohenstein, unterstützt von den Experten Friederike Kromp, Christian Streich, Christoph Kramer und Per Mertesacker. Kommentiert wird das Endspiel von Jochen Breyer.

Parallel dazu zeigt das ZDF die Partie kostenlos im Livestream auf sportstudio.de sowie in der ZDF-Mediathek. Darüber hinaus überträgt auch MagentaTV das Finale live. Der Telekom-Dienst hält die Rechte an sämtlichen WM-Partien und setzt auf Kommentator Wolf Fuss. Für den Zugriff auf MagentaTV ist ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich.

WM Finale 2026, Spanien vs. Argentinien: Wie viel Jahre älter ist Lionel Messi als Lamine Yamal? Altersunterschied der beiden Superstars - Die beiden Stars im Vergleich





Lamine Yamal Name Lionel Messi 13. Juli 2007 Geburtstag 24. Juni 1987 19 Alter 39 Spanien Nationalität Argentinien 178 cm Größe 170 cm Rechtsaußen Position Rechtsaußen - FC Barcelona (2023 - heute) Karrierestationen - FC Barcelona (2005 - 2021) - Paris Saint-Germain (2021 - 2023) - Inter Miami (2023 - heute) 0x Ballon-d'Or-Titel 8x 32 Länderspiele 206 7 Länderspieltore 125 7 1x EM (2024) 3x LaLiga (2022/23, 2024/25, 2025/26) 1x Cope del Rey (2024/25) 2x Supercopa de Espana (2024, 2025) Karrieretitel 46 1x WM (2022) 2x Copa America (2021, 2024) 1x Finalissima (2022) 1x Olympiasieger (2008) 1x Conmebol-UEFA Cup of Champions (2021/22) 10x LaLiga (2004/05, 2005/06, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2012/13, 2014/15, 2015/16, 2017/18, 2018/19) 7x Copa del Rey (2008/09, 2011/12, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2020/21) 8x Supercopa de Espana (2006/07, 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2013/14, 2016/17, 2018/19) 4x Champions League (2005/06, 2008/09, 2010/11, 2014/15) 3x FIFA Klub-WM (2010, 2012, 2016) 3x UEFA Supercup (2009/10, 2011/12, 2015/16) 2x Ligue 1 (2021/22, 2022/23) 1x Trophee des Champions (2022/23) 1x MLS Cup (2024/25) 1x Leagues Cup (2023)



