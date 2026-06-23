WM 2026: So sichern Sie sich Ihre Bosnien-und-Herzegowina-Tickets – Termine, Spielplan, Preise und mehr

Die Fans aus Bosnien und Herzegowina schweben noch auf einer Wolke, nachdem ihr Team Italien besiegt und sich das WM-Ticket 2026 gesichert hat.

Ihr Turnier begann am 12. Juni im BMO Field gegen den Mitausrichter Kanada. Jetzt steigt die Spannung.

In den letzten Tagen der Gruppenphase bestreiten die "Dragons" am 24. Juni im Seattle Stadium das entscheidende Gruppenspiel B gegen Katar, das über einen Platz in der neu eingeführten Runde der letzten 32 entscheidet.

Spielplan von Bosnien und Herzegowina für die Weltmeisterschaft 2026

Datum Spiel Austragungsort Endstand / Tickets Fr, 12. Juni Kanada gegen Bosnien und Herzegowina BMO Field, Toronto 1:1 Do., 18. Juni Schweiz – Bosnien und Herzegowina SoFi Stadium, Inglewood 4:1 Mi., 24. Juni Bosnien und Herzegowina gegen Katar Lumen Field, Seattle Tickets

Wie können Fans WM-Tickets für Bosnien und Herzegowina kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen laufen alle Transaktionen in Echtzeit. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie Gruppenphase Runde der letzten 32 – Viertelfinale Halbfinale & Finale Kategorie 1 250–400 $ 600 $ – 1.200 $ 1.500 $ – 6.730 $ Kategorie 2 150 $ – 280 $ 400–800 $ 1.000 $ – 4.210 $ Kategorie 3 100 $ – 200 $ 200–500 $ 600–2.790 $ Kategorie 4 60–120 $ 150–350 $ 400–2.030 $

Was Fans von Bosnien und Herzegowina bei der WM 2026 erwarten dürfen

Genau diese Playoff-Mentalität braucht Bosnien und Herzegowina jetzt. Die Mannschaft startete am 12. Juni in Toronto mit einem 1:1 gegen Co-Gastgeber Kanada in die Gruppe B. Am 18. Juni kassierte sie in Los Angeles eine 1:4-Niederlage gegen die Schweiz.

Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht das Team in diesem erweiterten Turnier an einem Wendepunkt.

Jetzt zählt nur noch das Spiel am Mittwoch, 24. Juni, im Seattle Stadium gegen Katar. Nur ein Sieg mit drei Punkten kann Bosnien noch in die neue Runde der letzten 32 bringen.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Städte und Stadien, die Spiele austragen werden:

Land Stadion (Stadt) Kapazität Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000

Gillette Stadium (Foxborough) 65.000

AT&T-Stadion (Dallas) 94.000

NRG-Stadion (Houston) 72.000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000

SoFi-Stadion (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







