WM 2026: Wie lange dauert ein Spiel bei der Weltmeisterschaft - Reguläre Spielzeit, Nachspielzeit, Verlängerung, Trinkpausen, Rekorde

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 findet in den USA, Mexiko und Kanada in diesem Sommer statt. Dort werden die Weltstars um den Weltmeistertitel kämpfen.

Insgesamt stehen 104 Spiele auf dem Plan, nachdem die FIFA die Teilnehmerzahl auf 48 Teams erhöht hat.

GOAL erklärt, was die Spielzeit ist, wie lang die Halbzeitpause dauert, ob es Trinkpausen gibt und was mit der Verlängerung und dem Elfmeterschießen ist.

Wie lange dauert ein Spiel bei der FIFA-Weltmeisterschaft?

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Die Weltmeisterschaft beginnt mit einer Gruppenphase mit zwölf Gruppen zu je vier Mannschaften. Jede Mannschaft spielt einmal gegen jede andere in ihrer Gruppe. Jedes Spiel dauert 90 Minuten und besteht aus zwei Halbzeiten zu je 45 Minuten. Die Halbzeitpause dauert 15 Minuten, in der jede Mannschaft in die Umkleidekabine geht.

Verletzungen oder andere Unterbrechungen können die Spielzeit verlängern. Der Schiedsrichter fügt diese Zeit (Nachspielzeit) am Ende jeder Halbzeit hinzu, daher dauern die meisten Partien etwas länger als 90 Minuten.

Die Assistenten zeigen die Nachspielzeit mit einer Tafel an, damit Spieler, Trainer und Zuschauer wissen, wie lange das Spiel noch dauert.

Was passiert in der Verlängerung?

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Nach der Gruppenphase geht das WM-Turnier in die K.o.-Runde, in der sich das Format leicht ändert. Die K.o.-Spiele dauern weiterhin 90 Minuten, doch wenn es nach Ablauf der regulären Spielzeit unentschieden steht, gibt es eine Verlängerung.

Die Teams spielen dann eine Verlängerung von 30 Minuten, aufgeteilt in zwei Halbzeiten a 15 Minuten. Die Halbzeitpause ist kurz; die Teams dürfen nur trinken und die Seiten wechseln.

Steht es nach 30 Minuten Verlängerung immer noch unentschieden, entscheidet das Elfmeterschießen.

Was war das längste Spiel einer FIFA-Weltmeisterschaft?

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Den Rekord für das längste 90-minütige FIFA-Weltmeisterschaftsspiel halten England und der Iran, die bei der WM 2022 in Katar insgesamt 117 Minuten lang auf dem Platz standen.

Die Three Lions gewannen 6:2, wobei der Referee in Halbzeit eins 14 Minuten und 8 Sekunden und in Halbzeit zwei 13 Minuten und 8 Sekunden Nachspielzeit erlaubte.

Die 27 Minuten Nachspielzeit bedeuten, dass das Spiel im Guinness-Buch der Rekorde für die längste Nachspielzeit in einem FIFA-Weltmeisterschaftsspiel steht.

In der K.o.-Phase mit Verlängerung und Elfmeterschießen gibt es auch eine Bestmarke: Bei Deutschlands Sieg gegen Frankreich im Halbfinale der WM 1982 schossen beide Teams insgesamt zwölf Elfmeter. Schweden und Rumänien wiederholten dies 1994 im Viertelfinale beim Turnier in den USA, wobei Schweden weiterkam.

Was sind Trinkpausen - und warum wurden sie eingeführt?

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Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gibt es in jedem Spiel Trinkpausen.

In jeder Halbzeit gibt es eine dreiminütige Unterbrechung, um "das Wohlergehen der Spieler in den Vordergrund zu stellen", und sie findet unabhängig von den Wetterbedingungen statt, "um gleiche Bedingungen für alle Mannschaften in allen Spielen zu gewährleisten".

Bedenken wegen der hohen Temperaturen beim Turnier in diesem Sommer führten zur Einführung dieser Pausen. Der Schiedsrichter stoppt das Spiel nach 22 Minuten, damit die Spieler trinken können.

Turnierdirektor Manolo Zubiria sagte: "Bei jedem Spiel, egal wo es stattfindet, egal ob es ein Dach im Stadion gibt oder wie die Temperaturen sind, wird es eine dreiminütige Trinkpause in jeder Halbzeit geben. Kommt es in der 20. oder 21. Minute zu einer Verletzung, die eine längere Unterbrechung erfordert, wird der Schiedsrichter direkt entscheiden."

Gibt es Werbepausen bei Fußballspielen?

Bisher schalteten Sender Werbespots nur vor dem Spiel, in der Halbzeitpause und nach den Spielen, doch bei den WM-Spielen zeigen sie die Spots nun auch während der Trinkpausen, nachdem die FIFA den Sendern dafür die Erlaubnis erteilt hat.

Die Sender sollen die Werbespots erst nach den ersten 20 Sekunden der Trinkpause starten und die Übertragung spätestens 30 Sekunden vor dem Wiederanpfiff fortsetzen.

Sender können während der Werbepausen zwischen einer Übertragung auf einem geteilten Bildschirm und einem vollständigen Wechsel zur Werbung wählen. Beim geteilten Bildschirm dürfen sie nur Werbung für FIFA-Partnersponsoren zeigen, beim Komplettwechsel jede Art von Werbung.

Diese Maßnahme teilt die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 praktisch in Viertel auf und folgt damit dem Vorbild der US-Sportarten. Große US-Ligen wie die NFL, NBA und WNBA nutzen dasselbe Viertel-Format und schalten in den Pausen regelmäßig Werbung.

Gibt es im Fußball Auszeiten?

Im Fußball gab es nie Auszeiten; stattdessen legt der Schiedsrichter am Ende jeder Halbzeit die Zeit für Verletzungen, Auswechslungen oder Zeitspiel noch einmal drauf.

Die geplanten Trinkpausen bei der Weltmeisterschaft 2026 teilen die Partien jedoch effektiv in Viertel und könnten von vielen als eine Art Auszeit angesehen werden.