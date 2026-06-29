Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft führt das auf 48 Mannschaften erweiterte Format eine neue K.o.-Runde der letzten 32 ein, die vom 28. Juni bis zum 3. Juli stattfindet.

Da sich Fußballgroßmächte wie die USA, Mexiko, Argentinien und Deutschland bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert haben, startet der Ticketverkauf jetzt offiziell – hier erfahren Sie alles Wichtige.

Wann und wo finden die Spiele der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Wo gibt es Tickets für die Runde der letzten 32?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie hoch sind die Ticketpreise für die Runde der letzten 32?

Ticketkategorie Offizieller FIFA-Preis Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis Tickets Kategorie 1 (Seitenlinie, untere und mittlere Ränge) 540–610 $ 1.500 – 2.800+ $ Tickets Kategorie 2 (Eckplätze und Premium-Sitzplätze im oberen Rang) 440 $ – 490 $ 1.100 $ – 1.900 $ Tickets Kategorie 3 (Standardplätze im Oberrang hinter den Toren) 225 $ – 235 $ 650 – 1.200 $ Tickets Kategorie 4 / Fanbereich (Ecken des Oberrangs / Verbandszonen) 60 $ – 120 $ 400 – 850 $ Tickets Besonders begehrte Premium-Tickets (Spiele gegen die USA, Mexiko, Deutschland und Argentinien) Es gilt der reguläre Nennwert 1.200 $ – 3.600 $+ Tickets

Wie kaufe ich Tickets für die WM-Runde der letzten 32 aus zweiter Hand?

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel; er öffnete am 2. April erneut.

Einwohner aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada nutzen dafür das Ticketportal auf der FIFA-Website.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist, um ihre Tickets sicher weiterzuverkaufen.

Sekundärmärkte wie StubHub bieten Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für besonders gefragte Spiele suchen, eine weitere Option.

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.