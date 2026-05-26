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Book England World Cup 2026 Tickets

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WM 2026: So sichern Sie sich Tickets für England – Termine für England vs. Kroatien, Gruppenspiele, Preise und mehr

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England

Vielleicht bist du im Sommer in Nordamerika, um die "Three Lions" brüllen zu sehen

Es besteht kaum Zweifel, dass England bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 zu den Teams mit der größten Fangemeinde gehören wird. 

Auch wenn das Warten auf Englands ersten großen internationalen Turniersieg seit 1966 weitergeht, zeigen ihre konstanten Leistungen auf der großen Bühne ihren Status als eine der besten Fußballmannschaften Europas (und der Welt). 

2018 stand die Mannschaft im Halbfinale, 2022 im Viertelfinale – 2026 könnte sie in Nordamerika wieder Geschichte schreiben. 

GOAL führt Sie durch alle aktuellen Infos zu WM-2026-Tickets, erklärt Schritt für Schritt, wie Sie an die Eintrittskarten kommen, und nennt die Preise.

Ticketsfür die Weltmeisterschaft 2026 in EnglandTicketskaufen

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Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 und verteilt die Spiele auf 16 Stadien in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wie sieht der Spielplan der englischen Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 aus?

Datum (Anstoßzeit, ET)SpielpaarungAustragungsortTickets
17. Juni (16:00 Uhr ET)England gegen KroatienAT&T Stadium, ArlingtonTickets
23. Juni (16:00 Uhr ET)England gegen GhanaGillette Stadium, FoxboroughTickets
27. Juni (17:00 Uhr ET)Panama gegen EnglandMetLife Stadium, East RutherfordTickets

Wie kann man Tickets für die WM 2026 in England kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets auf dem Primärmarkt derzeit sehr gering.

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

  • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in früheren Runden verlost die FIFA die Tickets nicht. Wer zuerst bestellt, bekommt seine Tickets sofort bestätigt. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
  • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in England: Wie viel kosten sie?

Die Tickets für die Gruppenspiele der englischen Nationalmannschaft bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

  • Kategorie 1: Die teuerste Kategorie liegt im unteren Rang.
  • Kategorie 2: Umfasst sowohl die obere als auch die untere Sitzreihe außerhalb der Bereiche der Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, jenseits der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise können während der verschiedenen Verkaufsphasen für Tickets schwanken. Nachstehend finden Sie eine Übersicht:

BühneTicketpreisspanne
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $
Runde der letzten 32105 $ – 750
Achtelfinale170 $ – 980 
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $
Halbfinale 420 $ – 3.295 $
Finale2.030 $ – 7.875

Was ist von England bei der Weltmeisterschaft 2026 zu erwarten?

Trotz einiger unterdurchschnittlicher Leistungen in der Anfangsphase der WM-Qualifikation, darunter 1:0- und 2:0-Siege gegen Andorra, hat England unter der Leitung von Thomas Tuchel zunehmend an Selbstvertrauen gewonnen.

Die Mannschaft beendete die Qualifikation als Gruppensieger mit acht Siegen aus acht Spielen, erzielte 22 Tore, kassierte keinen einzigen Gegentreffer und sicherte sich als erste europäische Mannschaft einen Platz bei der WM-Endrunde. Die englischen Fans sind nun gespannt darauf, was sie erwartet, wenn ihre Mannschaft auf den Platz tritt.

So erhalten Sie Hospitality-Tickets für die WM 2026 in England

Erleben Sie das Beste der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit Komplettpaketen für Englands Spiele, die Premium-Tickets, Speisen und Getränke sowie viele Extras beinhalten und in allen drei Gastgeberländern erhältlich sind. 

Die Pakete sind wie folgt erhältlich:

Einzelnes Spiel

  • Gruppenphase: Ein Spiel einer Mannschaft aus einem Nicht-Gastgeberland (keine CAN, MEX, USA)
  • Runde der 32/Achtelfinale/Spiel um Platz 3: Beliebiges Spiel
  • Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Ab 1.400 USD pro Person

Veranstaltungsort-Serie

  • Erleben Sie jedes Spiel an Ihrem Wunschort.
  • Es umfasst 4–9 Spiele, je nach Austragungsort
  • Alle Spieltage und Turnierphasen stehen zur Wahl
  • Hospitality-Optionen: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, Champions Club, FIFA Pavilion
  • Ab 8.275 USD pro Person

Verfolge mein Team

  • Erleben Sie Ihr Team bei jedem Spiel der Vorrunde, unabhängig vom Spielort.
  • Alle 3 Gruppenspiele und 1 Spiel der Runde der letzten 32
  • Alle Spieltage und Spielorte stehen zur Wahl
  • "Follow My Team" steht derzeit nicht für die Teams der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA zur Verfügung
  • Hospitality-Angebot: FIFA-Pavillon
  • Ab 6.750 USD pro Person

Für Firmen- oder VIP-Gruppen stehen außerdem private Suiten und Platinum Access zur Verfügung.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 nannte die FIFA sechzehn Spielorte (zwei in Kanada, drei in Mexiko, elf in den USA). Die Tabelle unten zeigt die Städte und Stadien.

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MexikoEstadio Banorte (Mexiko-Stadt) 48.821 
 Estadio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Monterrey) 50.113 
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Boston) 63.815 
 AT&T Stadium (Dallas) 70.122 
 NRG Stadium, Houston 68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, New York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Philadelphia 65.827 
 Levi's Stadium, San Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123