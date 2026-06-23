Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Bosnia and Herzegovina World Cup 2026 tickets

Übersetzt von

WM 2026: So sichern Sie sich Ihre Bosnien-und-Herzegowina-Tickets – Termine, Spielplan, Preise und mehr

SHOPPING
Tickets
Weltmeisterschaft
Bosnien und Herzegowina
E. Dzeko

Alles, was Sie wissen müssen, um die Eroberer Italiens bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu sehen

Die Fans aus Bosnien und Herzegowina schweben noch auf einer Wolke, nachdem ihr Team Italien besiegt und sich das WM-Ticket 2026 gesichert hat.

Ihr Turnier begann am 12. Juni im BMO Field gegen den Mitausrichter Kanada. Jetzt steigt die Spannung.

In den letzten Tagen der Gruppenphase bestreiten die "Dragons" am 24. Juni im Seattle Stadium das entscheidende Gruppenspiel B gegen Katar, das über einen Platz in der neu eingeführten Runde der letzten 32 entscheidet.

Spielplan von Bosnien und Herzegowina für die Weltmeisterschaft 2026

Datum

Spiel

Austragungsort

Endstand / Tickets

Fr, 12. Juni      

Kanada gegen Bosnien und Herzegowina    

BMO Field, Toronto

1:1

Do., 18. Juni      

Schweiz – Bosnien und Herzegowina 

SoFi Stadium, Inglewood

4:1

Mi., 24. Juni      

Bosnien und Herzegowina gegen Katar     

Lumen Field, Seattle

Tickets

Wie können Fans WM-Tickets für Bosnien und Herzegowina kaufen?

Stand heute sind die großen offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs und der frühen Zufallsauslosungen) abgeschlossen. Aufgrund der hohen Nachfrage ist das Angebot in den ersten Phasen nun stark begrenzt.

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft jetzt. Das Prinzip lautet "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Anders als bei den Verlosungen laufen alle Transaktionen in Echtzeit. Es ist die letzte Chance, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Plattformen sind oft die beste Option für stark nachgefragte K.o.-Spiele, auch wenn die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten WM-Tickets für Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt. Tickets für die Gruppenphase kosten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichen können.

Nachfolgend finden Sie die geschätzten Preisspannen für die aktuellen Turnierphasen:

Kategorie

Gruppenphase

Runde der letzten 32 – Viertelfinale

Halbfinale & Finale

Kategorie 1

250–400 $

600 $ – 1.200 $

1.500 $ – 6.730 $

Kategorie 2

150 $ – 280 $

400–800 $

1.000 $ – 4.210 $

Kategorie 3

100 $ – 200 $

200–500 $

600–2.790 $

Kategorie 4

60–120 $

150–350 $

400–2.030 $

Was Fans von Bosnien und Herzegowina bei der WM 2026 erwarten dürfen

Genau diese Playoff-Mentalität braucht Bosnien und Herzegowina jetzt. Die Mannschaft startete am 12. Juni in Toronto mit einem 1:1 gegen Co-Gastgeber Kanada in die Gruppe B. Am 18. Juni kassierte sie in Los Angeles eine 1:4-Niederlage gegen die Schweiz.

Nach nur einem Punkt aus den ersten beiden Spielen steht das Team in diesem erweiterten Turnier an einem Wendepunkt.

Jetzt zählt nur noch das Spiel am Mittwoch, 24. Juni, im Seattle Stadium gegen Katar. Nur ein Sieg mit drei Punkten kann Bosnien noch in die neue Runde der letzten 32 bringen.

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über die Städte und Stadien, die Spiele austragen werden:

Land

Stadion (Stadt)

Kapazität

Kanada

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

Mexiko

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)

83.000


Estadio Akron (Guadalajara)

48.000


Estadio BBVA (Monterrey)

53.500

Vereinigte Staaten

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

75.000


Gillette Stadium (Foxborough)

65.000


AT&T-Stadion (Dallas)

94.000


NRG-Stadion (Houston)

72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)

73.000


SoFi-Stadion (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadium (Miami)

65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)

69.000


Levi’s Stadium (San Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000