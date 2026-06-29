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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Book World Cup Round of 32 Tickets

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WM-Achtelfinale: So sichern Sie sich Tickets für die K.o.-Runde, Spieltermine in Mexiko, Durchschnittspreise für Argentinien und mehr

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Weltmeisterschaft

Die Teams haben mit der Qualifikation für die Runde der letzten 32 begonnen – hier gibt es alles Wichtige.

Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft führt das auf 48 Mannschaften erweiterte Format eine neue K.o.-Runde der letzten 32 ein, die vom 28. Juni bis zum 3. Juli stattfindet.

Da sich Fußballgroßmächte wie die USA, Mexiko, Argentinien und Deutschland bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert haben, startet der Ticketverkauf jetzt offiziell – hier erfahren Sie alles Wichtige.

Wann und wo finden die Spiele der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum & Uhrzeit (Ortszeit)

Spielpaarung

Austragungsort

Endstand / Tickets

28. Juni 2026, 15:00 Uhr PDT

Südafrika gegen Kanada

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

1:0

29. Juni 2026, 12:00 Uhr CDT

Brasilien gegen Japan

Houston Stadium (NRG Stadium), Houston, TX, USA

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29. Juni 2026, 21:30 Uhr EDT

Deutschland gegen Paraguay

Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA

Tickets

30. Juni 2026, 19:00 Uhr CST

Niederlande gegen Marokko

Estadio BBVA, Guadalupe, NL, Mexiko

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30. Juni 2026, 17:00 Uhr CDT

Elfenbeinküste gegen Norwegen

Dallas-Stadion (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA

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30. Juni 2026, 22:00 Uhr EDT

Frankreich gegen Schweden

New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA

Tickets

1. Juli 2026, 19:00 Uhr CST

Mexiko gegen Ecuador

Stadion von Mexiko-Stadt (Estadio Azteca), Mexiko-Stadt, DF, Mexiko

Tickets

1. Juli 2026, 17:00 Uhr EDT

England gegen DR Kongo

Atlanta-Stadion (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA

Tickets

1. Juli 2026, 13:00 Uhr PDT

Belgien gegen Senegal

Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle, WA, USA

Tickets

1. Juli 2026, 17:00 Uhr PDT

USA gegen Bosnien und Herzegowina

San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium), Santa Clara, CA, USA

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2. Juli 2026, 12:00 Uhr PDT

Spanien gegen Österreich

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

Tickets

2. Juli 2026, 19:00 Uhr EDT

Portugal gegen Kroatien

Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, ON, Kanada

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2. Juli 2026, 20:00 Uhr PDT

Schweiz gegen Algerien

BC Place, Vancouver, BC, Kanada

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3. Juli 2026, 13:00 Uhr CDT

Australien gegen Ägypten

Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA

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3. Juli 2026, 18:00 Uhr EDT

Argentinien gegen Kap Verde

Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, FL, USA

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3. Juli 2026, 20:30 Uhr CDT

Kolumbien gegen Ghana

Arrowhead Stadium, Kansas City, MO, USA

Kaufen

Wo gibt es Tickets für die Runde der letzten 32?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist das Angebot auf dem Primärmarkt jetzt sehr knapp.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Fans können auch auf Sekundärplattformen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

Wie hoch sind die Ticketpreise für die Runde der letzten 32?

Ticketkategorie

Offizieller FIFA-Preis

Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis

Tickets

Kategorie 1 (Seitenlinie, untere und mittlere Ränge)

540–610 $

1.500 – 2.800+ $

Tickets

Kategorie 2 (Eckplätze und Premium-Sitzplätze im oberen Rang)

440 $ – 490 $

1.100 $ – 1.900 $

Tickets

Kategorie 3 (Standardplätze im Oberrang hinter den Toren)

225 $ – 235 $

650 – 1.200 $

Tickets

Kategorie 4 / Fanbereich (Ecken des Oberrangs / Verbandszonen)

60 $ – 120 $

400 – 850 $

Tickets

Besonders begehrte Premium-Tickets (Spiele gegen die USA, Mexiko, Deutschland und Argentinien)

Es gilt der reguläre Nennwert

1.200 $ – 3.600 $+

Tickets

Wie kaufe ich Tickets für die WM-Runde der letzten 32 aus zweiter Hand?

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel; er öffnete am 2. April erneut.

Einwohner aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada nutzen dafür das Ticketportal auf der FIFA-Website.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wieder geöffnet ist, um ihre Tickets sicher weiterzuverkaufen.

Sekundärmärkte wie StubHub bieten Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für besonders gefragte Spiele suchen, eine weitere Option.

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der jeweiligen Plattform.