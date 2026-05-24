WM 2026, Teilnehmer: Seit wann sind 48 Mannschaften dabei und wie viele waren es früher?

Die FIFA-Weltmeisterschaft ist ein Turnier, das alle vier Jahre stattfindet. Nationen aus aller Welt kämpfen dort um den Weltmeistertitel.

Die nächste Ausgabe der Weltmeisterschaft findet im Juni und Juli 2026 in den USA, in Mexiko und Kanada statt und wird Geschichte schreiben, da sie die bislang größte Ausgabe des berühmten Fußballturniers sein wird.

Die Weltmeisterschaft ist seit ihrer ersten Ausgabe mit 13 Teams 1930 in Uruguay stetig gewachsen. 2022 traten 32 Mannschaften an, jetzt steigt die Zahl erneut.

Wie viele Teams qualifizieren sich für die WM?

Getty Images

Insgesamt 48 Mannschaften nehmen 2026 teil, nachdem die FIFA das Turnier bereits 2017 vergrößert hatte.

Die drei Gastgeberländer – USA, Mexiko und Kanada – qualifizierten sich automatisch und werden von 45 weiteren Mannschaften ergänzt, die sich über kontinentale Qualifikationsturniere ihren Platz gesichert haben.

Alle Teams kämpfen 39 Tage lang um den Titel des Weltmeisters.

UEFA – Europa

An der Weltmeisterschaft nehmen 16 Mannschaften aus Europa teil. Zwölf Teams gewannen ihre Qualifikationsgruppe und lösten das direkte WM-Ticket: Österreich, Belgien, Kroatien, England, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Portugal, Schottland, Spanien, Schweiz. Die Tschechische Republik, die Türkei, Schweden sowie Bosnien und Herzegowina setzten sich in den Play-offs durch und sind ebenfalls bei der WM 2026 dabei.

CAF – AFRIKA

Bei der Weltmeisterschaft treten zehn afrikanische Mannschaften an. Marokko, Senegal, Algerien, Tunesien, Ägypten, die Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde und Südafrika gewannen ihre Qualifikationsgruppen und sicherten sich damit direkt ein Ticket für das Turnier. Außerdem qualifizierte sich die DR Kongo als Sieger der Play-offs im Inter-Konföderations-Weg 1.

AFC – ASIEN

Die AFC-Qualifikation lieferte Überraschungen: Jordanien und Usbekistan erreichten erstmals die WM-Endrunde. Australien, Japan, Südkorea, Katar, Saudi-Arabien und der Irak komplettieren das Feld.

CONCACAF (Nord- und Mittelamerika sowie die Karibik)

Die CONCACAF sorgte für Überraschungen: Curaçao qualifizierte sich als bevölkerungsärmste Nation aller Zeiten für die Weltmeisterschaft, während Haiti nach 52 Jahren Wartezeit zum ersten Mal seit 1974 wieder dabei ist. Einen Platz hat auch Panama, das zum zweiten Mal und erstmals seit Russland 2018 wieder bei der Weltmeisterschaft dabei ist.

CONMEBOL (Südamerika)

Titelverteidiger Argentinien gewann die südamerikanische Gruppe. Auch Ecuador, Kolumbien, Uruguay, Brasilien und Paraguay sicherten sich Plätze für die Weltmeisterschaft 2026.

OFC (Ozeanien)

In der Ozeanien-Qualifikation gab es einen direkten Startplatz, den Neuseeland sich sicherte. Die All Whites kehren nach 16 Jahren zurück, weil sie ihre Gruppe gewannen und Neukaledonien im entscheidenden Play-off 3:0 besiegten.

Wann hat die FIFA die Anzahl der Mannschaften für die Weltmeisterschaft erhöht?

Der FIFA-Rat beschloss 2017 einstimmig, die Teilnehmerzahl ab 2026 von 32 auf 48 Teams zu erhöhen.

In einer Erklärung der FIFA hieß es: "Die FIFA traf die Entscheidung nach einer gründlichen Analyse. Grundlage war ein Bericht mit vier Formatoptionen. Die Studie berücksichtigte Faktoren wie sportliche Ausgewogenheit, Wettbewerbsqualität, Auswirkungen auf die Fußballentwicklung, Infrastruktur, Prognosen zur finanziellen Lage sowie die Folgen für die Durchführung der Veranstaltung. Der FIFA-Rat wird in seinen nächsten Sitzungen weitere Details zum Wettbewerb erörtern, darunter die Zuteilung der Startplätze pro Konföderation."

Wie viele Teams spielten bei früheren Weltmeisterschaften?

Getty Images

Seit der ersten Weltmeisterschaft 1930 in Uruguay, an der nur 13 Mannschaften teilnahmen – sieben aus Südamerika, vier aus Europa und zwei aus Nordamerika –, hat sich bei der Weltmeisterschaft viel verändert.

In den folgenden Jahren wuchs das Turnier auf 16 Mannschaften, und die Organisatoren nahmen mehrere Formatänderungen vor. Rechtzeitig zur WM 1982 in Spanien erweiterte man das Teilnehmerfeld auf 24 Teams.

Für Frankreich 1998 erhöhte die FIFA das Teilnehmerfeld auf 32 Teams und kündigte später an, die Zahl für 2026 erneut zu steigern.

Die Debatte um die Erhöhung der Teilnehmerzahl bei der Weltmeisterschaft

Getty Images

Es gibt Diskussionen über die Vor- und Nachteile einer Erweiterung. Karl-Heinz Rummenigge, ehemaliger deutscher Nationalspieler und Vorsitzender der European Club Association (ECA), äußerte Kritik und warnte, der Spielplan sei schon jetzt überfüllt.

"Es ist klar, dass die FIFA weiß, dass wir unzufrieden sind, weil sie die Teilnehmerzahl der [Weltmeisterschaft] um 50 Prozent erhöht hat", sagte er. "Das ist eine Tatsache. Die Art der Entscheidungsfindung und die Transparenz waren aus unserer Sicht nicht akzeptabel. Ich rufe jetzt vor allem die FIFA und die UEFA auf, die Anzahl [der Länderspiele] zu verringern. Wir sind an einem Punkt, an dem die Spieler zu viele Spiele bestreiten."

Auch die Aktionsgruppe "New Fifa Now" nennt die Erweiterung "Geld- und Machtgier". Eine FIFA-Studie rechnet mit Einnahmen von 5,29 Milliarden Pfund und einem Gewinnplus von 521 Millionen Pfund.

Der südamerikanische Verband CONMEBOL legte bereits einen offiziellen Vorschlag vor, das Turnier 2030 auf 64 Teams zu vergrößern. Dadurch stiege die Zahl der Spiele auf 128. Der Vorschlag trifft jedoch auf Widerstand, weil Experten um das Wohlergehen der Spieler fürchten.

AFC-Präsident Scheich Salman bin Ibrahim Al-Khalifa äußerte Bedenken. "Wenn die Frage offen bleibt, dann steht nicht nur einer Erweiterung des Turniers auf 64 Mannschaften nichts im Wege", sagte er zu BBC Sport. "Es könnte aber auch jemand kommen und eine Erhöhung auf 132 Mannschaften fordern. Wo würden wir dann landen? Es würde Chaos geben."