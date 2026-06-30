WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Bosnien und Herzegowina – Termine, Spielplan, Preise und mehr

Bosnien und Herzegowina hat sich auf Kosten des viermaligen Weltmeisters Italien einen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gesichert und träumt weiterhin von einem Erfolg in Nordamerika.

Nach dem Auftakt-Unentschieden in Toronto gegen Kanada sicherten sie sich als einer der besten Gruppendritten das Ticket für die nächste Runde. Nun treffen die "Zmajevi" ("Die Drachen") auf den nächsten Gastgeber: die Vereinigten Staaten.

Das Spiel der Bosnier in der Runde der letzten 32 gegen die USMNT steigt diesen Mittwoch (1. Juli) im Levi’s Stadium in Santa Clara.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, erklärt, wie Sie Plätze für die Spiele von Bosnien und Herzegowina bekommen, und nennt die Preise.

Ergebnisse und Spielplan von Bosnien und Herzegowina bei der WM 2026

Datum Spiel (Anstoßzeit vor Ort) Austragungsort Endstand / Tickets Freitag, 12. Juni Kanada gegen Bosnien und Herzegowina (15:00 Uhr ET) BMO Field, Toronto 1:1 Donnerstag, 18. Juni Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina (12:00 Uhr PT) SoFi Stadium, Inglewood Die Schweiz gewann 4:1. Mittwoch, 24. Juni Bosnien und Herzegowina gegen Katar (12 Uhr PT) Lumen Field, Seattle Bosnien und Herzegowina gewann 3:1 Mittwoch, 1. Juli USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT) Levi’s Stadium, Santa Clara Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Bosnien und Herzegowina

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.

Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.

Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub . Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine Phase / Kategorie Offizielle Preisspanne Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte) 225 $ – 540 $ 550 – 3.200 $ (1.250 $) 28. Juni – 3. Juli Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte) 225 $ – 540 $ 400 $ – 2.800 $ (1.134 $) 4. Juli – 7. Juli Achtelfinale 240 $ – 640 $ 650 $ – 4.200 $ (1.518 $) 9.–11. Juli Viertelfinale 450 $ – 1.775 $ 850 $ – 5.500 $ (2.348 $) 14. Juli – 15. Juli Halbfinale 930 $ – 3.295 $ 1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $) 18. Juli Spiel um Platz drei 250 $ – 800 $ 500 $ – 3.500 $ (1.480 $) 19. Juli FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium) 1.490 $ – 7.875 5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Bosnien und Herzegowinas Weg ins WM-Finale 2026

Da Bosnien und Herzegowina in Gruppe B Platz drei belegte, gelten diese Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn das Team bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstoßen sollte.

Schlägt Bosnien und Herzegowina am Mittwoch die USA, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien oder Senegal.

Im Viertelfinale träfen sie auf Spanien oder Portugal, im Halbfinale auf Frankreich oder Deutschland. Im Finale könnten Brasilien, Argentinien oder England warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort) Runde Austragungsort Mögliche Paarung Tickets 1. Juli (17:00 Uhr PT) Runde der letzten 32 Levi’s Stadium, Santa Clara Bosnien und Herzegowina gegen USA Tickets 6. Juli (17:00 Uhr PT) Achtelfinale Lumen Field, Seattle Spiel 94: gegen Belgien oder Senegal Tickets 10. Juli (12 Uhr PT) Viertelfinale SoFi Stadium, Inglewood Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93 Tickets 14. Juli (14:00 Uhr CDT) Halbfinale AT&T Stadium, Arlington Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97 Tickets 19. Juli (15:00 Uhr ET) Finale MetLife Stadium (East Rutherford) Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102 Tickets

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Städte und Stadien, in denen die Spiele stattfinden:

Land Stadion (Stadt) Kapazität Kanada BC Place (Vancouver) 54.000

BMO Field (Toronto) 45.000 Mexiko Estadio Banorte (Mexiko-Stadt) 83.000

Estadio Akron (Guadalajara) 48.000

Estadio BBVA (Monterrey) 53.500 Vereinigte Staaten Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) 75.000

Gillette Stadium (Foxborough) 65.000

AT&T-Stadion (Dallas) 94.000

NRG-Stadion (Houston) 72.000

Arrowhead Stadium (Kansas City) 73.000

SoFi-Stadion (Inglewood) 70.000

Hard Rock Stadium (Miami) 65.000

MetLife Stadium (East Rutherford) 82.500

Lincoln Financial Field (Philadelphia) 69.000

Levi’s Stadium (San Francisco) 71.000

Lumen Field (Seattle) 69.000







