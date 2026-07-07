Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2026 steigt, nachdem das Turnier in Nordamerika am 11. Juni begonnen hat.
Die Tickets sind zwar schnell vergriffen – vor allem, da nun alle Mannschaften und Spiele feststehen –, aber keine Sorge, wenn Sie sich noch keine gesichert haben.
GOAL liefert dir einen aktuellen Überblick über die Tickets für die WM 2026, inklusive Infos zum Kauf offizieller Tickets aus dem Sekundärmarkt und mehr.
WM 2026 Spielplan: So bekommst du Tickets aus zweiter Hand
|Datum & Anstoßzeit
|Spieldetails
|Austragungsort
|Tickets
|7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDT
|Achtelfinale: Argentinien gegen Ägypten
|Atlanta Stadium, USA
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|7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDT
|Achtelfinale: Schweiz gegen Kolumbien
|Vancouver Stadium, Kanada
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|9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 1: Frankreich gegen Marokko
|Gillette Stadium (Boston), USA
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|10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDT
|Viertelfinale 2: Spanien gegen Belgien
|SoFi Stadium (Los Angeles), USA
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|11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDT
|Viertelfinale 3: Norwegen gegen England
|Hard Rock Stadium (Miami), USA
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|11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDT
|Viertelfinale 4: Argentinien/Ägypten gegen Schweiz/Kolumbien
|Arrowhead Stadium (Kansas City), USA
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|14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDT
|Halbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/Belgien
|Dallas Stadium, USA
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|15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDT
|Halbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Ägypten/Schweiz/Kolumbien
|Atlanta-Stadion, USA
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|18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|Spiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2
|Miami Stadium, USA
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|19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDT
|WM-Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2
|New York New Jersey Stadium, USA
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Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt?
Offizielle Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gibt es in folgenden Kategorien:
- Kategorie 1: Die teuersten Plätze liegen im unteren Rang.
- Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Sitzreihe außerhalb von Kategorie 1.
- Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
- Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.
Die Preise schwankten während der verschiedenen Verkaufsphasen, und auf Sekundärmärkten gelten meist andere Beträge. Hier sind die Preise, die auf Sekundärplattformen auftreten:
|Bühne
|Ticket-Preisspanne (Nennwert)
|Durchschnittspreis auf Sekundärmärkten
|Tickets
|Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)
|60–620 $
|150–950 $
|Tickets
|Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos)
|75 $ – 2.735 $
|800 $ – 3.800 $
|Tickets
|Runde der letzten 32
|105 $ – 750 $
|350 $ – 1.400 $
|Tickets
|Achtelfinale
|170 $ – 980 $
|550 $ – 2.000 $
|Tickets
|Viertelfinale
|275 $ – 1.775 $
|1.000 $ – 3.500 $
|Tickets
|Halbfinale
|420 $ – 3.295 $
|1.800 $ – 6.200 $
|Tickets
|Finale
|2.030 $ – 10.875 $
|4.185 $ – 9.805 $+
|Tickets
Hinweis: Die Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste spiegelt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung höchsten öffentlich genannten Preise wider und kann sich kurz vor Beginn des Turniers ändern.
Wie bekommt man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus dem Sekundärmarkt?
Seit September 2025 können Fans offizielle Spieltickets für die WM 2026 auf der FIFA-Website kaufen.
Die letzte offizielle Verkaufsphase, die Last-Minute-Phase, startete am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers.
Wenn Sie Ihre Tickets weiterverkaufen möchten, beachten Sie Folgendes:
FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Umtausch
Der offizielle Kanal für die Buchung von Tickets aus zweiter Hand ist der FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Umtausch, der über FIFA.com/tickets erreichbar ist.
Die Plattform startete ursprünglich im Oktober 2025, öffnete am 2. April erneut und bleibt bis eine Stunde vor Anpfiff jedes Spiels erreichbar.
Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen.
Sekundärmärkte
Auch Drittanbieter wie StubHub bieten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 an.
Zwar gibt es Sekundärmärkte, doch ist beim Kauf von Tickets über diesen Weg stets Vorsicht geboten, da die Preise stark überhöht sein können.
Achten Sie darauf, dass der Anbieter die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt, damit das Ticket direkt auf Ihr FIFA-Konto geht.
Ein Hinweis für Käufer auf dem Sekundärmarkt: Das Angebot ist oft knapp, und neue Tickets erscheinen nur sporadisch. Wer dort Karten erwerben will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zuschlagen, sobald Tickets auftauchen, und die Zahlungsdaten bereit halten.
Mercado de Intercambio de la FIFA
Der "Mercado de Intercambio de la FIFA" (FIFA-Tauschbörse) ist die offizielle Plattform für Einwohner Mexikos, um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterzuverkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.
In Mexiko gelten besondere gesetzliche Schutzbestimmungen für den Weiterverkauf, was zu einem etwas anderen System führt.
Im Gegensatz zum Hauptmarktplatz der FIFA bietet der mexikanische Marktplatz Tickets nurzum Nennwert an, sodass Verkäufer keine Gewinne erzielen können.
Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.
In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.
Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:
- Kanada: Toronto und Vancouver
- Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
- Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten:
|Land
|Stadion (Stadt)
|Kapazität
|Kanada
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|Mexiko
|Estadio Azteca (Mexiko-Stadt)
|48.821
|Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara)
|44.330
|Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey)
|50.113
|Vereinigte Staaten
|Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
|67.382
|Gillette Stadium (Foxborough, Boston)
|63.815
|AT&T-Stadion (Arlington, Dallas)
|70.122
|NRG-Stadion (Houston)
|68.311
|Arrowhead Stadium (Kansas City)
|67.513
|SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium (Miami)
|64.091
|MetLife Stadium (East Rutherford, New York/New Jersey)
|78.576
|Lincoln Financial Field (Philadelphia)
|65.827
|Levi’s Stadium (Santa Clara, San Francisco Bay Area)
|69.391
|Lumen Field (Seattle)
|65.123