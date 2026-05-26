WM 2026: So kaufen Sie Tickets im offiziellen FIFA-Wiederverkauf, in Mexiko und anderswo

Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2026 steigt, denn das Turnier in Nordamerika beginnt am 11. Juni.

Die Tickets sind schnell vergriffen, vor allem da nun alle Mannschaften und Spiele bestätigt sind, aber keine Sorge, wenn Sie Ihre noch nicht gesichert haben.

GOAL gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, einschließlich Informationen zum Kauf offizieller Tickets aus dem Sekundärmarkt und mehr.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026. Das Turnier verteilt 104 Spiele auf 16 Städte in Kanada, Mexiko und den USA. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten die Endrunde gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wie kommt man an Tickets aus dem Sekundärmarkt für die Weltmeisterschaft 2026?

Seit September 2025 können Fans auf der FIFA-Website offizielle Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 kaufen. Die letzte Phase des Ticketverkaufs, die Last-Minute-Verkaufsphase, läuft seit dem 1. April und endet erst mit dem Schlusspfiff des Turniers.

Wer in den ersten Phasen leer ausging, findet hier alle Optionen zum Weiterverkauf:

FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch

Der offizielle Kanal für die Buchung von Tickets aus dem Wiederverkauf ist der FIFA-Marktplatz für Wiederverkauf und Tausch, der über FIFA.com/tickets erreichbar ist.

Die Plattform startete ursprünglich im Oktober 2025 und eröffnete am 2. April erneut; sie bleibt bis eine Stunde vor dem Anpfiff jedes Spiels geöffnet.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung.

Sekundärmärkte

Auch Drittanbieter wie StubHub werden Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 anbieten.

Beim Kauf über diese Plattformen sollten Interessenten vorsichtig sein, da die Preise deutlich über dem Originalwert liegen können.

Achten Sie darauf, dass jeder Drittanbieter die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt, wenn das Ticket direkt auf Ihr FIFA-Konto übertragen wird.

Ein Hinweis für Käufer auf dem Sekundärmarkt: Die Verfügbarkeit ist oft begrenzt, und Angebote erscheinen nur sporadisch. Wer Tickets auf dem Sekundärmarkt kaufen will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, sobald Tickets erscheinen, und seine Zahlungsdaten bereit halten.

FIFA-Tauschbörse

Der Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA-Tauschbörse) ist die offizielle Plattform für Einwohner Mexikos, um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterzuverkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.

In Mexiko gelten besondere gesetzliche Bestimmungen für den Weiterverkauf, was zu einem etwas anderen System führt.

Anders als auf dem globalen FIFA-Marktplatz handeln Nutzer hier Tickets ausschließlichzum Nennwert, sodass Verkäufer keine Gewinne erzielen können.

Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Wiederverkauf?

Die Tickets für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie, die sich im unteren Sitzbereich befindet.

Die teuerste Kategorie, die sich im unteren Sitzbereich befindet. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Bereiche von Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Bereiche von Kategorie 1. Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.

Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Erste Schätzungen stehen unten.

Bühne Preisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 Achtelfinale 170 $ – 980 Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 7.875

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Austragungsorte bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier sind die Städte und Stadien, die Spiele der WM 2026 ausrichten werden: