Die Vorfreude auf die Weltmeisterschaft 2026 steigt, denn das Turnier in Nordamerika beginnt am 11. Juni.

Viele Tickets sind bereits verkauft, weil alle Teams und Begegnungen feststehen.

GOAL gibt Ihnen einen aktuellen Überblick über die Tickets für die Weltmeisterschaft 2026, einschließlich Informationen zum Kauf offizieller Wiederverkaufstickets und mehr.

Wann findet die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 läuft vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 und nutzt 16 Stadien in Kanada, Mexiko und den USA.

In 34 Tagen finden in ganz Nordamerika 104 Spiele statt. Erstmals nehmen 48 Teams teil, und drei Nationen richten das Turnier gemeinsam aus.

Die Spielorte der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind:

Kanada: Toronto und Vancouver

Toronto und Vancouver Mexiko: Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey

Guadalajara, Mexiko-Stadt und Monterrey Vereinigte Staaten: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York, New Jersey, Philadelphia, San Francisco und Seattle

Wie bekommt man Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 aus dem Sekundärmarkt?

Fans können seit September 2025 offizielle Tickets für die Spiele der Weltmeisterschaft 2026 über die FIFA-Website erwerben. Die letzte offizielle Phase des Ticketverkaufs für die Weltmeisterschaft, die Last-Minute-Verkaufsphase, begann am 1. April und läuft bis zum Ende des Turniers.

FIFA-Marktplatz für Weiterverkauf und Tausch

Der offizielle Kanal für die Buchung von Tickets aus dem Wiederverkauf ist der FIFA-Marktplatz für Wiederverkauf und Umtausch, erreichbar über FIFA.com/tickets.

FIFA startete die Plattform ursprünglich im Oktober 2025 und eröffnete sie am 2. April erneut; sie bleibt bis eine Stunde vor Anpfiff jedes Spiels geöffnet.

Der FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz steht Einwohnern Kanadas, der USA und anderer Länder zur Verfügung.

Sekundärmärkte

Auch Drittanbieter wie StubHub bieten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 an.

Kaufen Sie dort jedoch mit Vorsicht, denn die Preise können weit über dem Originalwert liegen.

Achten Sie darauf, dass jeder Drittanbieter für die Übertragung die offizielle FIFA-Ticketübertragungsfunktion nutzt, damit das Ticket direkt in Ihr FIFA-Konto geht.

Ein Hinweis für Käufer auf dem Sekundärmarkt: Die Verfügbarkeit ist oft begrenzt, und Angebote erscheinen nur sporadisch. Wer sich Tickets auf diesem Weg sichern will, sollte die Plattform regelmäßig prüfen, schnell handeln, sobald Tickets auftauchen, und seine Zahlungsdaten bereit halten.

FIFA-Tauschbörse

Der Mercado de Intercambio de la FIFA (FIFA-Tauschbörse) ist die offizielle Plattform für Einwohner Mexikos, um Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 sicher weiterzuverkaufen, zu kaufen oder zu tauschen.

In Mexiko gelten besondere gesetzliche Regeln für den Weiterverkauf, darum funktioniert das System hier etwas anders.

Anders als auf dem globalen FIFA-Marktplatz handeln Nutzer hier Tickets ausschließlichzum Nennwert; Verkäufer erzielen damit keinen Gewinn.

Wie viel kosten Tickets für die Weltmeisterschaft 2026 im Wiederverkauf?

Die Tickets für die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 sind in folgende Kategorien unterteilt:

Kategorie 1: Die teuerste Kategorie, die sich im unteren Sitzbereich befindet.

Die teuerste Kategorie, die sich im unteren Sitzbereich befindet. Kategorie 2: Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1.

Diese Tickets liegen in den oberen und unteren Rängen außerhalb der Kategorie 1. Kategorie 3: überwiegend im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2.

überwiegend im Oberrang außerhalb der Kategorien 1 und 2. Kategorie 4: Die günstigste Kategorie liegt im oberen Rang außerhalb der anderen Kategorien.

Die Preise schwankten in den verschiedenen Verkaufsphasen. Die ersten Schätzungen stehen unten:

Bühne Ticketpreisspanne Gruppenphase (ohne Gastgeberländer) 60–620 $ Gruppenphase (Spiele der USA, Kanadas und Mexikos) 75–2.735 $ Runde der letzten 32 105 $ – 750 $ Achtelfinale 170 $ – 980 $ Viertelfinale 275 $ – 1.775 $ Halbfinale 420 $ – 3.295 $ Finale 2.030 $ – 10.875 $

Wo finden die Spiele der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Im Juni 2022 gab die FIFA die sechzehn Spielorte der Weltmeisterschaft 2026 bekannt: zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten. Die folgende Liste zeigt die Städte und Stadien, die die Spiele hosten werden: