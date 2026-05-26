Es besteht kaum Zweifel, dass England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu den Teams mit der größten Fangemeinde gehören wird.

Auch wenn das Warten auf Englands ersten großen internationalen Turniersieg seit 1966 weitergeht, zeigen ihre konstanten Leistungen auf der großen Bühne ihren Status als eine der besten Fußballmannschaften Europas (und der Welt).

2018 stand die Mannschaft im Halbfinale, 2022 im Viertelfinale – 2026 könnte sie in Nordamerika wieder Geschichte schreiben.

GOAL führt Sie durch alle aktuellen Infos zu WM-2026-Tickets, erklärt Schritt für Schritt, wie Sie an die Eintrittskarten kommen, und nennt die Preise.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 und verteilt die Spiele auf 16 Stadien in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wie sieht der Spielplan der englischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum (Anstoßzeit, ET) Spielpaarung Austragungsort Tickets 17. Juni (16:00 Uhr ET) England gegen Kroatien AT&T Stadium, Arlington Tickets 23. Juni (16:00 Uhr ET) England gegen Ghana Gillette Stadium, Foxborough Tickets 27. Juni (17:00 Uhr ET) Panama gegen England MetLife Stadium, East Rutherford Tickets

Wie kann man Tickets für die WM 2026 in England kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden verlost die FIFA die Tickets nicht. Wer zuerst bestellt, bekommt seine Tickets sofort bestätigt. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden verlost die FIFA die Tickets nicht. Wer zuerst bestellt, bekommt seine Tickets sofort bestätigt. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen. Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.

ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen. Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in England: Wie viel kosten sie?

Die Tickets für die Gruppenspiele der englischen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang.

Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang. Kategorie 2: Umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1.

Umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, jenseits der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, jenseits der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen für Tickets schwanken. Nachstehend finden Sie eine Übersicht:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 Achtelfinale 170 $ – 980 Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875

Was ist von England bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erwarten?

Trotz einiger unterdurchschnittlicher Leistungen in der Anfangsphase der WM-Qualifikation, darunter 1:0- und 2:0-Siege gegen Andorra, hat England unter der Leitung von Thomas Tuchel zunehmend an Selbstvertrauen gewonnen.

Die Mannschaft beendete die Qualifikation als Gruppensieger mit acht Siegen aus acht Spielen, erzielte 22 Tore, kassierte keinen einzigen Gegentreffer und sicherte sich als erste europäische Mannschaft einen Platz bei der WM-Endrunde. Die englischen Fans sind nun gespannt darauf, was sie erwartet, wenn ihre Mannschaft auf den Platz tritt.

So erhalten Sie Hospitality-Tickets für die WM 2026 in England

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Komplettpaketen für Englands Spiele, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie viele Extras beinhalten und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind.

Die Pakete sind wie folgt erhältlich:

Einzelnes Spiel

Gruppenphase: Ein Spiel einer Mannschaft aus einem Nicht-Gastgeberland (keine CAN, MEX, USA)

Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: Beliebiges Spiel

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsort-Serie

Erleben Sie jedes Spiel an Ihrem Wunschort.

Es umfasst 4–9 Spiele, je nach Austragungsort

Alle Spieltage und Turnierphasen stehen zur Wahl

Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion

Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.

Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32

Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl

"Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA zur Verfügung

Hospitality-Angebot: FIFA-Pavillon

Ab 6.750 USD pro Person

Für Firmen- oder VIP-Gruppen stehen außerdem private Suiten und Platinum Access zur Verfügung.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 nannte die FIFA sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA). Die Tabelle unten zeigt die Städte und Stadien.