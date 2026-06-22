Als Gruppensieger der Gruppe E bestreitet Deutschland am Montag, 29. Juni, sein Achtelfinalspiel. Anpfiff im Boston Stadium ist um 16:30 Uhr Ortszeit.

Der Gegner kommt als Drittplatzierter aus einer der Gruppen A, B, C, D oder F; möglich sind die Tschechische Republik, Schottland oder Schweden.

Wann ist der Anpfiff des WM-Achtelfinalspiels der deutschen Nationalmannschaft?

Weltmeisterschaft - WM Finalrunde Boston Stadium

Wie kann man Tickets für das WM-Achtelfinalspiel Deutschlands kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nach der Auslosung stattfindenden Zufallsauswahl – offiziell abgeschlossen.

Da die Organisatoren in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit extrem gering.

Hier finden Sie alles Wichtige auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Dies ist keine Verlosung: Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Es ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

Fans können auch auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Wie viel kosten Tickets für das WM-Spiel Deutschland gegen TBC?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 flexible Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase gab es ab 60 US-Dollar für bestimmte Fan-Kategorien, Final-Karten kosteten bis zu 6.730 US-Dollar. Auf den Sekundärmärkten liegen die Preise meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Stufe / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 € – 4.200 € (1.518 €) 9. Juli – 11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Deutschland gegen TBC bei der Weltmeisterschaft: Alles, was Sie wissen müssen

Deutschland gegen TBC – Form

Deutschland gegen TBC: Aktuelle Bilanz der direkten Begegnungen

Deutschland gegen TBC – Tabelle

Weiterlesen