Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft führt das auf 48 Mannschaften erweiterte Format eine neue K.o.-Runde der letzten 32 ein, die vom 28. Juni bis zum 3. Juli stattfindet.
Da sich Fußballgroßmächte wie die USA, Mexiko, Argentinien und Deutschland bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert haben, startet der Ticketverkauf jetzt offiziell – hier erfahren Sie alles Wichtige.
Wann und wo finden die Spiele der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 statt?
Datum & Uhrzeit (Ortszeit)
Spielpaarung
Austragungsort
Endstand / Tickets
28. Juni 2026, 15:00 Uhr PDT
Südafrika gegen Kanada
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA
1:0
29. Juni 2026, 12:00 Uhr CDT
Houston Stadium (NRG Stadium), Houston, TX, USA
29. Juni 2026, 21:30 Uhr EDT
Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA
30. Juni 2026, 19:00 Uhr CST
Estadio BBVA, Guadalupe, NL, Mexiko
30. Juni 2026, 17:00 Uhr CDT
Dallas-Stadion (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA
30. Juni 2026, 22:00 Uhr EDT
New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA
1. Juli 2026, 19:00 Uhr CST
Stadion von Mexiko-Stadt (Estadio Azteca), Mexiko-Stadt, DF, Mexiko
1. Juli 2026, 17:00 Uhr EDT
Atlanta-Stadion (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA
1. Juli 2026, 13:00 Uhr PDT
Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle, WA, USA
1. Juli 2026, 17:00 Uhr PDT
San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, USA
2. Juli 2026, 12:00 Uhr PDT
Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA
2. Juli 2026, 19:00 Uhr EDT
Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, ON, Kanada
2. Juli 2026, 20:00 Uhr PDT
BC Place, Vancouver, BC, Kanada
3. Juli 2026, 13:00 Uhr CDT
Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA
3. Juli 2026, 18:00 Uhr EDT
Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, FL, USA
3. Juli 2026, 20:30 Uhr CDT
Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, USA
Wo gibt es Tickets für die Runde der letzten 32?
Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell abgeschlossen.
Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.
Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:
- Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
- Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.
Wie hoch sind die Ticketpreise für die Runde der letzten 32?
Ticketkategorie
Offizieller FIFA-Preis
Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis
Tickets
Kategorie 1 (Seitenlinie, untere und mittlere Ränge)
540–610 $
1.500 – 2.800+ $
Kategorie 2 (Eckplätze und Premium-Sitzplätze im oberen Rang)
440 $ – 490 $
1.100 $ – 1.900 $
Kategorie 3 (Standardplätze im Oberrang hinter den Toren)
225 $ – 235 $
650 – 1.200 $
Kategorie 4 / Fanbereich (Ecken des Oberrangs / Verbandszonen)
60 $ – 120 $
400 – 850 $
Besonders begehrte Premium-Tickets (Spiele gegen die USA, Mexiko, Deutschland und Argentinien)
Es gilt der reguläre Nennwert
1.200 $ – 3.600 $+
Wie kaufe ich Tickets für die WM-Runde der letzten 32 aus zweiter Hand?
Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel; er öffnete am 2. April erneut.
Einwohner aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada nutzen dafür das Ticketportal auf der FIFA-Website.
Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist, um ihre Tickets sicher weiterzuverkaufen.
Sekundärmärkte wie StubHub bieten Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für besonders gefragte Spiele suchen, eine weitere Option.
Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.