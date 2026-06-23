Zum ersten Mal in der Geschichte der Weltmeisterschaft führt das auf 48 Mannschaften erweiterte Format eine neue K.o.-Runde der letzten 32 ein, die vom 28. Juni bis zum 3. Juli stattfindet.

Turniergrößen wie die USA, Mexiko und Deutschland haben sich bereits für die Runde der letzten 32 qualifiziert, daher startet nun offiziell der Ticketverkauf. Hier erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen.

Welche Mannschaften haben sich für die Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft qualifiziert?

Während die Gruppenphase an Fahrt gewinnt, nimmt die K.o.-Runde Gestalt an. Das neue 48-Team-Format führt dazu, dass 32 Teams die Vorrunde überstehen: die beiden Bestplatzierten aus jeder der zwölf Gruppen sowie die acht besten Drittplatzierten.

Die ersten sechs Teams, die sich nach zwei Siegen vorzeitig qualifiziert haben, sind:

USA (Gruppe D) – Qualifikation bestätigt am 1. Juli 2026, 17:00 Uhr PDT im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), Santa Clara, CA, USA – Tickets buchen

Deutschland (Gruppe E) – Bestätigt: 29. Juni 2026, 21:30 Uhr EDT im Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA – Tickets buchen

Mexiko (Gruppe A) – Bestätigt: 1. Juli 2026, 19:00 Uhr CST im Mexico City Stadium (Estadio Azteca), Mexiko-Stadt, DF, Mexiko – Tickets buchen

Argentinien (Gruppe J) – Bestätigt: 3. Juli 2026, 18:00 Uhr EDT im Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, FL, USA – Tickets buchen

Frankreich (Gruppe I) – noch zu bestätigen

Norwegen (Gruppe I) – wird noch bekannt gegeben

Wann und wo finden die Spiele der Runde der letzten 32 der Weltmeisterschaft 2026 statt?

Datum und Uhrzeit (Ortszeit) Spielplan Austragungsort Tickets 28. Juni 2026, 15:00 Uhr PDT Zweiter der Gruppe A gegen Zweiten der Gruppe B (Spiel 73) Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA Tickets 29. Juni 2026, 12:00 Uhr CDT Sieger der Gruppe C gegen Zweitplatzierten der Gruppe F (Spiel 76) Houston Stadium (NRG Stadium), Houston, TX, USA Tickets 29. Juni 2026, 21:30 Uhr EDT Deutschland gegen den Drittplatzierten der Gruppen A/B/C/D/F (Spiel 74) Boston Stadium (Gillette Stadium), Foxborough, MA, USA Tickets 30. Juni 2026, 19:00 Uhr CST Sieger der Gruppe F gegen Zweitplatzierten der Gruppe C (Spiel 75) Monterrey-Stadion (Estadio BBVA), Guadalupe, NL, Mexiko Tickets 30. Juni 2026, 17:00 Uhr CDT Zweiter der Gruppe E gegen Zweiten der Gruppe I (Spiel 78) Dallas-Stadion (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA Tickets 30. Juni 2026, 22:00 Uhr EDT Sieger der Gruppe I gegen den Drittplatzierten der Gruppen C/D/F/G/H (Spiel 77) New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium), East Rutherford, NJ, USA Tickets

1. Juli 2026, 19:00 Uhr CST

Mexiko trifft auf den Drittplatzierten der Gruppen C, E, F, H oder I (Spiel 79)

Estadio Azteca, Mexiko-Stadt, DF, Mexiko

Tickets

1. Juli 2026, 17:00 Uhr EDT

Sieger der Gruppe L gegen den Drittplatzierten der Gruppen E/H/I/J/K (Spiel 80)

Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, GA, USA

Eintrittskarten

1. Juli 2026, 13:00 Uhr PDT

Sieger der Gruppe G gegen den Drittplatzierten der Gruppen A/E/H/I/J (Spiel 82)

Seattle Stadium (Lumen Field), Seattle, WA, USA

Tickets

1. Juli 2026, 17:00 Uhr PDT

USA – Dritter aus Gruppe B/E/F/I/J (Spiel 81)

San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium), Santa Clara, CA, USA

Tickets

2. Juli 2026, 12:00 Uhr PDT

Sieger der Gruppe H gegen Zweitplatzierten der Gruppe J (Spiel 84)

Los Angeles Stadium (SoFi Stadium), Inglewood, CA, USA

Tickets

2. Juli 2026, 19:00 Uhr EDT

Zweiter der Gruppe K gegen Zweiten der Gruppe L (Spiel 83)

Toronto Stadium (BMO Field), Toronto, ON, Kanada

Tickets

2. Juli 2026, 20:00 Uhr PDT

Sieger der Gruppe B gegen den Drittplatzierten der Gruppen E/F/G/I/J (Spiel 85)

BC Place, Vancouver, BC, Kanada

Tickets

3. Juli 2026, 13:00 Uhr CDT

Zweiter der Gruppe D gegen Zweiten der Gruppe G (Spiel 88)

Dallas Stadium (AT&T Stadium), Arlington, TX, USA

Eintrittskarten

3. Juli 2026, 18:00 Uhr EDT

Argentinien – Zweitplatzierter der Gruppe H (Spiel 86)

Miami Stadium (Hard Rock Stadium), Miami, FL, USA

Tickets

3. Juli 2026, 20:30 Uhr CDT

Sieger der Gruppe K gegen den Drittplatzierten der Gruppen D/E/I/J/L (Spiel 87)

Kansas City Stadium (Arrowhead Stadium), Kansas City, MO, USA

Tickets

Wo gibt es noch Tickets für die Runde der letzten 32? Die großen offiziellen Ticketlotterien der Weltmeisterschaft – Vorkauf für Visa-Kunden, frühe Ticketauslosung und die Nachlosung – sind jetzt beendet.

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl – abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie hoch sind die Ticketpreise für die Runde der letzten 32?

Offizielle FIFA-Ticketkategorie Offizieller FIFA-Preis Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis Tickets Kategorie 1 (Plätze an der Seitenlinie, untere und mittlere Ränge) 540–610 $ 1.500 – 2.800+ $ Tickets Kategorie 2 (Eckplätze und Premium-Sitzplätze im oberen Rang) 440 $ – 490 $ 1.100 $ – 1.900 $ Tickets Kategorie 3 (Standardplätze im Oberrang hinter den Toren) 225 $ – 235 $ 650 – 1.200 $ Tickets Kategorie 4 / Fanbereich (Ecken des Oberrangs / Verbandszonen) 60 $ – 120 $ 400 – 850 $ Tickets Besonders begehrte Premium-Tickets (Spiele gegen die USA, Mexiko, Deutschland und Argentinien) Es gilt der reguläre Nennwert 1.200 $ – 3.600 $+ Tickets

Wie kaufe ich Tickets für die WM-Runde der letzten 32 aus zweiter Hand?

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist der offizielle Kanal für den sicheren Handel; er eröffnete am 2. April erneut.

Einwohner aus dem Ausland sowie aus den USA und Kanada nutzen das Ticketportal auf der FIFA-Website.

Mexikanische Fans nutzen den FIFA-Tauschmarkt (Mercado de Intercambio de la FIFA), der ebenfalls wiedereröffnet wurde, um lokale Weiterverkaufstransaktionen unter offiziellen Sicherheitsvorkehrungen abzuwickeln.

Sekundärmärkte wie StubHub bleiben eine Option für Fans, die bestimmte Sitzplatzblöcke oder Tickets für die begehrtesten Spiele suchen.

Lesen Sie unbedingt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Website, auf der Sie einkaufen.