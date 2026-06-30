WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Bosnien und Herzegowina – Termine, Spielplan, Preise und mehr

Bosnien und Herzegowina hat sich auf Kosten des viermaligen Weltmeisters Italien einen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gesichert und träumt weiterhin von einem Erfolg in Nordamerika.
Nach dem Auftakt-Unentschieden in Toronto gegen Kanada sicherten sie sich als einer der besten Gruppendritten das Ticket für die nächste Runde. Nun treffen die "Zmajevi" ("Die Drachen") auf den nächsten Gastgeber: die Vereinigten Staaten.
Das Spiel der Bosnier in der Runde der letzten 32 gegen die USMNT steigt diesen Mittwoch (1. Juli) im Levi’s Stadium in Santa Clara.
GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, erklärt, wie Sie Plätze für die Spiele von Bosnien und Herzegowina bekommen, und nennt die Preise.
Ergebnisse und Spielplan von Bosnien und Herzegowina bei der WM 2026
Datum
Spiel (Anstoßzeit vor Ort)
Austragungsort
Endstand / Tickets
Freitag, 12. Juni
Kanada gegen Bosnien und Herzegowina (15:00 Uhr ET)
BMO Field, Toronto
1:1
Donnerstag, 18. Juni
Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina (12:00 Uhr PT)
SoFi Stadium, Inglewood
Die Schweiz gewann 4:1.
Mittwoch, 24. Juni
Bosnien und Herzegowina gegen Katar (12 Uhr PT)
Lumen Field, Seattle
Bosnien und Herzegowina gewann 3:1
Mittwoch, 1. Juli
USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)
Levi’s Stadium, Santa Clara
So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Bosnien und Herzegowina
Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:
- Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
- Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
- Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.
Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina?
Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.
Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.
Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:
Termine
Phase / Kategorie
Offizielle Preisspanne
Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)
225 $ – 540 $
550 – 3.200 $ (1.250 $)
28. Juni – 3. Juli
Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)
225 $ – 540 $
400 $ – 2.800 $ (1.134 $)
4. Juli – 7. Juli
Achtelfinale
240 $ – 640 $
650 $ – 4.200 $ (1.518 $)
9.–11. Juli
Viertelfinale
450 $ – 1.775 $
850 $ – 5.500 $ (2.348 $)
14. Juli – 15. Juli
Halbfinale
930 $ – 3.295 $
1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)
18. Juli
Spiel um Platz drei
250 $ – 800 $
500 $ – 3.500 $ (1.480 $)
19. Juli
FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)
1.490 $ – 7.875
5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)
Bosnien und Herzegowinas Weg ins WM-Finale 2026
Da Bosnien und Herzegowina in Gruppe B Platz drei belegte, gelten diese Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn das Team bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstoßen sollte.
Schlägt Bosnien und Herzegowina am Mittwoch die USA, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien oder Senegal.
Im Viertelfinale träfen sie auf Spanien oder Portugal, im Halbfinale auf Frankreich oder Deutschland. Im Finale könnten Brasilien, Argentinien oder England warten.
Datum (Anstoßzeit vor Ort)
Runde
Austragungsort
Mögliche Paarung
Tickets
1. Juli (17:00 Uhr PT)
Runde der letzten 32
Levi’s Stadium, Santa Clara
Bosnien und Herzegowina gegen USA
6. Juli (17:00 Uhr PT)
Achtelfinale
Lumen Field, Seattle
Spiel 94: gegen Belgien oder Senegal
10. Juli (12 Uhr PT)
Viertelfinale
SoFi Stadium, Inglewood
Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93
14. Juli (14:00 Uhr CDT)
Halbfinale
AT&T Stadium, Arlington
Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97
19. Juli (15:00 Uhr ET)
Finale
MetLife Stadium (East Rutherford)
Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102
Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Städte und Stadien, in denen die Spiele stattfinden:
Land
Stadion (Stadt)
Kapazität
Kanada
BC Place (Vancouver)
54.000
BMO Field (Toronto)
45.000
Mexiko
Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)
83.000
Estadio Akron (Guadalajara)
48.000
Estadio BBVA (Monterrey)
53.500
Vereinigte Staaten
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)
75.000
Gillette Stadium (Foxborough)
65.000
AT&T-Stadion (Dallas)
94.000
NRG-Stadion (Houston)
72.000
Arrowhead Stadium (Kansas City)
73.000
SoFi-Stadion (Inglewood)
70.000
Hard Rock Stadium (Miami)
65.000
MetLife Stadium (East Rutherford)
82.500
Lincoln Financial Field (Philadelphia)
69.000
Levi’s Stadium (San Francisco)
71.000
Lumen Field (Seattle)
69.000