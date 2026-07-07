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WM 2026: So kaufen Sie Tickets im offiziellen FIFA-Sekundärmarkt, in Mexiko und anderswo

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Alles, was Sie wissen müssen, um an Weiterverkaufstickets für die Weltmeisterschaft 2026 zu kommen

Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2026 steigt, nachdem das Turnier in Nordamerika am 11. Juni begonnen hat.

Die Tickets sind zwar schnell vergriffen – vor allem, da nun alle Mannschaften und Spiele feststehen –, aber keine Sorge, wenn Sie sich noch keine gesichert haben.

GOAL liefert dir einen aktuellen Überblick über die Tickets für die WM 2026, inklusive Infos zum Kauf offizieller Tickets aus dem Sekundärmarkt und mehr.

Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 –Jetzt buchen

WM 2026 Spielplan: So bekommst du Tickets aus zweiter Hand

Datum & AnstoßzeitSpieldetailsAustragungsortTickets
7. Juli, Anpfiff 12:00 Uhr EDTAchtelfinale: Argentinien gegen ÄgyptenAtlanta Stadium, USATickets kaufen
7. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr PDTAchtelfinale: Schweiz gegen KolumbienVancouver Stadium, KanadaTickets kaufen
9. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr EDTViertelfinale 1: Frankreich gegen MarokkoGillette Stadium (Boston), USATickets kaufen
10. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr PDTViertelfinale 2: Spanien gegen BelgienSoFi Stadium (Los Angeles), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 16:00 Uhr EDTViertelfinale 3: Norwegen gegen EnglandHard Rock Stadium (Miami), USATickets kaufen
11. Juli, Anpfiff 18:00 Uhr CDTViertelfinale 4: Argentinien/Ägypten gegen Schweiz/Kolumbien Arrowhead Stadium (Kansas City), USATickets kaufen
14. Juli, Anpfiff 19:00 Uhr CDTHalbfinale 1: Frankreich/Marokko gegen Spanien/BelgienDallas Stadium, USATickets kaufen
15. Juli, Anpfiff 20:00 Uhr EDTHalbfinale 2: Norwegen/England gegen Argentinien/Ägypten/Schweiz/KolumbienAtlanta-Stadion, USATickets kaufen
18. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTSpiel um Platz 3: Verlierer Halbfinale 1 gegen Verlierer Halbfinale 2Miami Stadium, USATickets kaufen
19. Juli, Anpfiff 15:00 Uhr EDTWM-Finale: Sieger Halbfinale 1 gegen Sieger Halbfinale 2 New York New Jersey Stadium, USATickets kaufen

Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 auf dem Sekundärmarkt?

Offizielle Eintrittskarten für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gibt es in folgenden Kategorien:

  • Kategorie 1: Die teuersten Plätze liegen im unteren Rang.
  • Kategorie 2: Diese Tickets liegen in der oberen und unteren Sitzreihe außerhalb von Kategorie 1.
  • Kategorie 3: Hauptsächlich im oberen Rang, außerhalb der Kategorien 1 und 2.
  • Kategorie 4: Die günstigsten Plätze liegen im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten während der verschiedenen Verkaufsphasen, und auf Sekundärmärkten gelten meist andere Beträge. Hier sind die Preise, die auf Sekundärplattformen auftreten:

BühneTicket-Preisspanne (Nennwert)Durchschnittspreis auf SekundärmärktenTickets
Gruppenphase (ohne Gastgeberländer)60–620 $150–950 $Tickets
Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75 $ – 2.735 $800 $ – 3.800 $Tickets
Runde der letzten 32105 $ – 750 $350 $ – 1.400 $Tickets
Achtelfinale170 $ – 980 $ 550 $ – 2.000 $Tickets
Viertelfinale 275 $ – 1.775 $1.000 $ – 3.500 $Tickets
Halbfinale 420 $ – 3.295 $1.800 $ – 6.200 $Tickets
Finale2.030 $ – 10.875 $4.185 $ – 9.805 $+Tickets

Hinweis: Die Ticketpreise schwanken regelmäßig aufgrund dynamischer Preisgestaltung und der Nachfrage auf dem Sekundärmarkt. Die Rangliste spiegelt die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung höchsten öffentlich genannten Preise wider und kann sich kurz vor Beginn des Turniers ändern.

Wie bekommt man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus dem Sekundärmarkt?

Seit September 2025 können Fans offizielle Spieltickets für die WM 2026 auf der FIFA-Website kaufen. 

Die letzte offizielle Verkaufsphase, die Last-Minute-Phase, startete am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers. 

Wenn Sie Ihre Tickets weiterverkaufen möchten, beachten Sie Folgendes:

FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Umtausch

Der offizielle Kanal für die Buchung von Tickets aus zweiter Hand ist der FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Umtausch, der über FIFA.com/tickets erreichbar ist.

Die Plattform startete ursprünglich im Oktober 2025, öffnete am 2. April erneut und bleibt bis eine Stunde vor Anpfiff jedes Spiels erreichbar.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder offen.

Sekundärmärkte

Auch Drittanbieter wie StubHub bieten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 an. 

Zwar gibt es Sekundärmärkte, doch ist beim Kauf von Tickets über diesen Weg stets Vorsicht geboten, da die Preise stark überhöht sein können.

Achten Sie darauf, dass der Anbieter die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt, damit das Ticket direkt auf Ihr FIFA-Konto geht.

Ein Hinweis für Käufer auf dem Sekundärmarkt: Das Angebot ist oft knapp, und neue Tickets erscheinen nur sporadisch. Wer dort Karten erwerben will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell zuschlagen, sobald Tickets auftauchen, und die Zahlungsdaten bereit halten.

Mercado de Intercambio de la FIFA

Der "Mercado de Intercambio de la FIFA" (FIFA-Tauschbörse) ist die offizielle Plattform für Einwohner Mexikos, um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterzuverkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.

In Mexiko gelten besondere gesetzliche Schutzbestimmungen für den Weiterverkauf, was zu einem etwas anderen System führt.

Im Gegensatz zum Hauptmarktplatz der FIFA bietet der mexikanische Marktplatz Tickets nurzum Nennwert an, sodass Verkäufer keine Gewinne erzielen können.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in 16 Städten in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Austragungsorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind wie folgt:

  • Kanada: Toronto und Vancouver
  • Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey
  • Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die Liste der Städte und ihre Stadien finden Sie unten:

LandStadion (Stadt)Kapazität
KanadaBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MexikoEstadio Azteca (Mexiko-Stadt) 48.821 
 Estadio Akron (Zapopan, Guadalajara) 44.330 
 Estadio BBVA (Guadalupe, Monterrey) 50.113 
Vereinigte StaatenMercedes-Benz Stadium (Atlanta) 67.382 
 Gillette Stadium (Foxborough, Boston) 63.815 
 AT&T-Stadion (Arlington, Dallas) 70.122 
 NRG-Stadion (Houston)68.311 
 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67.513 
 SoFi Stadium (Inglewood, Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium (Miami)64.091 
 MetLife Stadium (East Rutherford, New York/New Jersey) 78.576 
 Lincoln Financial Field (Philadelphia)65.827 
 Levi’s Stadium (Santa Clara, San Francisco Bay Area) 69.391 
 Lumen Field (Seattle)65.123

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