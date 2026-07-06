Die Weltmeisterschaft 2026 erreicht Mitte Juli ihren Höhepunkt. Vor dem WM-Finale am Sonntag, dem 19., steht am Samstag, dem 18., das Spiel um Platz drei auf dem Programm – und Sie könnten in Miami dabei sein, um den Auftakt mitzuerleben.

Die möglichen Paarungen für dieses Spiel um Platz drei bieten spannende Geschichten. Je nachdem, wie sich die K.-o.-Runde entwickelt, erlebt Florida entweder eine Meisterleistung europäischer Schwergewichte wie Frankreich, Spanien oder England oder feiert das Überraschungsteam des Turniers, sollte Marokko, Norwegen oder der Mitausrichter USA hier landen.

Da beide Teams im Spiel um Platz drei meist befreit aufspielen, dürfen die Fans ein offenes, unterhaltsames Duell erwarten, in dem zwei der weltbesten Mannschaften um ihren Platz in der WM-Geschichte kämpfen.

Wann findet das Spiel um Platz drei der WM 2026 statt?

Datum (Anpfiff Ortszeit) Begegnung (Anstoßzeit) Austragungsort Tickets Sa., 18. Juli (17:00 Uhr ET) WM: Spiel um Platz 3 – [Frankreich / Marokko / Portugal / Spanien / USA / Belgien] gegen [Norwegen / England / Argentinien / Ägypten / Schweiz / Kolumbien / Ghana] Hard Rock Stadium (Miami) Tickets

Wie bekommt man Tickets für das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Fans können auch auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie viel kosten Tickets für das Spiel um Platz drei der Weltmeisterschaft?

Die Nennwerte der Tickets für das Spiel um Platz drei der WM 2026 in Miami lagen je nach Sitzplatzkategorie zwischen 165 und 1.125 US-Dollar.

Die FIFA hat folgende Preisstufen für das Spiel festgelegt:

Kategorie 1: 800–1.125 US-Dollar (im unteren Sitzbereich)

800–1.125 US-Dollar (im unteren Sitzbereich) Kategorie 2: 600–875 US-Dollar (umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzebene außerhalb der Bereiche der Kategorie 1)

600–875 US-Dollar (umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzebene außerhalb der Bereiche der Kategorie 1) Kategorie 3: 165 bis 455 US-Dollar (vor allem im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2)

165 bis 455 US-Dollar (vor allem im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2) Fanbereich: 60 US-Dollar (exklusiv für treue Fans über die nationalen Verbände reserviert)

Informieren Sie sich über die Ticketportale der FIFA, um aktuelle Details zu erhalten, und prüfen Sie Sekundärmarkt-Plattformen wie StubHub zur Verfügbarkeit.

Wo findet das Spiel um Platz drei bei der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Das Hard Rock Stadium ist eine Mehrzweckarena in Miami Gardens, Florida. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1987 ist es die Heimstätte der Miami Dolphins aus der NFL und seit 2008 des NCAA-College-Football-Teams der Miami Hurricanes.

Das Stadion richtet regelmäßig große Events aus: Sechs Super Bowls, zwei MLB World Series mit den Florida Marlins und WrestleMania XXVIII. Auch die Miami Open im Tennis und der Formel-1-Grand-Prix von Miami finden dort statt.

Da das Hard Rock Stadium bereits das Finale der Copa América 2024 ausrichtete, hat es Erfahrung mit großen Fußballspielen. Vor zwei Jahren feierte das Publikum Argentiniens 1:0-Sieg nach Verlängerung gegen Kolumbien; Lionel Messi von Inter Miami stand dabei auf dem Platz.

Das Hard Rock Stadium ist eines von 16 Stadien, in denen die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika stattfindet. Obwohl es mit 65.000 Plätzen die geringste Kapazität der elf US-Stadien hat, richtet die Arena in Miami sieben Spiele aus, darunter das Spiel um Platz drei.

Wie lauteten die Ergebnisse der letzten WM-Spiele um Platz drei?