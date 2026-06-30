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Wales v Bosnia and Herzegovina - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO Play-offGetty Images Sport
Bosnia and Herzegovina World Cup 2026 tickets

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WM 2026: So kaufen Sie Tickets für Bosnien und Herzegowina – Termine, Spielplan, Preise und mehr

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Weltmeisterschaft
Bosnien und Herzegowina
E. Dzeko

Alles, was du wissen musst, um Spieler wie Edin Džeko und Ermedin Demirović bei der Weltmeisterschaft in Aktion zu sehen

Bosnien und Herzegowina hat sich auf Kosten des viermaligen Weltmeisters Italien einen Platz bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 gesichert und träumt weiterhin von einem Erfolg in Nordamerika.

Nach dem Auftakt-Unentschieden in Toronto gegen Kanada sicherten sie sich als einer der besten Gruppendritten das Ticket für die nächste Runde. Nun treffen die "Zmajevi" ("Die Drachen") auf den nächsten Gastgeber: die Vereinigten Staaten.

Das Spiel der Bosnier in der Runde der letzten 32 gegen die USMNT steigt diesen Mittwoch (1. Juli) im Levi’s Stadium in Santa Clara.

GOAL liefert Ihnen alle aktuellen Ticketinfos zur Weltmeisterschaft 2026, erklärt, wie Sie Plätze für die Spiele von Bosnien und Herzegowina bekommen, und nennt die Preise.

Ergebnisse und Spielplan von Bosnien und Herzegowina bei der WM 2026

Datum

Spiel (Anstoßzeit vor Ort)

Austragungsort

Endstand / Tickets

Freitag, 12. Juni      

Kanada gegen Bosnien und Herzegowina (15:00 Uhr ET)

BMO Field, Toronto

1:1

Donnerstag, 18. Juni      

Schweiz gegen Bosnien und Herzegowina (12:00 Uhr PT)

SoFi Stadium, Inglewood

Die Schweiz gewann 4:1.

Mittwoch, 24. Juni      

Bosnien und Herzegowina gegen Katar (12 Uhr PT)

Lumen Field, Seattle

Bosnien und Herzegowina gewann 3:1

Mittwoch, 1. Juli

USA gegen Bosnien und Herzegowina (17:00 Uhr PT)

Levi’s Stadium, Santa Clara

Tickets

So kaufen Sie Tickets für die WM 2026 in Bosnien und Herzegowina

Hier der aktuelle Stand des Ticketverkaufs:

  • Last-Minute-Verkaufsphase: Diese Phase läuft derzeit und folgt dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst". Im Gegensatz zu den Verlosungen finden hier Echtzeit-Transaktionen statt. Dies ist die letzte Möglichkeit, Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
  • Offizieller FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz: Dies ist die einzige autorisierte Plattform, auf der Fans verifizierte Tickets zum Nennwert kaufen und verkaufen können. Sie bleibt bis zum Ende des Turniers geöffnet.
  • Sekundärmärkte: Fans finden Tickets auch auf Plattformen wie StubHub. Diese Option eignet sich oft am besten für stark nachgefragte K.o.-Spiele, obwohl die Preise vom Nennwert abweichen können. Prüfen Sie vor dem Kauf immer die AGB der jeweiligen Sekundärplattform.

Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 in Bosnien und Herzegowina?

Die FIFA hat für das Turnier 2026 variable Preise eingeführt.

Tickets für die Gruppenphase kosteten ab 60 US-Dollar (für bestimmte Fan-Kategorien), während die Preise für das Finale bis zu 6.730 US-Dollar erreichten – auf den Sekundärmärkten und beim Weiterverkauf liegen sie meist noch höher.

Ticketpreise für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026:

Termine

Phase / Kategorie

Offizielle Preisspanne

Geschätzte Preisspanne auf dem Sekundärmarkt

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (sehr gefragte Spielorte)

225 $ – 540 $

550 – 3.200 $ (1.250 $)

28. Juni – 3. Juli

Runde der letzten 32 (Standard-Austragungsorte)

225 $ – 540 $

400 $ – 2.800 $ (1.134 $)

4. Juli – 7. Juli

Achtelfinale

240 $ – 640 $

650 $ – 4.200 $ (1.518 $)

9.–11. Juli

Viertelfinale

450 $ – 1.775 $

850 $ – 5.500 $ (2.348 $)

14. Juli – 15. Juli

Halbfinale

930 $ – 3.295 $

1.500 $ – 9.500 $ (3.721 $)

18. Juli

Spiel um Platz drei

250 $ – 800 $

500 $ – 3.500 $ (1.480 $)

19. Juli

FIFA-Weltmeisterschaftsfinale (MetLife Stadium)

1.490 $ – 7.875

5.900 $ – 38.000 $+ (15.240 $)

Bosnien und Herzegowinas Weg ins WM-Finale 2026

Da Bosnien und Herzegowina in Gruppe B Platz drei belegte, gelten diese Termine, Anpfiffszeiten und Spielorte, wenn das Team bis ins WM-Finale am 19. Juli vorstoßen sollte.

Schlägt Bosnien und Herzegowina am Mittwoch die USA, spielt die Mannschaft im Achtelfinale in Seattle gegen Belgien oder Senegal.

Im Viertelfinale träfen sie auf Spanien oder Portugal, im Halbfinale auf Frankreich oder Deutschland. Im Finale könnten Brasilien, Argentinien oder England warten.

Datum (Anstoßzeit vor Ort)

Runde

Austragungsort

Mögliche Paarung

Tickets

1. Juli (17:00 Uhr PT)

Runde der letzten 32

Levi’s Stadium, Santa Clara

Bosnien und Herzegowina gegen USA

Tickets

6. Juli (17:00 Uhr PT)

Achtelfinale

Lumen Field, Seattle

Spiel 94: gegen Belgien oder Senegal

Tickets

10. Juli (12 Uhr PT)

Viertelfinale

SoFi Stadium, Inglewood

Spiel 98: gegen den Sieger von Spiel 93

Tickets

14. Juli (14:00 Uhr CDT)

Halbfinale

AT&T Stadium, Arlington

Spiel 101: gegen den Sieger von Spiel 97

Tickets

19. Juli (15:00 Uhr ET)

Finale

MetLife Stadium (East Rutherford)

Spiel 104: gegen den Sieger von Spiel 102

Tickets

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Hier finden Sie eine Übersicht über die Städte und Stadien, in denen die Spiele stattfinden:

Land

Stadion (Stadt)

Kapazität

Kanada

BC Place (Vancouver)

54.000


BMO Field (Toronto)

45.000

Mexiko

Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)

83.000


Estadio Akron (Guadalajara)

48.000


Estadio BBVA (Monterrey)

53.500

Vereinigte Staaten

Mercedes-Benz Stadium (Atlanta)

75.000


Gillette Stadium (Foxborough)

65.000


AT&T-Stadion (Dallas)

94.000


NRG-Stadion (Houston)

72.000


Arrowhead Stadium (Kansas City)

73.000


SoFi-Stadion (Inglewood)

70.000


Hard Rock Stadium (Miami)

65.000


MetLife Stadium (East Rutherford)

82.500


Lincoln Financial Field (Philadelphia)

69.000


Levi’s Stadium (San Francisco)

71.000


Lumen Field (Seattle)

69.000